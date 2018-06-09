Полная свобода

Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» подарил своим подопечным лето; праздник традиционно провели после Дня защиты детей, чтобы ребятишки посетили любимые площадки 1 июня, и продлили торжество в новосибирском Заельцовском парке — долгоиграющий праздник.

У главной сцены Заельцовского парка развернулся многопрофильный клуб по интересам. На 11 мастер-классах маленькие гости традиционного детского праздника, организованного центром реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» ловили рыбу, рисовали картины на бумажной посуде, делали яркие аппликации из цветного песка, выбирали образы бабочек и зверей для аквагрима и многое другое — каждый нашёл себе занятие по душе. К созданию поделок и арт-объектов с живым интересом присоединялись и родители ребят.

На мастер-классах работали несколько десятков волонтёров. При этом директор реабилитационного центра «Олеся» Людмила Кожевникова, кажется, находилась во всех локациях площадки одновременно — на мастер-классах, у сцены, в фотозоне и в зоне отдыха. По её мнению, праздники — это не просто развлечение, а мощный инструмент социализации.

«Если прийти раз, два, три — ребёнок будет потихоньку вливаться. Если мы, взрослые, не будем их социализировать, сами дети никогда не созреют.

Поэтому мы просто обязаны это делать», — рассказывает Людмила Алексеевна.

На сцене — концерт. Номера подготовили дети, находящиеся на реабилитации в центре, и те, кто давно её прошёл. Из-за аутизма в подростковом возрасте Наташа Евсеенко буквально закрывалась от незнакомых людей руками. Но благодаря заботе родителей и поддержке наставников, которые раскрыли в ней вокальный талант, Наташа поёт на сцене песню Аллы Пугачёвой «Арлекино».

На площадке стоит мужчина, не отрывая глаз от исполнительницы. Это папа Наташи — он ходит на каждый её концерт, переживает, несмотря на то, что выступлений у девушки было немало — об этом заботится методист центра молодёжи «Альтаир» и руководитель молодёжного клуба общения «Радость жизни» Елена Забирова.

«Я ищу площадки, чтобы Наташа выступала, была нужной, чувствовала себя востребованной»,

— рассказывает руководитель проекта «Радость жизни» центра молодёжи «Альтаир» Елена Забирова.

Под песни и танцы подопечных центра и тех, кто в разное время приходил сюда на реабилитацию, «отрываются» гости праздника. Среди ребят лихо отплясывает 13-летний Данила Рубцов. У парня синдром Мартина — Белл: ему трудно сосредоточиться на чём-то одном. При этом Данила обладает феноменальной памятью и рассказывает наизусть сказки и стихи, которые ему читает мама.

Мальчик с удовольствием проходил реабилитационные курсы в «Олесе» и вместе с родителями старается бывать на всех праздниках, где можно увлечься конкурсами, закружиться в хороводе с яркими ходулистами и просто побыть собой.

«Мы предоставляем гостям наших праздников полную свободу — как хочешь, так и прыгай, как хочешь, так и танцуй, проявляй свои эмоции. Это для них супер», — объясняет Людмила Кожевникова.

Главный выпускной для учащихся коррекционных школ состоится в Новосибирске 11 июня

14-летняя Тоня Зеленина к финалу мероприятия изрядно утомилась — оттанцевать практически во всех хореографических номерах было интересно, но тяжеловато. Тоня в силу органического поражения мозга разговаривает на своём языке, однако своё призвание девочка нашла в танцах и обязательно выступит на Главном выпускном, который организует её мама — руководитель клуба общения детей и подростков с ментальными нарушениями «Кудрявый ёж».

Завершился праздник настоящей феерией красок: в детских глазах смешались изумление и восторг, вызванные вышедшими на площадку ходулистами. От «пёстрых великанов» у детей осталось море памятных фотографий и, пожалуй, самые сильные впечатления.