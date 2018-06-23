Графический репортаж: Мусорная активистка

Пер Брандт, директор Гёте-Института в Новосибирске:

Cпециально к 125-летию Новосибирска Гёте-Институт пригласил берлинского художника Себастиана Лёршера сделать серию графических репортажей о нашем городе.

Берлинский художник Себастиан Лёршер посетил Новосибирск ради подарка Гёте-Института к городскому празднику: наблюдательный взгляд извне, описанный уникальным графическим языком. Он общался с местными художниками, нашёл один интересный фестиваль и поговорил об экологии в Академгородке.

Примерно в 20 км к югу от центра Новосибирска расположен Академгородок, научный центр Сибири. Среди берёз, сосен и белочек, зданий институтов, панелек и коттеджей ректоров и деканов я повстречался с философом, исследователем гендера и социологом Татьяной.

«Иногда я просто собираю пустые пластиковые бутылки. Знай, что в России нет государственной системы переработки пластиковых бутылок. Мы выкидываем всё в один контейнер, мусор сжигают и ничего не перерабатывают! Но мои друзья создали частную НКО и поставили эти зелёные контейнеры в семи из десяти районов Новосибирска. Правительству они свой проект тоже представляли, но там не проявили никакого интереса. Я же, напротив, поддерживаю их, делая это здесь».

«С другой стороны, я использую мусор для своих социологических исследований и для занятий со студентами. Меня интересуют те истории, что скрыты в мусоре! Тем, что люди выкидывают на улицу, они практически рассказывают мне про всю свою жизнь, свой способ мышления и установки. Меня это завораживает, понять то, как устроено наше общество. По их мусору я могу узнать всё!»

«Смотри-ка! Это концентрат, из которого можно делать квас. Невскрытая и ещё с неистёкшим сроком годности! Знаешь, у моего поколения был обычай составлять в доме припасы в консервных и стеклянных банках. На чёрный день и особенно из-за того, что почти всегда готовили дома и часто приглашали друзей. Эта культура сейчас вымирает, вот о чём мне говорит такая банка! Сегодня молодые люди идут ужинать в кафе, запасы в квартирах уже не востребованы. Возможно, они вовсе не знают, как использовать этот концентрат, или им просто не хватает понимания значимости этого».

«Или вот! Это же непостижимо! Целая коробка, полная писем и открыток. Им же наверняка больше 60 лет! Какой архив! Какая невероятная документация другой эпохи! Я отнесу своим студентам, они могут включить это в свои исследования. Или — в наш Интегральный музей!»

«Мне важно спасать и сохранять вещи. Для других людей! Здесь, в своей квартире, я складирую все находки, которыми ещё можно пользоваться. Я знаю много бедных людей, которые не могут себе ничего позволить. Большинство не хочет это показывать и никогда не осмелится рыться в мусорке. А для меня это не проблема.

Я стираю одежду, которую ещё можно носить, очищаю игрушки, которыми ещё можно играть. Затем я раздаю это выборочно людям, которым это надо, в зависимости от того, в чём именно они нуждаются. Иногда я приглашаю их на ужин и устраиваю шоу со всеми найденными вещами. Я целые церемонии устраиваю вокруг своего мусора! Слава богу, что у меня толерантный и понимающий муж, который не думает, что я тут совсем по фазе съехала».

«Когда я нахожу книги, то отношу их на ближайший стеллаж с буккроссингом. Посмотри! Старые глянцевые журналы про путешествия! Они когда-то были безумно дорогими и всё ещё в хорошем состоянии. То, о чём там написано, будет дико интересно кому-то!»

Увидеть графические репортажи Себастиана Лёршера вживую и воочию вы сможете на День города, 24 июня, в Городском центре изобразительных искусств (улица Свердлова, 13) с 17:30. А посмотреть на его другие работы на личном сайте художника: sebastian-loerscher.de.