Меч, копьё и пулемёт

Недалеко от Большого Оёша под Колыванью на несколько дней вырос новый город — с центральной площадью, ярмаркой, общепитом и микрорайонами-«лагерями». Только в этом городе под названием «Сибирский огонь» нашлось место и выставке военной техники, и окопам Первой мировой войны, и лагерям викингов, средневековых рыцарей и японских самураев.

Погода не пожалела участников и устроила им лютые военные условия — часть тренировочных битв и мастер-классов 10 июня как следует промочило первым июньским ливнем. Однако героев реконструкций, мастеров, участников поляны дождь не испугал.

«Большое спасибо тем, кто стоял рядом со мной.

Литейщик Егор спас моё добро из-под дождя, когда меня не было рядом, а благодаря дяде Диме и его самоварам я не замёрз после ливня и был обеспечен горячим чаем.

К сожалению, не помню имени специалиста по керамике, который утром помогал развести мне огонь из напрочь сырых дров — если вы читаете это, извините и спасибо вам огромное!» — оставил в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» отзыв кузнец Дмитрий Карпенко.

На следующее утро распогодилось, и гостей фестиваля встречала уже залитая солнцем площадка. Самой востребованной у детей локацией оказался детский рыцарский турнир. В этот раз он собрал более 40 участников. Только наряжать мальчишек в доспехи организаторы не стали, вместо этого использовали экипировку и оружие для спортивного мечевого боя.

Пару лет назад лагерь и поля реконструкций боёв викингов трещали под напором зрителей — популярность эпохи в массовой культуре зашкаливала.

Сейчас такого перевеса нет — гости поляны стараются обойти все локации и увидеть как можно больше.

Тем более, если идти по поляне наискосок от тира до поля боя, перед глазами промелькнут быт, сражения и представители всех эпох от Средневековья до Второй мировой войны.

Была на фестивале и экспозиция, посвящённая японской культуре, — её организовали участники из Новосибирска, Астрахани и Парижа. Представить Японию из французской столицы приехала только одна участница — истинная ценительница культуры Страны восходящего солнца Маргарита Войтенко. На её плечи и легла «международность» фестиваля.

«В этом году не приехали участники из Казахстана. У нас они традиционно представляли Золотую Орду и средневековую Европу. Но их местные мероприятия совпали с нашим, поэтому они не смогли», — рассказал руководитель проекта «Сибирский огонь» Алексей Рогалёв.

На этом «Сибирском огне» собралось рекордное количество реконструкторов из столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. За шесть лет фестиваль стал в десять раз масштабнее, благодаря мастерству представителей военно-исторических клубов и поддержке Российского военно-исторического и Российского исторического обществ. В 2012 году на него приехали 200 реконструкторов и шесть тысяч зрителей, в 2018 году — 542 участника и почти 50 тысяч гостей.

«Если на первом фестивале были люди, которые приезжали на час-два, то сейчас они приезжают на весь световой день», — подметил Алексей.

За час-два на поляне можно было разве что вкусно поесть в таверне.

А для того, чтобы посетить лагеря рыцарей, ландскнехтов, солдат вермахта и Красной армии, а потом протиснуться между самураями и викингами к сцене — целого дня мало.

Реконструкция освобождения Праги в Великой Отечественной войне собрала на поле боя аншлаг. В этой «битве» участвовали почти 300 реконструкторов из 20 городов, а Новосибирское высшее командное училище выделило два БТР.

В общей сложности на поляне расположилось более 15 локаций и площадок, позволивших городским гостям потоптать современными кроссовками поле битвы Пражской операции и посмотреть на бои Афганской войны через солнечные очки.