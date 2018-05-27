Концерт просто огонь!

Субботним вечером обновлённая Михайловская набережная пылала. Пожара там не было, а огонь был величественен, красив и подвластен артистам оригинального жанра. 26 мая прошёл гала-концерт ежегодного молодёжного фестиваля «Огни Сибири». Более 60 участников из разных регионов России, а также Казахстана и Украины озарили неприветливую новосибирскую весну.

Пока на сцене организаторы приветствуют зрителей и разыгрывают призы от компаний-партнёров, за кулисами хаос и суета. Девушки красят веки и губы яркими красками, вплетают в волосы цветные ленты.

На улице холодно, поэтому экстравагантные костюмы можно увидеть только на сцене — до выхода участники скрывают их под пуховиками.

Возле большого зеркала крутится щуплый парень Роман Ануфриев — он, пожалуй, самый невозмутимый из всех.

Роман изучает физику тепла в Токио, переехал туда из Москвы. Увлёкся огнём в студенческие годы, даже зарабатывал эффектным хобби. Сейчас его основное занятие — наука, а трюки с пылающими веерами исполняет только на фестивалях и мастер-классах. У Романа есть свой образ — на сцене он всегда рок-герой.

«У меня есть своя вселенная выступлений. Я начинал выходить в образе Курта Кобейна, разбивал гитары и всё такое. Так и продолжаю, все мои образы являются отсылками к предыдущим», — рассказывает Роман.

Однако в этот раз артист удивил даже близких товарищей — выбрал для выступления образ ассасина и взял, по его словам, «приличный костюм».

Один участник из 62 принял волевое решение и снял свой номер. Зрители немало потеряли — выступление было бы зрелищным и эффектным. Но Сергей Zerg Порицкий оценил погоду — дул сильный ветер, и заявил, что не появится на сцене только ради выхода.

Артист открыл для себя «Сибирские огни» два года назад. Сейчас он живёт в Минске и работает программистом. А ещё дышит огнём. В этом деле он развивается восемь лет — всегда стремится к результатам лучших, а потом их превосходит. Сергей рассказал о своей серьёзной травме. Когда он использовал керосин как «горючку» для выступлений, то получил сильный ожог дыхательных путей, долго восстанавливался. Но любимое занятие не бросил.

«Наверное, если бы я оставил фаербризинг, не смог бы выздороветь до конца.

Так что получилась двоякая ситуация, но всё повернулось в мою пользу», — говорит Сергей.

Однако в финале гала-концерта, когда сгустились сумерки, Сергей всё-таки не выдержал и, вдохновлённый товарищами, исполнил свой коронный номер.

Огонь затягивает. Факелов и вееров уже недостаточно. Руководитель клубного формирования новосибирского объединения «Территория молодёжи» Евгения Казакова, которая и сама исполняет трюки в шоу-группе «Аврора», говорит, что чёткого и конкретного перечня реквизита нет — артисты адаптируют под свои номера цирковые атрибуты и изобретают что-то своё.

В финале участники шоу-группы «Аврора» продемонстрировали, насколько далеко может зайти фантазия артиста оригинального жанра, и представили номер с пиротехнической пирамидой. Зрелище — нереальное.