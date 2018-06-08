Чтение под палящим солнцем

Каждое лето один из городских парков Новосибирска превращается в читальный зал под открытым небом. Здесь беседуют о путешествиях, музыке и литературе, участвуют в творческих встречах и греются с книгами под лучами непредсказуемого сибирского солнца. Так проходит «Библиотека на траве» — новосибирский проект, сумевший попасть в десятку лучших мировых проектов по библиотечному маркетингу.

Открытие «Библиотеки на траве» совпало с наступлением настоящего лета в Новосибирске. Наверное, поэтому любителей поваляться с книгой в парке оказалось не то чтобы очень много — некоторые прохладе Первомайского сквера предпочли зной городских пляжей. Однако участники «Библиотеки» постепенно прибавлялись: бесшумно шагая по траве, они аккуратно рассаживались на пледах, чтобы послушать рассказ отчаянной путешественницы Алисы Гринемаер о поездке на Кубу «дикарём».

«Это невероятная удача — нам, двум русским девчонкам, в Доминикане за два дня удалось найти корабль на Кубу. Только так можно было попасть туда, других вариантов попросту не было. Правда, это четырёхдневное морское путешествие нам не забыть никогда — укачивало жутко. Даже матросы признались: они сами чувствуют морскую качку», — делилась подробностями смелого путешествия девушка.

В Новосибирской государственной областной научной библиотеке, которая ежегодно устраивает читальный зал на траве, пояснили, что программу на лето определяют заранее — и это не только буккроссинг или чтение, но и творческие мастер-классы, встречи с интересными новосибирцами, а также активные игры, вроде фрисби или бадминтона.

«Мы рады, что с каждым годом людей, поддержавших „Библиотеку на траве“, становится всё больше и больше, — отметила пиар-менеджер областной научной библиотеки Ирина Паина. — В прошлом году за лето у нас побывало более 1000 человек, надеемся, в этом году новосибирцев, открывших для себя „Библиотеку на траве“, станет больше. Тем более, мы приготовили очень насыщенную программу».

Следующий читальный зал на траве заработает в четверг, 14 июня. Он откроется мастер-классом писательницы Татьяны Сапрыкиной «Пишем сказку вместе» в 12:00. Ограничений по участию нет, как и по времени — «Библиотека» работает до последнего читателя.