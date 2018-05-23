Гротеск, традиция и жареные крылышки

Шапка-ушанка с ромашкой, карикатурные модницы без глаз и жареные крылышки под ногами ангельской кокетки — экспозиция «Жизнь в городе» Юдзи Хирацука открылась в Новосибирске. Его необычные произведения рассказывают карикатурные истории о современном мире и старых традициях. Однако за забавными и красивыми картинками можно разглядеть нечто более серьёзное.

22 апреля в Городском центре изобразительных искусств открылась экспозиция «Жизнь в городе» японского художника Юдзи Хирацука. Для выставки автор отобрал наиболее красивые и интересные для зрителей, по его мнению, работы, а также новую серию картин на русскую тематику. Уже в первые часы работы в центре собрались десятки глаз посмотреть на необычные работы японца — корреспондент Сиб.фм разобрался, чем они так привлекательны.

Стильная женщина в шапке-ушанке, на которой красуется ромашка — исключительно русский, как отмечает Юдзи, цветок. Дочка Бабы Яги в лаптях-сапогах у перевёрнутого дерева из индийской мифологии. Своеобразный натюрморт с традиционными как для нас, так и для Японии, игрушками. Автор подготовил эти картины специально для Новосибирска.

Примечательно, что информацию о нашей культуре художник почерпнул из интернета.

Экспозиция приурочена к Году Японии в России. Новосибирская площадка стала дебютом для Юдзи Хирацука — ранее его персональной выставки в нашей стране не было. Да и сам художник впервые в своей жизни побывал в России.

Несмотря на своё название — «Жизнь в городе» — посетители выставки не увидят высоток, автомобильных пробок и толпы людей. Экспозиция не про это. А про уклад, стиль, принципы жизни и искусство обитателей современного мира и образное представление автора различных культур в гротескном стиле. В работах Юдзи каждый человек может прочитать историю по-своему, с личного ракурса.

Так, девушка, находясь в своеобразной квартире-храме туфель, ищет свою идеальную пару. А наряженная принцесса оказывается мужчиной. Девушка прощается с возлюбленной и собирается уходить к другой — вокруг крылья, в том числе и у неё, а под ногами жареная курочка. Есть в картинах художника место и более традиционным мотивам — например, картина лектора, обучающего студентов летать.

В работах Юдзи Хирацуки большое обилие женщин, еды, цветов и птиц. Автор их выбирает из эстетических предпочтений. За исключением еды — пищу он сам просто очень любит, в особенности фрукты.



Его героев словно поймали во время динамического действия, какой-то истории, и показали лишь кусок, кадр. Большое внимание художника к деталям заставляет долго вглядываться в картину, а затем ты уже не замечаешь, как перед тобой открывается загадочная и ироничная история.

Другое отличие автора — отсутствие глаз. Юдзи акцентирует внимание на жестах, руках, в особенности кистях — они увеличены, часто красные и совсем не сходятся с красивым окружением.

Также автор смешивает несколько стилей — в его работах переплелись традиционные китайские стили, техники и мотивы, и европейские, западные каноны, нередко на фоне современных реалий. Оттого такие необычные персонажи появляются в его работах — например, японки в венецианских платьях.

Как отмечает сам автор, его картины отчасти напоминают японские отпечатки укиё-э, которые отличительны яркостью, стилизованным гротеском и декоративностью, но при этом обыгрывают сюжеты современного западного мира. Хотя и своих соотечественников художник не обошёл стороной. На выставке новосибирцы могут увидеть картину, где две японских девочки — у одной ушки кошки, у другой рога жирафа — восседают на пластиковом столике в джунглях.

Свои произведения Юдзи Хирацуки выполняет в сложной нетрадиционной технике: интаглио — комбинированный метод глубокой печати в сочетании с шин-колле — печатью на японской бумаге васи.

Посмотреть выставку «Жизнь в городе» и увидеть в картинах свою версию историй новосибирцы смогут в Городском центре изобразительного искусства до 17 июня со среды до воскресения с 11:00 до 19:00. Также 23 мая в 18:00 в Юдзи Хирацука продемонстрирует свою технику на мастер-классе.