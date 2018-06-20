Графический репортаж: «Нигде» работает на нас

Пер Брандт, директор Гёте-Института в Новосибирске:

— Специально к 125-летию Новосибирска Гёте-Институт пригласил берлинского художника Себастиана Лёршера сделать серию графических репортажей о нашем городе.

Берлинский художник Себастиан Лёршер посетил Новосибирск ради подарка Гёте-Института к городскому празднику: наблюдательный взгляд извне, описанный уникальным графическим языком. Первые два дня своего путешествия по столице Сибири Себастиан Лёршер общался с местными художниками, что из этого вышло — в первом из четырёх репортажей.

Лёршер: в поисках единомышленников

Новосибирск, центр Сибири, насчитывая 1,6 млн жителей, является третьим по величине городом в России. Основан в 1893 году как транспортная развязка на Транссибе, сегодня — это финансовый и торговый центр региона, а также один из важнейших российских научных и индустриальных городов.

Я — художник. В честь 125-летнего юбилея Новосибирска Гёте-Институт пригласил меня на одну неделю, чтобы запечатлеть в карандашных набросках повседневную жизнь города и рассказать о местной среде современных художников.

Берлин — город, из которого я приехал, — является оплотом современного искусства: галереи, выставки и художественные акции на каждом углу, граффити на стенах, современные музеи, прогрессивные художественные институты. То, что в Новосибирске всё несколько иначе, я заметил при первой же прогулке по городу.

Если в Новосибирске говорят об искусстве и культуре, то имеют в виду прежде всего классический театр, балет, музыку и живопись.

О современном визуальном искусстве здесь почти не слышно. И тем не менее, ещё перед поездкой мне рассказывали о некоторых художниках, которые оживляют местную творческую жизнь.

Как думают и работают художники в Сибири? Что их волнует и каковы здесь условия для занятий искусством? Среди серых бетонных зданий я отправляюсь на поиски единомышленников.

Константин Скотников: каждый является художником

«Среда художников в Новосибирске? Я и есть та самая среда в Новосибирске! Нет-нет, конечно же, среда художников — это здешние молодые ребята. Я просто подбадриваю их.

Я много поездил по миру. Много видел, много чего испробовал. Несколько лет в составе „Синих носов“ делал сумасшедшие перформансы. Я протестовал, шокировал, провоцировал! А сейчас я вернулся к тому, что всегда и делал: рисунок, поэзия и работа с моими студентами.

В искусстве важен дух! Не деньги! Не имей сто рублей, а имей сто друзей, так ведь?

Многие здесь думают, что искусство тогда хорошо, когда оно выглядит как у старых мастеров. Но это же не так! Важно найти собственный путь. Важно найти самого себя, тем способом, который тебе подходит.

Каждый является художником. Каждый человек, который попадается на улице Новосибирска. Просто люди об этом не знают. Я для того и существую, чтобы им сказать об этом».

Маяна: ощутила себя могущественной

«Когда ты учишься в новосибирской архитектурной академии, ты делаешь ровно то же, что делали до тебя многие поколения. Тебе нужно рисовать как сто лет назад, делать скульптуры как двести лет назад. Ты не думаешь, ты не спрашиваешь. И никто не говорит тебе, как и что можно изменить с помощью искусства — кроме Скотникова.

Когда я училась на втором курсе, ко мне как-то подошёл Скотников, пожал мне руку и спросил, не хочу ли я покурить. Я даже не знала, как реагировать. В академии очень важна иерархия, обычно профессора не снисходят до студентов.

С того момента мы часто курили вместе и рассуждали об искусстве. Скотников задавал мне множество вопросов, и я впервые задумалась о том, чем вообще тут занимаюсь. И почему. И при этом мне стало понятно, что за возможности открываются благодаря моим способностям.

Я начала заниматься только теми вещами, от которых получала удовольствие. У меня появились собственные идеи, собственный язык. И вдруг я ощутила себя такой могущественной! Почувствовала, что могу выразить себя. Я почувствовала, что мне есть что сказать!

— В центре внимания Себастиана Лёршера находится и культурная сцена города. Какое положение занимает в обществе современное искусство и насколько свободны его деятели? Таким образом, репортажи поднимают темы для возможной дискуссии

Почти каждый день я сижу в этом подземном ателье и работаю над своими объектами — скульптурами. Некоторые перекочёвывают потом в галереи и на аукционы в Москве. И я скоро поеду вслед за моими творениями. А так здесь мало что происходит. В Москве возможностей для художника намного больше, чем в Новосибирске».

Алексей: технарь, а не художник

«Если бы я какое-то время не пожил в Москве, то, скорее всего, и не столкнулся бы с современным искусством. Но в один момент я всё же вернулся. Когда я не в Сибири, мне просто чего-то не хватает.

Моя тема в искусстве — это видео и 3D. Но когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, отвечаю, что я технарь, а не художник. Тогда на меня не смотрят косо.

В общем и целом современное искусство не получает должного отклика в Новосибирске. Для многих людей это, скорее, воплощение западного снобизма, который пытается привнести в наше традиционное искусство другие ценности. Совсем мало площадок для современного искусства, поэтому мы ищем собственные способы работать и выставляться.

