Музыка на улице как жизнь

Каждое утро она берёт гитару и идёт туда, где побольше людей. В Новосибирске Соня всего три месяца, впервые уехала от дома так далеко. Признаётся, что ей бывает тяжеловато, но всегда говорит: «прорвёмся». У неё есть гитара, подруга, бабушка, друзья, квартира в далёкой Перми и музыка. А больше уличному музыканту Соне Вальтер ничего и не нужно.

Соня и Кирилл у торгового центра «Юпитер» с восьми утра. Те, кто утром успел послушать музыку, разошлись по работам. Можно и пообедать. Обедают ребята в кафе неподалёку от Центрального рынка. Соня очень любит шаурму, везде, где бывает, быстро находит самую лучшую. Предпочитает арабскую. Я присоединяюсь к обеду и начинаю понимать, что изысканный вкус шаурмы тоже бывает. Соня говорит, что нужно поиграть ещё пару часов, потом будет ужин.

У вас стрит построен как настоящий рабочий день? С распорядком и перерывом на обед?

Это моя жизнь, я получаю деньги за это. Обычно я по будням хожу с утра до вечера. Да, есть определённый распорядок: утром два часа поиграю, потом у меня завтрак, потом два часа играю — обед, ещё два часа и ужин.

Соня приехала из Перми, Кирилл местный. Ребята познакомились, в общем-то, на работе. Она играла и пела, а он раздавал листовки. Услышал песни «Короля и шута», заинтересовался. Соня пригласила его «встать на шапку», если будет туго с работой. С работой видимо, у парня не заладилось. Теперь у них тандем.

Самые людные и прибыльные места Соня уже определила. Начала играть в центре города — у НОВАТа, в Первомайском сквере. Немногим позже нашлись и душевные места — переходы.



8 лет назад Соня купила первую гитару и не расстаётся с ней

Я играю там, где много людей, чтобы меня слышали. Но там, где не толпа идёт, а человек 10 за минуту. Там слушают, останавливаются, деньги кидают. А если идёт волна людей, смысла нет, никто не слушает. А мне хочется показать, что «Вот я есть. Я играю, приношу вам радость».

А когда стрит стал основным твоим занятием?

Я училась играть на гитаре в музыкальной школе. Лет пять играла просто так, дома. Потом мне захотелось выступать, петь для публики. Но я была очень закомплексованной, поэтому вышла со своими друзьями. Я на улице играла, а они сидели возле меня. Друзья поздно появились, юность прошла в качалке: компьютер, качалка, протеины.

Зато, когда я вышла на улицу, начались сходки панков. Кто-то узнал, что у меня есть гитара, попросили её приносить, играть. Я опешила сначала — только для себя же играла. Ещё и в компании большой это было, все взрослые, а мне лет 15. Ну я сыграла им «деда Максима», они поржали. Мне было очень сложно открыться, на самом деле. Прошёл год, прежде чем я начала каждый день стритовать. Раньше раз в месяц выходила.

У тебя в Перми только друзья и бабушка?

Сейчас я живу без родителей. Отца не было в моём воспитании, с мамой мы жили в пермской квартире, которая мне досталась по наследству. С совершеннолетия она меня оттуда гнала. Когда я отказалась уходить из своей квартиры, мать уехала, забрав мою собаку. Обо мне заботится бабушка. Она живёт в Пермском крае.

Бабушка, наверное, не одобряет твою «работу»?

Она очень понимающая. Всю мою вот эту музыку она одобряет. Бабушка рада, что я езжу, играю, пою. Но она хочет, чтобы я нашла работу нормальную. А я пока только музыкантом хочу быть. Я ей даже рассказала о своей ориентации. Она расстроилась, но я её убедила, что всё хорошо.

У Сони есть девушка, они встречаются почти год. Каминг-аут девушка совершила после проб и ошибок. Говорит, это не было ни протестом, ни самовыражением.

Я хочу о ком-то заботиться, как мужик в семье. Но я не считаю себя парнем, я девушка. Просто мне хочется кому-то отдавать свою любовь, деньги приносить в дом. С парнями так не получится. Если только тряпку найти какую-нибудь, но зачем?

И правда. Обед заканчивается, допиваем чай. Часть утреннего заработка уже проели. Ребятам нужна минимум тысяча рублей на двоих в день. Соня живёт в хостеле на левом берегу, проживание и проезд до центра нужно оплачивать ежедневно. Хотя гитаристка признаётся, что за месяц ребята зарабатывают довольно неплохо. Только стабильности нет — в одном месяце может выйти 50 тысяч, а в другом 10.

В Новосибирске сложно выжить. Я бы так часто не выходила, потому что устаю, да и голос садится. Я, когда ехала сюда, хотела квартиру снимать, но меня обманули, деньги забрали. Получается, я купила файл с бумагами за 6 тысяч, а не комнату сняла. Вот нашла эту гостиницу, живу. Если говорить о моей зарплате, я зарабатываю довольно-таки неплохо. Как средняя зарплата. Смотря как я «аскаю». Я этой зимой научилась играть в перчатках, так что с этого года я играю и зимой.

В разговоре о трудностях выживания Соня вспомнила и случай небывалой щедрости.

Мне как-то кинули тыщу за то, что я учила «Беспечного ангела». Просто сидела на траве и думала, как это играть. И тут мне кто-то кинул, я такая «окей, 50 рублей. А потом смотрю — так это ты-ы-ы-сяча.

