Норовистый казуар, родная многим панелька и кабан-коррупция с широко открывающейся пастью. 18 июля в Новосибирском государственном краеведческом музее открылись две фантастические выставки: одна посвящена стилю викторианской фантастики, а другая — жителям творческой комнаты № 60.

На втором этаже краеведческого музея не протолкнуться: люди стоят буквально очередями, дабы получше разглядеть механическую рыбу или рукотворного мумакила. Многие из посетителей изгибаются в забавных позах ради яркого селфи. Из бокалов сладко пахнет шампанским. Художники выслушивают поздравления от коллег и близких, стараются отследить реакцию людей на их работы, попутно попадаясь журналистам.

«Трудно было пробиться со своей выставкой в краеведческий музей?» — спрашивает юноша в мешковатой одежде и с диктофоном на смартфоне.

«Да нет, вы же видите, у меня хорошие работы», — отвечает художник.

Сиб.фм тоже вылавливает этого собеседника — Игоря Шевченко. У него сегодня открылась выставка «Стимпанк». 16 арт-объектов -механические скульптуры животных — приковывают любопытные взгляды. Саламандра, бабочка, крокодил, носорог, птица, рыба, сова, стрекоза — богатая фауна загадочного и нереального мира развернулась в музее. Выполнены они из разных материалов — от бронзы и кожи до стекла и подручных материалов. Однако все эти звери намного ближе к нашим реалиям, чем кажется на первый взгляд. Вот, например, кабан с широко открывающейся пастью и бутылочкой с купюрами взамен желудка — коррупция. Все детали зверей подвижны. И многих посетителей тянет их потрогать, однако директор музея и художник просят гостей быть аккуратней, дабы ничего не сломать.

Игорь Шевченко много лет писал картины и даже успел побывать стеклодувом. Но вот собирать такие фантастические механизмы он начал всего три года назад. И вот — открыл персональную выставку.

«Всё у меня в голове. Я просто думаю: буду делать рыбу. Бывает, отталкиваюсь от того, какие у меня есть материалы. У меня очень легко с этим. Все говорят, откуда ты берёшь, а мне легко. Всё получается спонтанно. Я не продумываю никакие чертежи, не рисую. Никогда. Как у смурфиков — это джаз. Серьёзно. Всё приходит в процессе. Например, я начинал делать кабана, а получилась коррупция», — рассказывает Игорь Шевченко журналисту Сиб.фм.

У «Жителей комнаты № 60» не обнаружишь остросоциального контекста. Он там и не нужен. Там свой мир, загадочный, романтичный. Глядя на диковинных животных, пейзажи и странных людей на коллажах (то, что некоторые детали нарисованы отдельно и наклеены сверху, придаёт особенный шарм), на макетах общежития будущих художников, понимаешь — творец буквально раскрыла своё сердце и взяла оттуда всё самое сокровенное и ценное для стен музея.

Автор выставки — Алина Ломенкова из Санкт-Петербурга. Маленькая и хрупкая на вид женщина воспитывает троих малышей, старшей из которых всего два с половиной года. При этом девочка любит диковинных животных, созданных мамой, общается с ними и читает им сказки. С детьми художница оставила в культурной столице родителей и отправилась на пару дней покорять Сибирь.

По словам Алины Ломенковой, её может вдохновить всё что угодно — будь то поездка в Тбилиси или прочтение рассказа Кортасара о казуаре (который ей представился в голове верховым и норовистым). На выставке представлены основные её работы за всё время творчества — то, что она хочет и готова показать публике. Для неё это также первая персональная выставка. Среди экспонатов самый древний — это конный экипаж. Она создавала его более 12 лет, периодически добавляя новые детали. А вот последняя работа, бизон, выполнена всего за пару месяцев.

«В какой-то момент я вообще перестала заниматься творчеством. Но мне стало очень плохо, и снова начала создавать. Я делаю не на продажу, они все живут у меня дома. Я их делаю, потому что не могу иначе. Я представляю этих животных и хочу их создавать. Это жители моей внутренней комнаты», — отметила художница.

Алина Ломенкова также просит посетителей быть аккуратными и по возможности не трогать хрупкие и ценные для неё самой экспонаты. Тем более что мужчина уже уронил на пол стрекозу на соседней выставке про стимпанк. Директор музея переживает — дожить бы арт-объектам до 19 августа.