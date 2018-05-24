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Искусство сильной фиксации

 Арт-объекты из волос, ресниц, ногтей, фантазии и мастерства  24 мая, 18:11

Анастасия Чернышова
журналист
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Искусство сильной фиксации
Фотографии Дениса Винокурова

На тысячах квадратных метров рассыпаются облака пудры, теней и лака для волос. Всё переливается, блестит и очень вкусно пахнет. На площадке Новосибирского экспоцентра творят мастера из 13 регионов — участники XVII Чемпионата Сибири по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.

Чемпионат проходит совместно с выставкой индустрии красоты Sibbeauty, поэтому там, где не летят искры вдохновения и не витает дух соревнования, величественно стоят стенды с окрашенными прядями и мозаикой из вариантов nail-арта.

Мастера представляют не только средства, которыми можно себя украсить. Прямо на площадке косметологи демонстрируют продукты и технологии для основательного и долгосрочного преображения. Гости выставки пробуют.

За шестью десятками столов с большими зеркалами расположились люди с предельно сосредоточенными лицами.

С большинством из них — модели, которые подбадривают и желают удачи.

Парикмахеры, стилисты, мастера визажа, маникюра представляют и воплощают свои идеи на моделях и манекенах. Идеи порой настолько смелые, что их и правда будет надёжнее сначала отработать на неживой голове.

У каждого мастера только 30 минут на работу. Один мастер может показать себя только в одной номинации.

Труднее всех, пожалуй, выбор направления дался новосибирскому мастеру Александру Смолкину.

За 17 лет в мире красоты он освоил немало направлений beauty-индустрии — визаж, маникюр, nail-арт, стилистику, парикмахерское искусство, — и собрал немало регалий.

Александр Смолкин

Александр — стилист и визажист международного класса, чемпион Европы и серебряный призёр Чемпионата мира по nail-сервису. На этом, сибирском, чемпионате он выбрал участие в номинации «Мода: Вечерняя причёска — коммерческий стиль».

За время учёбы, ошибок, побед и прорывов у Смолкина не осталось кумиров. Вместо них — вера в себя и служение красоте.

«Я ни на кого не равняюсь. Делаю своё. Вообще, это болезнь. Если сюда попадаешь, уже не выйти», — признаётся Александр, не отрываясь от работы.

Мощную конкуренцию Смолкину составила хрупкая Любовь Мостович. Девушка владеет студией красоты в Барнауле, однако специально искусству укладывать волосы не обучалась.

В 2013 году Любовь начала пробовать и экспериментировать со своей причёской и укладками подруг.

Затем увлечение стало занимать больше времени, потребовало развития и превратило самоучку в признанного мастера.

Любовь Мостович

«Участвую в чемпионатах с 2014 года. Я серебряный призёр Сибири, стала серебряным призёром Алтайского края, бронзовым призёром России, серебряным призёром Томской области», — перечисляет Любовь свой внушительный наградной бэкграунд.

Любовь не прекращает обучаться — летает в разные города, обучается у топовых стилистов и уже обучает сама. Модель, которой она делает причёску для конкурса, — её ученица.

«Любовь я нашла сама. Она меня обучила, мы сдружились и решили поехать на чемпионат Сибири вместе, я как модель», — рассказывает Виктория Лунёва, модель Любови.

На чемпионате, который стал и полуфиналом российского первенства, выступили участники в 53 номинациях. Победители, в числе которых и Александр Смолкин, отправятся в финал.

«А потом на Чемпионат мира», — уверен Смолкин.

Нет оснований ему не верить.

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