Фестиваль со вкусом гика

Комиксы, сериалы, игры и фильмы. Вот четыре основных столпа, на которых держится гик-культура, с головой окунающая фанатов в свои интересные и цепляющие истории. В ней огромное количество удивительных миров. Корреспондент Сиб.фм не упустил момент и побывал в своих любимых вселенных на фестивале гик-культуры PopCorn-2018.

Число верных последователей, исследователей и олицетворителей сказочных и фантастических миров, — гиков, — поистине велико — одни летают на орлах в Средиземье, вторые проходят через шкаф в Нарнию, третьи познают Светлую и Тёмную стороны силы, а четвёртые примеряют доспехи Имперского космодесантника. И это только малая толика необъятной мультивселенной.

Есть один безотказный способ ненадолго оказаться во всех мирах сразу и посмотреть на добрую долю любимых персонажей — PopCorn в Новосибирском экспоцентре. Фестиваль гик-культуры, на который приезжают эльфы, хоббиты, андроиды и супергерои со всей России — тем, кому по ночам снится планета Набу и кто носит на шее знак Ведьмака, пропустить было никак нельзя.

Каждый пришедший на PopCorn получил стильный бейджик, указывающий его Предназначение на фестивале. «Гости», «представители СМИ», «сотрудники» и «спикеры» пришли на площадку ведомые одним желанием, одним чувством. И чувство это — любовь к гик-культуре.

Первое, на что обращаешь внимание — это косплей. Десятки участников в костюмах показывают не только наряды любимых персонажей, но и демонстрируют свою изобретательность и креативность. Очень непросто повторить крепкую броню девушки-Локи, сделав образ ещё красивее и изящнее. А участница фестиваля — смогла.

Геральт из Ривии показал, как работают его Знаки, своей жертвой избрав Охотника из Bloodborne — было очень убедительно. Артас Менетил прогуливался в обществе Джайны Праудмур — между ними явно что-то наклёвывалось. Я не мог оторвать глаз от девушки-Локи: она пыталась всех обхитрить, выдавая себя за парня. Но мужчинам до такого изящества, как минимум, далеко.

Некоторые разместили целые стойки — ящики и дополнительные стенды с оружием, лихой багги.

Теперь у меня есть фотографии почти с каждым из костюмированных участников, ведь большинство персонажей знакомы с детства, и я был рад встретить своих любимых героев и злодеев.

Наглядевшись на ситхов, мародёров и прочих фей, я направился в зону настольных и ролевых игр, где с удовольствием наблюдал за поединками участников фестиваля. Warhammer, BattleTech, Magic — несколько столов были отведены под баталии по этим вселенным. В кровавой схватке схлестнулись бравые космодесантники и холодные металлические некроны. Эту битву я бы сравнил с величайшими историческими сражениями, так как все 40 минут, что длился этот бой, меня не отпускало напряжение. Победили воины Императора, отправив железных слуг Обманщика обратно в их гробницы. И как бросатель игровых кубиков, хочу официально заявить: в данных поединках всё зависит не только от скилла играющих, но и от удачи. Кто знает, какую цифру ты увидишь на грани кости?

После этого на отдельной площадке меня обучили джедайскому мастерству фехтования лазерным мечом и рассказали о строении самой рукояти — признаться, я всё это и так знал, являясь преданным фанатом Далёкой-Далёкой Галактики. В следующем испытании Рыцари Храма проверили мои знания по вселенной Звёздных Войн, где я заслуженно получил высший балл.

Почти каждый пришедший на PopCorn-2018 не упускал возможности потанцевать или пропустить стаканчик пива в отведённой для этого зоне, слушая выступления музыкальных коллективов и спикеров на сцене.

Особо уставшие усаживались в тёмном зале, чтобы посмотреть краткометражный фильм «Магия превыше всего», рассказывающий о российских волшебниках. Как выяснилось, наши маглы почти не отличаются от маглов британских. Или американских.

Косплей (англ costume play) — «костюмированная игра»

Кибер-зона — отдельно. Каждый желающий мог поиграть в Hearthstone и Fortnite, а любители классики находились в зоне Dendy и Sega. Но больше всего народу собиралось у стоек с VR. Всё-таки виртуальная реальность — мир, созданный техническими средствами и передаваемый человеку через ощущения, который ещё больше погружает играющего в нереальную жизнь. Всё, что было раньше вокруг меня, — стирается, пропадает. Я переношусь в другое место, полностью оказываясь во власти новых законов и правил.

PopCorn-2018 — это заветная мечта любого гика. Заявляю с уверенностью. Попав туда, забываешь о реальном мире и начинаешь жить в той стране, которая близка твоему сердцу и душе с самого детства.