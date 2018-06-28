Чёрный вигвам и компания

Три выставки, три концерта и одно научно-популярное ток-шоу — Городской центр изобразительных искусств открыл свои двери для искателей нового и прекрасного 24 июня, в юбилей Новосибирска. Голая женщина в бане на холсте, музыкальный академавангард и глобальные флешбэки — корреспондент Сиб.фм отпраздновала день рождения столицы Сибири по-культурному.

Пройдя чуть меньше километра от шумной и тесной площади Ленина, которую заполонили люди и палатки в жаркий День города, приближаешься к перекрёстку с улицей Свердлова и начинаешь улавливать приятную, тягучую мелодию джаза.

Поворачиваешь налево — и видишь у крыльца Городского центра изобразительных искусств пару десятков людей, окруживших музыкантов: кто-то на стуле, кто-то стоит, прислонившись к дереву. В юбилей Новосибирска здесь провели творческую программу «Языки искусства» для тех, кто устал от одних и тех же знаменитостей, тривиальных развлечений и шумных горожан.

Программу открыли в 17:00 концертом с участием местного гитариста Владимира Хуторного: джазовые стандарты в авторской аранжировке, любимые everygreens, а также импровизации. Приятная музыка помогла посетителям настроиться на гармоничный лад и перейти к выставке «Транссибирский экспресс. Шуриц и компания».

На втором этаже ГЦИИ в экспозиции представили выставку, посвящённую новосибирскому художнику Александру Шурицу, — ключевые работы автора, а также новые произведения 29 членов Союза художников России. Местами ироничные и глубокие картины на разный вкус смогли зацепить и ценителя искусства, и обычного зеваку и стали ярким украшением вечера.

В половине шестого официально открыли программу и представили графический репортаж Себастиана Лёршера ко Дню города. Художник из Берлина специально по просьбе Гёте-Института приехал в Новосибирск: он общался с местными художниками и кураторами, с социологом из Академгородка, ходил на фестиваль ZNAKI и посмотрел балет в НОВАТе. Всего из этого вышло четыре интересных репортажа — единственный их показ вживую прошёл в ГЦИИ. Но и сейчас вы сможете увидеть работы Себастиана у нас.

«То, что увидел в центре Новосибирска буквально в первые дни поездки, я всё не мог понять... не сказать, что мне было неуютно, но как — не могу понять, что-то странное было в облике города. Потом я понял, что это архитектура. Большая часть городов имеют единый, достаточно гомогенный стиль. А в Новосибирске ты идёшь в центре и видишь современные здания, а рядом советская постройка и ещё деревянный дом. Такой мешанины я ещё нигде не видел. Это говорит и о разнообразии, и о недостаточно хорошо продуманной планировке. Это совершенно другие ощущения», — рассказал берлинский художник Сиб.фм во время своего пребывания в столице Сибири.

Многих посетителей ГЦИИ привлекла данная экспозиция — всегда интересно посмотреть на себя и свой родной город со стороны. Однако не все поняли стиль Себастиана.

«Дети что ли нарисовали?»

— спросила одна пожилая дама у другой, войдя в зал.

В помещении с работами Александра Шурица в 18:00 сдвинули все стулья в ряд (правда, и этого не хватило — желающих оказалось значительно больше) и представили публике солистов новосибирской филармонии Семёна Промое (скрипка) и Льва Терскова (фортепиано). Они выступили с концертом академического авангарда.

Музыканты были на высоте — крайне сложно передать словами, насколько мастерски они играли с настроениями публики через музыку. Сонаты двух современных композиторов — американского минималиста Филипа Гласса и турецкого виртуоза (виртуоз, это про исполнителя) Фазиля Сея, а в довершение произведение великого Сергея Прокофьева в исполнении Льва Терскова и Семёна Промое вызвали настоящий аудиооргазм, мурашки и шквал восторженных аплодисментов.

Надеемся, что игра двух талантливых музыкантов ещё не раз прозвучит в стенах ГЦИИ, а тем, кто их ни разу не слышал, настоятельно советуем не пропустить подобное событие — Сиб.фм, однозначно, рекомендует.

Дав посетителям центра небольшой перерыв, дабы прийти в себя, в 19:00 начался спецвыпуск научно-популярного ток-шоу ИЦАЭ Новосибирска «Разберём на атомы: языки искусства». В непринуждённой атмосфере, с шутками филолог Юрий Шатин, археолог Юлия Шуклина и data scientist Георгий Шушуев рассказали о том, какими методами создавали искусство со времён пещерного человека и до наших дней.

Финал вечера в ГЦИИ сделали художник и музыкант Евгений Гаврилов и его коллеги из новосибирского лейбла Echotourist — фантастически атмосферные инсталляция и музыка.

Пространственная инсталляция «Центр скуки» Евгения Гаврилова — это единственный показ в «Языках искусства». В отдельном зале стоит чёрная палатка, напоминающая по форме чердак старого деревянного дома. Внутри мебель прошлого века, множество коробочек, каждую из которых можно открыть и потрогать. По «чёрному вигваму» разносится звук из детской шкатулки, открываешь одну из коробочек, звук становится громче — там лежат старые игрушки.

В центре стоит кресло. Садишься в него — и начинает играть другая музыка, а на стену напротив падает проекция со старыми фотографиями.

«Концепция такая, что это не документальные, не постановочные фото, это те, что делали на память: класса, спортивной команды. Они мелькают быстро, ты видишь лишь силуэты, тебе не нужно узнать конкретно, что на ней обозначено — это общее воспоминание. Ни конкретного человека — а всего человечества», — поделился Евгений Гаврилов.

Всю мебель он одолжил у Интегрального музея-квартиры Академгородка, за что очень благодарен его владельцам. Данные вещи — не просто безжизненные экспонаты, они несут в себе историю научного района Новосибирска, воспоминания его жильцов.

«Память — это странная штука. И она может вызывать разные эмоции. Но в основном здесь нет негативных воспоминаний. Здесь больше воспоминаний из детства, как, например, этот звук, что играет громче всего (звук детской шкатулки — прим. ред.)», — рассказал Евгений Гаврилов.

Более детально о концепции данной экспозиции и о том, как он к ней пришёл, художник рассказал в интервью с Сиб.фм. Там же он поделился историей о другом важном проекте — Echotourist soundsystem.

«Echotourist — это новосибирский лейбл, который объединяет исполнителей некоммерческой электронной музыки из разных городов Сибири. Музыкальная концепция проекта включает большое разнообразие жанров от экспериментальной электроники до краут-рока. Каждое выступление резидентов Echotourist не просто концерт — это событие, в котором соединяются атмосферная музыка и завораживающий видеоряд», — отметила пресс-служба ГЦИИ.

Действительно, уютную и загадочную экспозицию дополнила космическая музыка от резидентов Echotourist. Все гости центра сели, куда им вздумалось — никаких стульев, только пол и подоконники. В мягкой и нереальной атмосфере посетители ГЦИИ встретили закат.