Графический репортаж: Танцующий карандаш

Пер Брандт, директор Гёте-Института в Новосибирске:

Cпециально к 125-летию Новосибирска Гёте-Институт пригласил берлинского художника Себастиана Лёршера сделать серию графических репортажей о нашем городе.

Берлинский художник Себастиан Лёршер посетил Новосибирск ради подарка Гёте-Института к городскому празднику: наблюдательный взгляд извне, описанный уникальным графическим языком. Он общался с местными художниками, нашёл один интересный фестиваль, изучил Академгородок и внимательно посмотрел балет для заключительного репортажа.

В новосибирский театр я иду на балет Чайковского «Лебединое озеро». Заворожённо слежу за грациозными, геометрическими движениями артисток и артистов балета, их прыжками, пируэтами и движениями, рисунком танца. Вдруг ощущаю зуд в левой руке, и с середины первого акта мой карандаш тоже танцует.



В полумраке театрального зала я едва вижу, что рисую. Поначалу линии ещё робки, медлительны и осторожны, но затем, по ходу спектакля, они становятся решительнее и отважнее. Всё больше и больше танцоров толкутся и набегают друг на друга в моём скетчбуке. Третий и четвёртый акты я объединяю на одной странице.

«Ты же ничего не увидел, раз всё время рисовал», — с упрёком смотрит на меня моя соседка.

Нет, как раз наоборот: когда я рисую, то смотрю намного внимательнее, чем если просто сижу. И вот, когда с красных театральных ковров я спускаюсь в новосибирскую ночь, меня одолевает чувство, будто никогда ещё в своей жизни я не смотрел спектакль настолько внимательно.

Увидеть графические репортажи Себастиана Лёршера вживую и воочию вы сможете на День города, 24 июня, в Городском центре изобразительных искусств (улица Свердлова, 13) с 17:30.