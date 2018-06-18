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Кино в летнем режиме

 Ламповая атмосфера кинозала в самом сердце шумного мегаполиса  18 июня, 15:05

Ксения Лысенко
журналист
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Кино в летнем режиме
фотографии ксении лысенко

Лето, пятница, городской парк, сотни кинолюбителей под открытым небом и один объединивший всё это проект — «Кино на траве». Проект неновый для Новосибирска, но очень полюбившийся горожанам за возможность сполна насладиться летом в компании таких же романтиков и киноманов.

Вот уже который год «Кино на траве» собирает новосибирцев и гостей города каждую недождливую пятницу лета. Именно это обстоятельство едва не отложило старт киносеансов под открытым небом ещё на неделю, но дождя не случилось, и запоздавшее солнце даже ненадолго осветило площадку Нарымского сквера, где собралось, по самым скромным подсчётам, не менее трёх сотен кинолюбителей. Прихватив пледы и раскладные стульчики, они расселись у огромного белого экрана. Кто-то пришёл сюда с друзьями, кто-то — в компании четвероногих любимцев, но чаще парочками — всё-таки атмосфера располагает к романтике.

В этом году торжественное открытие кинозала началось со стильного пикника, ярмарки аксессуаров, мини-концерта кавер-группы «БлокНот» и небольшого выступления Анны Терешковой. Глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска сообщила, что власти города всегда рады интересным проектам вроде «Кино на траве», напомнила новосибирцам о предстоящем Дне города и упомянула о сюрпризах, которые готовят в мэрии к празднику.

Как правило, фильмы для «Кино на траве» выбирают сами зрители, голосуя в группе проекта в «ВКонтакте». Требований немного — никакой мистики и хоррора, а только интересное и «доброе» кино. В этом году организаторы хотели сделать открытие сезона особенным и запоминающимся, поэтому кинозрителям решили показать короткие метры молодых режиссёров всемирного фестиваля уличного кино.

И несмотря на неопустившиеся сумерки, из-за которых киноэкран было видно не всегда хорошо, зрители даже не думали расходиться, а по окончании сеанса проголосовали за понравившуюся короткометражку светом телефона. Возможно, всё дело в том, что «Кино на траве», по признанию организаторов, посещают не из-за «картинки», а из-за атмосферы.

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