Есть масса неиспользуемых пространств здесь, в Новосибирске. У людей нет ни малейшего представления, что они могут со всем этим делать, и помещения просто пустуют.

Конечно же, это отличный шанс для нас, художников.

Например, у моего отца есть гараж, которым он не пользуется. Год назад мне с друзьями пришла в голову идея, что здесь можно организовывать выставки. Раз в месяц, всегда на одну ночь. Мы выставляем свои актуальные работы, экспериментируем, пробуем себя, приглашаем людей, выпиваем, курим, играем музыку, спорим...

...здорово видеть, что таких пространств, как это, становится всё больше, и у меня складывается впечатление, что люди открываются новым формам в искусстве, интересуются ими. Да и в более крупных учреждениях культуры к работе привлекается всё больше молодых ребят с хорошими идеями.

Добро пожаловать в мой White Cube!».

Пётр: потрепаться — мой подход к искусству

«Два месяца назад я стал новым куратором в Городском центре изобразительных искусств. Здесь многое должно измениться! Начиная с ужасного цвета на стенах, этой странной системы развешивания работ и отвратительных рам. Видишь эту дебильную копию „Моны Лизы“ вон там, в офисе? Ей же усы надо подрисовать, ты так не думаешь?

Но, прежде всего, мы хотим устраивать более интересные выставки! До сих пор здесь было так, что кто-то приходил со своей идеей и развешивал картины по стенам безо всякой концепции — вот и вся выставка. Никакого кураторства, никаких программных мероприятий, никакой рекламы, никаких приглашений. Искусство, вывешенное здесь, совершенно недоступно для людей с улицы. Большая часть тех, кто ходит мимо, и не подозревает, что тут находится галерея!

У меня очень много планов. Я хочу создать новые выставочные концепции, интерактивные встречи, смешение перформансов и музыки. Я хочу привозить сюда как можно больше художников из-за рубежа и предоставлять пространство местным художникам, чтобы они раскрылись, показали себя и чтобы их восприняли.

Конечно же, нужно быть аккуратнее, чтобы не перейти кому-то дорогу. Когда ты приходишь работать в такое учреждение, то тебе обычно спускают список от какого-нибудь высокопоставленного лица, где написано, что нужно делать и выставлять. Мы не можем вдруг вот так натрясти кучу мусора и сказать, что это и есть искусство. Нужно потихоньку работать, мы хотим постепенно открывать людям глаза на новое.

И поэтому в будущем нужно как можно больше говорить об искусстве! Мы хотим запустить открытые дискуссии в дополнение к выставкам. Мы хотим обмена, просвещения, информации, дискуссий, вдохновения... До сих пор здесь этого почти не было. Потрепаться — вот мой подход в искусстве!»

— Меня безумно восхищает страсть новосибирских художников к искусству и готовность его отстаивать

Антон: первооткрыватель на детской площадке

«Будучи художником, тебе нужно уметь играть. С пространством, которое тебя окружает, с людьми, с обществом.

Чем мне интересно искусство, так это его социальным аспектом. Мне даже не так важно, чтобы как можно большее количество людей увидело моё искусство. Намного важнее, чтобы как можно больше людей собралось, чтобы самим заниматься искусством.

Мы вдевятером живём в этом доме, почти как в коммуне. Мы вместе работаем, делаем выставки, проводим мастер-классы, празднуем, танцуем... Мы находимся в центре города и почти ничего не платим. Это одна из прекрасных сторон Новосибирска! В Москве у меня каждый день болела бы голова, как потянуть высокую аренду. А здесь есть много свободного времени, я могу идти вслед за мечтой и целиком концентрироваться на своих проектах. Где же ещё такое возможно?

Я учился в Москве в одной из школ современного искусства. Когда вернулся в Новосибирск и втянулся в его жизнь, я устроил выставку со своими объектами. Посетители смотрели на меня удивлённо и вообще ничего не понимали. Так я осознал, что здесь многие вещи работают иначе. Тут нужен совершенно другой подход.

Я начал проводить в дополнение к моим выставкам мастер-классы и лекции в самых разных учреждениях, чтобы была возможность поговорить о различных аспектах искусства.

Я хочу создать пространство для обмена и дебатов, делать искусство в целом понятнее, вдохновлять и мотивировать людей больше заниматься искусством.

Конечно, среда здесь ещё совсем небольшая. Но в этом есть огромное преимущество! Ты непосредственно во всё это погружён! Ты знаешь всех, все знают тебя. В Москве я был бы одним из многих. А здесь я могу приводить что-то в движение. Здесь я могу пробовать разные вещи, строить, заниматься новым дизайном и быть при этом ещё ребёнком. Новосибирск — это огромная детская площадка, и на этой площадке я могу быть самым настоящим первооткрывателем.

Про Сибирь всегда говорят, что это такое «нигде». Но мне нравится это «нигде». В «нигде» у тебя много возможностей, «нигде» способствует возникновению нового. Я бы сказал так: «нигде» работает на нас!".

Увидеть графические репортажи Себастиана Лёршера вживую и воочию вы сможете на День города, 24 июня, в Городском центре изобразительных искусств (улица Свердлова, 13) с 17:30.