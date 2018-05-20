Вечно: жить или не жить?

Новосибирский музыкальный театр 19 мая присоединился к всемирной акции в четвёртый раз. Темой Ночи музеев-2018 стали любовь, искушения и муки долгой жизни. Вечеринка закрутилась вокруг фантастического мюзикла «Средство Макропулоса». Театр в центре заснеженного Новосибирска поздним майским вечером превратился в Прагу 1920-х годов — самое время и место забыть о будничной суете и подумать о вечном.

Организаторы программы «Тайны семьи Макропулос» предложили гостям Ночи музеев поддержать цветовое решение постановки.

Выяснилось, что у музыкального театра очень ответственные зрители — большая часть гостей программы пришла в зелёных нарядах.

Музейная ночь в театре выглядела самой весенней, несмотря на то, что художник спектакля Софья Кобозева выбрала изумрудный оттенок зелёного для цветового решения на сцене потому, что в нём, на её взгляд, соединились жажда жизни и неизбежность увядания.

Самые активные зрители предложили свои рецепты эликсира долгожительства и попали в лабораторию к самому средневековому учёному, а заодно и на квест в закулисье Музыкального театра.

Секрет эликсира своим гостям Макропулос так и не раскрыл, но чудодейственной жидкостью поделился. Что ж, человек 20 из Новосибирска ждёт удивительно долгая жизнь, как Кристину Витек, которая встретила участников квеста на сцене.

Актриса призналась, что во время суда над Элиной Макропулос в Праге сожгла рецепт средства не полностью, а только ту часть, на которой не было текста. Другую, исключительно из любви к театру, отнесла знакомому медику. И больше 100 лет выступает на подмостках и совершенствует своё мастерство. В наши дни — в Новосибирском музыкальном театре под псевдонимом Евгения Огнёва.

Фотографии, подписанные инициалами «Э.М.», подарила восторженным зрителям и Эмилия Марти. И Евгения Монтес, и Екатерина Мышкина...

Что может осчастливить искушённого театрала больше, чем захватывающий спектакль? Прогулка за кулисами. Участников квеста восхитили распахнутые настежь костюмерные, голоса распевающихся актёров их разных уголков и даже с грохотом захлопывающиеся двери гримёрок.

Танцевальный класс, а в нём — страстный испанец Гаук-Шендорф. Никакой он не старый и не больной! В одно мгновение очаровал всех дам и провёл танцевальный мастер-класс.

Обойдя сцену «с той стороны», вдохновлённые атмосферой тайны и близостью бессмертия, зрители оказались в театральном фойе в разгар концерта.

На минуту стать персонажем спектакля — блистательной актрисой Э. М., восторженной юной Кристой Витек, влюблённым Янеком или самодовольным Ярославом Прусом, — гости театральной Ночи музеев могли в тематических фотозонах.

В перерывах между музыкальными номерами в исполнении артистов театра конферансье провёл увлекательные интеллектуальные конкурсы с вопросами об особенностях и тонкостях театров разных стран и эпох.

Затем торжественно начался фантастический мюзикл «Средство Макрополуса». Действие раскрыло всех героев квеста, рассказало историю необычайного долгожительства, притворства, разоблачения, счастливой и несчастной любви в завораживающих зелёных декорациях. И каждый задумался о смысле жизни.