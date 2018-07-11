Традиции, дружба, плов

База отдыха «Усть-Алеус» в Ордынском районе уже третий год подряд встречает народный фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири». 7 июля сюда съехалось всё этническое многообразие Сибири, чтобы поделиться своей культурой, рассказать о традициях и ремёслах, исполнить народные песни и посоревноваться в искусстве плововарения.

Меню партийного работника СССР обязательно включало в себя 50 граммов сала

Уже на входе на базу отдыха, куда третий год подряд приезжает международный фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири», гостей встречают аппетитные запахи — знакомство с национальной кухней входит обязательным пунктом в программу фестиваля. Поэтому участники стараются вовсю: представители русской делегации варят кулеш, татарская делегация зазывает всех на сладкий чак-чак, а украинцы уже встречают гостей фестиваля традиционными кровянкой и салом.

— Гости дорогие, не откажите, отведайте наш деликатес — сало в шоколаде.

Я ручаюсь, что это самое вкусное сало, что вы пробовали в своей жизни.

А если нет, так можете прямо в меня им кинуть! — смеётся директор Украинского культурно-просветительского центра «Шляхами Кобзаря» Николай Породько.

Так здесь заведено: блюда национальной кухни пробуют и организаторы фестиваля, и гости, и сами участники, прогуливаясь по аллее Дружбы. И всё это без безумных очередей и толкотни. Всё-таки культурный фестиваль обязывает.

— Наш фестиваль основан на трёх «к»: краеведение, культура, кулинария. Каждая делегация старается как можно интереснее представить свою национальную историю через песни, танец, угощения, приготовленные по традиционным рецептам. Цель фестиваля носит и образовательный характер. На нашем празднике много молодёжи и детей — им строить будущее и от их кругозора и знания своих «корней» многое зависит, — рассказывает директор фестиваля Наталья Сидукова.

По её словам, благодаря народному празднику любой гость может найти «частичку национальности в себе».

— Каждый год мы стараемся что-то добавить и привнести в фестиваль. В этом году у нас прошёл плов-фест: представители четырёх делегаций — таджикской, уйгурской, узбекской и киргизской — готовили плов по своим национальным рецептам. А в следующем мы планируем провести модный показ национальных костюмов, — добавляет она.

Фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири» проходит вне политики и вне религии, главная цель — дружба и единение народов. Поэтому организаторы буквально во всём стараются обходить острые углы, например, даже поединок плововаров представили не как конкурс, а как фестиваль — так правильнее, ведь в конкурсе обязательно есть проигравшие.

Праздник уже традиционно открывают приветствия делегаций на родном языке. В этом году в Ордынский район приехали 20 национальных делегаций. Этносы, проживающие на территории Сибири, разбавили французы, которые выступили приглашёнными гостями фестиваля.

Плов как праздничное блюдо впервые упоминается в источниках IX–X веков, а также в памятнике средневековой арабской литературы «Тысяча и одна ночь» («пилав»)

— Да, у Сибири с Францией не так много связей, хотя мы знаем, что коммунар Лежен жил и умер именно в Новосибирске. А так, у нас здесь представлено всё этническое многообразие, все народы, исторически проживающие в Сибири, — поясняет директор краеведческого музея Андрей Шаповалов. — Наш фестиваль про дружбу, это цельный и хорошо организованный праздник. А историческую канву в него добавляем мы — Новосибирский краеведческий музей. В этом году мы привезли сюда фильм, посвящённый 125-летию города, и выставку по истории города. А также я прочитал лекцию о шаманизме, о корнях всех сибирских народов.

Лекциями, дегустацией еды и плов-фестом праздник не ограничивается. Представители разных народов выступают коллективами и проводят мастер-классы по традиционным ремёслам для всех желающих.

— Нам очень радостно ежегодно участвовать в этом фестивале, объединяющем все сибирские народы, — делится впечатлениями третий секретарь вице-консульства Кыргызской республики в Новосибирске Салтанат Корчуева. — Кыргызстан является членом всемирной организации ЮНЕСКО, а с недавних пор наш народный эпос «Манас» внесли в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это произведение мы, кстати, привезли сюда, на фестиваль.

Кроме эпоса, делегация представила национальные костюмы и головные уборы, традиционные музыкальные инструменты, войлочные ковры, выполненные в технике шырдак, и даже настоящую киргизскую юрту.

— Кажется, что это просто глиняная игрушка, но это ещё и музыкальный инструмент — чопо чоор, — объясняет Салтанат Корчуева. — А это традиционный мужской головной убор — ак калпак. Молодой мужчина носит бордовый калпак, мужчина постарше — бежевый, после 60 лет он носит белый калпак с чёрной окантовкой — это такой признак мудрости. А вот это знаменитые на весь мир ковры шырдак с характерным узором. У каждой семьи существовал свой орнамент, который навевает философские мысли о вечном.

Праздничная программа завершается гала-концертом и награждением участников. Но на площадке фестиваля по-прежнему царит оживление — это представители национальных делегаций переместились из своих палаток за большой деревянный стол. Здесь продолжается дегустация традиционных блюд, ведутся дискуссии на разных языках, и кажется, что грань между такими, казалось бы, разными народами стирается.

— Наверное, люди уже устали от политических новостей и вечной напряжённости, — отмечает Наталья Сидукова. — А у нас по-другому, посмотрите, все улыбаются, наслаждаются праздником, общаются и заглядывают в гости друг к другу.

Они не хотят розни, а наоборот, хотят дружбы.

Это желание принадлежать к чему-то светлому.