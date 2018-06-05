Шоу из морских глубин

Жителям Новосибирска подготовили настоящую творческую битву в исполнении животных — артистов «Дельфинии» — программа выступления уникальна и не имеет аналогов в мире.

1 июня новосибирцев ждало невероятно блестящее представление: на арене дельфинария состоялся баттл талантливых обитателей морей и океанов. Шоу морских звёзд — уникальное, не имеющее аналогов в мире.

Программу открыл дуэт МС Мэри и Соп — ловкие морские котики играли с мячами, танцевали с дрессировщиками и прыгали через кольца. А напоследок забрались на дельфинов, любезно подставивших свои спины, и продефилировали на них перед восторженными зрителями.

Морских котиков на водяной арене сменили грациозные белухи: они вальсировали, синхронно кивали зрителям, вызывая бурные аплодисменты, а также мощными ударами хвоста отправляли подвешенные шары к куполу.

Зафиналила парочка своё выступление исполнением номера совместно с дрессировщиком под саунтрек к фильму «Титаник», повторив знаменитую композицию голливудских звёзд.

Следующей конкурсанткой стала великолепная Мисс-Моржус Тика. Начала она с заплыва с одной из белушек, заключив её в нежные объятия.

Несмотря на свои габариты, она очень грациозно выступала: играла на трубе, надувала шарики, разговаривала со зрителями и, как бы заигрывая, пускала струи воды в них.

Мисс-Моржус сменила сивуч Ляля, покорившая зрителей пластикой и актёрской игрой. Пританцовывая, она держала на кончике носа огромный мяч, а в конце выступления продемонстрировала навыки игры в баскетбол в паре с дрессировщиком.

Приз зрительских симпатий в виде оваций получила Мисс-Моржус Тика. По просьбе публики она исполнила на бис один из своих номеров.

В завершение шоу зрителей ждал настоящий сюрприз — выступление дельфиньего квартета... Их прыжки на несколько метров вверх были апогеем программы.

Как рассказала старший тренер центра «Дельфиния» Дарья Глухова, самым сложным участником выступления оказалась северная морская львица Ляля.

«Она весит 300 килограмм, просто чистой силы. Животное обладает огромным количеством зубов и очень скверным характером», — отметила она.

Также выяснилось, что старых артистов в этом шоу нет.

«Все они молоды, в расцвете сил. Одним словом — подростки», — добавила Дарья Глухова.

Тренер отметила, что участники прибыли из разных мест.

«Кого-то привезли к нам из Японии, кто-то приехал к нам из далёкой Арктики», — сказала Дарья Глухова, выразив надежду, что в скором времени у них будет пополнение.