Мы отправляемся на очень людную площадь Ленина, к НОВАТу. День выдался очень солнечный, тёплый. Музыкант Соня и её компаньон даже скинули куртки на тротуар. Соня спела «Звезду по имени Солнце» Цоя, «Заткнись и целуй меня» из «Операции „Пластилин“» и что-то из «Пилота». Репертуар оказался востребованным: прохожие останавливались, слушали, пританцовывали. Одна девушка прониклась настолько, что попросила гитару и исполнила песню Земфиры «До свидания» сама.

В сторонке Соня вспоминала, как формировался её репертуар.

Сначала у меня в репертуаре были песни пермской фолк-рок группы «Трое», участники этой группы мне даже расписались на гитаре. А потом ко мне подошёл кто-то на улице, попросил «Короля и Шута», а я не знаю их репертуара. Начала знакомиться. Потом попросили Цоя — и Цоя начала учить. Вообще, первая моя песня была из Цоя, но все просили «Звезду по имени Солнце» или «Пачку сигарет», а я знала только «Когда твоя девушка больна». Потом «Сектор Газа» был, потом «Ария». Все песни, которые я учила, сначала кто-то просил сыграть.

Тебе когда-нибудь становилось реально страшно на улице?

Да. В Перми. Я тогда только начинала стритовать. Неподалёку от меня стоял таксист и орал, что я отпугиваю от него клиентов. Потом он вышел из машины, пообщал порвать струны и попёр на меня. Вот тогда было страшно. Даже не за себя — за гитару.

Соня подбирает аккорды сама, на слух. Смотрит в интернете, лишь когда очень лень. Признаёт, что иногда бывает проще посмотреть, чем подбирать. Тем временем я решаюсь задать Соне вопрос, который мучает меня с первых минут знакомства.

Откуда у тебя татуировки на пальцах?

Это диез, это бемоль, это мой характер, это моя профессия, это медиатор, потому что я играю на гитаре. Когда они появились, я была подростком. Знакомые сказали, что какая-то девушка круто бьёт татухи, я все деньги с копилки собрала, пошла. Набили мне на руке кривую гитару. Но сейчас это модно, антитату какие-то делать. Я тогда не придала этому значения. Потом захотела на запястье компас. Она мне набила, опять криво, и сейчас я его свожу.

Много раз ко мне подходили мужики, когда я играла. Один как-то раз подошёл и рванул на себе футболку. На груди у него была татуировка «сидельца». Так он решил показать, что свой. Я потом так смеялась над этим.

Сейчас это уже шутки. На вопрос «где сидела?» девушка отвечает: «На стуле» или «В школе». Пока мы смеёмся, на улице начинается дождь.

Срочно переезжаем в Сонин любимый надземный переход у автовокзала. Пока поднимаемся по ступенькам, Соня говорит только о музыке.

Меня все считали за рокера, даже когда я рок не слушала. В детстве у меня компьютера не было, развиваться было особо не на чем в этом плане. Были только пацаны из двора, которые мне пересылали «АК-47», всякие клубняки. Это всё, что у меня было в телефоне. Я их слушала, делать-то нечего. Музыку слушать хочется, а другой нет. Только по телевизору много рока было. Мне нравился Linkin Park, Blink 182. Если я в школе слышала, что у кого-то играет «Ария» на телефоне, я бежала к нему и говорила «давай мне, короче, передавай по блютусу».

Сейчас мне много чего нравится, русский рок, например. До того, как начала стритовать, не слушала его вообще. Понравился «Сплин», «Пилот», «Ария», Цоя стала слушать. Слушаю даже армейские песни, чтобы просто их на улице играть, радовать ценителей.

Любимых армейских песен у меня нет. Но свои любимые «Кукушку», «Выхода нет» и «Беспечного ангела» я послушала с удовольствием. Подпевала, пританцовывала. И вдруг Соня сделала почти официальное заявление.

В Перми аск был моим хобби. Здесь я поняла, что мне работа не нужна. Потому это дело мне нравится, я получаю кайф от того, что я играю, и люди сами не проходят мимо, дают фрукты, кидают деньги.

На важные открытия тебя толкнул Новосибирск... Хочешь здесь остаться навсегда?

Нет. Я вообще в Перми живу, у меня там квартира. Сюда я, грубо говоря, в гости приехала. А так езжу автостопом. Жила немного в Питере, Москве, в Казани. Ещё очень много где хочу побывать. Сейчас у нас с подругой появилась палатка и мы планируем летом ездить по городам, жить в палатке и не тратить деньги на всякие хостелы и квартиры. Зачем они, тепло же.

Ты хочешь играть только на улицах? Есть мысли о том, чтобы выступать на сцене?

У меня в Перми есть своя группа. Не знаю, кто я там, мы ещё не определились. Я вообще должна была тут работать, чтобы накопить на бас-гитару. Но пока откладывать не получается.

аск (от англ. ask «спрашивать, просить») — название деятельности уличных музыкантов на молодёжном сленге

Вообще, музыка — это вся моя жизнь. Есть ещё страсть к компьютерным играм, но это отходит на второй план. Даже если бы у меня была работа нормальная, я всё равно бы выходила стритовать. Не знаю, как объяснить, это как по венам течёт.

Уже почти стемнело. Прощаемся с Кириллом и едем к Соне в хостел. Согреваемся, пьём чай. Соня играет нам «Заткнись и целуй меня». Рассуждаем о великом.

Мне вот часто на улицах разные недалёкие люди орут «найди работу!», «займись делом!». А уличный музыкант — это вполне себе работа. Мы не попрошайки какие-нибудь. Мы учим песни, выходим, поём, дарим людям радость, когда они проходят мимо нас. Деньги, которые нам кидают, мы зарабатываем. Я везде, где бываю и с кем разговариваю, знакомлюсь, это доношу. С дураками только не спорю.