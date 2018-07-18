Походкой фермера к победе

14 июля в Новосибирске состоялось масштабное спортивное мероприятие — экстремальные состязания по пожарно-спасательному кроссфиту. В этом году они проходили на крупнейшем стадионе «Спартак». Участники решили проверить свою выносливость и подготовку, а болельщики пришли сюда, чтобы своими глазами увидеть, какие профессионалы служат в МЧС России.

Первые подобные соревнования среди пожарных и спасателей прошли в Новосибирске прошлым летом, в этом году количество участников выросло почти в два раза. Всего за победу боролись 26 команд и 78 участников.

«Эти соревнования необходимы, чтобы в полной мере подготовить бойца пожарной охраны к тем трудностям, с которыми он сталкивается в боевой обстановке. Вы мужественные люди, вы победители уже только потому, что являетесь представителями своих больших коллективов», — обратился с приветственной речью начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

В полном боевом обмундировании весом 25 килограммов участники должны были выполнить восемь силовых упражнений высокой интенсивности, которые следовали один за другим. На уровне подготовки к забегу самое главное — не пропустить важные элементы и правильно экипироваться. Здесь нельзя совершать ошибки, у соревнующихся каждая секунда на счету.

Для участников приготовили четыре полосы, по одной на человека. Во время забега боец находился под наблюдением строгого судьи своей дорожки. За любое нарушение могли добавить штрафное время или заставить выполнять упражнение заново.

Звук выстрела, знаменующий старт, — и дальше участники остаются наедине с тяжёлыми испытаниями.

Первое упражнение — отжимание на гире по десять раз. Все участники начинают упражнения одновременно, такая начальная задача показывала стремление обыграть соперника, ведь кто лидирует в начале, как правило, и задаёт планку для других.

Затем «походка фермера» — так называют пробежку с гирями. В третьем упражнении участник соединял и прокладывал рукавную линию, которую затем нужно было собрать «восьмёркой». После чего бойцы выполняли десять приседаний с 40-килограммовой штангой, а в пятом упражнении перемещали грузовую покрышку ударами кувалды.

Для того чтобы добраться для следующего этапа, необходимо было передвинуть габаритную покрышку до гирь и выполнить упражнение «русский мах», то есть несколько раз поднять гирю двумя руками резким движением на уровне головы.

Кульминация соревнований — буксировка при помощи троса двухтонного автомобиля. Как отметили ведущие состязаний, основная сложность для участников заключалась в том, чтобы сдвинуть автомобиль с места.

Для выполнения всех упражнений участники проходили необходимую подготовку, и теперь финиш для них — награда за труды.

«Мы должны быть всегда готовыми», — запыхаясь, рассказывает один из бойцов после финиширования.

Главную поддержку, кроме уверенности в себе, оказывали болельщики мероприятия. Среди них были как родные участников, так и любопытные зрители. Особенно сильна была помощь сослуживцев: выкрики с советами, скандирование имени и фирменное «Ну-ну, молодец, давай!».

Корреспондент Сиб.фм узнал у болельщиков, что нужно говорить перед такими соревнованиями для поддержания духа. Лучшим и обобщающим вариантом стало: «Держись! Не сдавайся! Старайся!».

В небольшой палатке, расположенной справа от дорожек, долго совещались судьи и ведущие. Им было сложно определить, кто лучший: результаты участников отличались на доли секунд, а у некоторых были равны, и тогда приходилось оценивать отдельно выносливость и правильность выполнения упражнений.

По итогам 20 забегов в командном зачёте первое место заняла команда пожарно-спасательной части № 1 первого отряда Федеральной противопожарной службы, второе призовое место — команда Сибирского спасательного центра МЧС России, третье почётное место досталось команде специальной пожарно-спасательной части № 1 Специального управления ФПС № 9.

В личном зачёте лучшим стал Кошмяков Сергей — сотрудник Сибирского спасательного центра МЧС России, на втором месте — Калибатов Руслан — сотрудник Сибирского спасательного центра МЧС России, на третьем месте — сотрудник специальной пожарно-спасательной части № 1 Специального управления ФПС № 9 Абрамчик Артём.

«Сложнее всего было на длинных дистанциях. Но в этом году было больше коротких и было полегче, — поделился впечатлениями участник Дмитрий. — Сам себя прочувствовал и уже знаешь, что тебе нужно тренировать, и готовишься к следующим соревнованиям».