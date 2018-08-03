Доза астрономических знаний

В честь двух главных астрономических событий этого года — полного лунного затмения и противостояния Марса — Большой новосибирский планетарий провёл очередную ночную программу. Даже пасмурное небо и холодная погода не помешали посетителям насладиться мероприятием.

«Людей интересуют астрономические события, и когда что-то такое на небе интересное показывают, приходят сотни человек. Вот, например, на прошлое лунное затмение, которое состоялось 31 января, несмотря на то, что было очень холодно, пришло порядка четырёхсот человек», — рассказал замдиректора по научно-методической работе Илья Орлов.

Началась развлекательная программа с астрономического квиза. За небольшими столиками на уличной площадке планетария расположились около десяти команд. Победителя определили по итогам пяти туров, лучшей стала команда «Земляне».

После интеллектуальной игры гости могли посетить несколько мероприятий на выбор. На научном лектории слушатели узнали много нового о затмениях, древних каменных календарях, о Марсе, а также о том, как пользоваться телескопом.

Недалеко от уличной площадки расположилась лаборатория профессора ВОЛЬТовича. В увлекательной форме детям демонстрировали действие законов физики. Происходящее сотрудники лаборатории в шутку называли «ядерной физикой для детского сада». Несмотря на небольшой страх перед неизведанным, ребятишки всё же принимали участие в экспериментах — любопытство брало верх.

По словам Ильи Орлова, интерес к астрономии вспыхнул сейчас с новой силой из-за нехватки этого предмета в школах. В результате у детей появился дефицит знаний о космосе.

«Астрономия — сама по себе очень увлекательная наука.

Интересно посмотреть на далёкие звёзды, увидеть, как всё это устроено.

И место расположения нашего планетария для этого очень хорошее. Его специально построили на самой высокой точке города. Здесь хороший вид, особенно на южный горизонт, где как раз интересные явления и происходят», — отметил Орлов.

Ярким моментом программы стало «Шоу молний», во время которого зрителям показали занимательные эксперименты с плазмой, катушками Теслы и статическим электричеством. Кстати, звёзды — это и есть раскалённая плазма.

«В масштабах Вселенной плазмы очень много. Но плазма, которая нас окружает, может быть разной. К примеру, есть термически побуждённая плазма — это просто огонь. А есть электрически побуждённая — это молнии», — рассказал зрителям ведущий шоу.

Первый эксперимент был связан с огнём. Скажем сразу, проводить его дома категорически запрещено! Руку смелой маленькой девочки поместили в мыльную воду, а затем горючий газ пропустили через мыльный раствор для получения пены. Дальше пену нанесли на мокрую руку и подожгли. Проходит секунда — и небольшое пламя оказывается прямо у маленькой девочки на ладошке, ведущий резко тушит его небольшим потоком воздуха.

Также до ночи в планетарии работал звёздный зал. Участники ночной программы смотрели здесь полнокупольные фильмы о Вселенной, чёрных дырах и Солнечной системе. Как говорят сотрудники планетария, звёздный зал — это космический корабль, отправляющий тебя в просторы Вселенной.

Ближе к полуночи гости мероприятия начали собираться на уличной площадке в ожидании затмения. Около установленных здесь для наблюдения телескопов организовались небольшие компании людей, которые общались как давние друзья, хотя и не знали друг друга час назад. В это же время на втором этаже планетария росли очереди в обсерваторию. Действо происходило под музыкальное сопровождение группы «Звёздная хлебница». Так что ожидание главных астрономических событий года происходило весьма позитивно. Люди могли потанцевать, попеть или просто прогуляться, закутавшись в плед. По сторонам периодически раздавались возгласы:

«Вот-вот, уже начинает заходить».

Несмотря на погоду, недовольных «Ночью в планетарии» не было. Кто-то активно делился впечатлениями от увиденного, а кто-то заявлял, что прямо этим утром поедет покупать телескоп из-за неожиданно появившейся любви к астрономии.

И пока гости переживают эмоции от «Ночи в планетарии», сотрудники планетария готовят следующую не менее насыщенную программу «Астрономическая суббота», которая состоится 11 августа. В дневной программе запланировано наблюдение частного солнечного затмения, а вечером будут «ловить звёзды», ведь этот день близок к пику метеорного потока Персеиды!