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Моделируя парижскую реальность

 Мимы, фокусники, фехтование, песни Эдит Пиаф и разговоры на французском языке  4 августа, 08:45

Надежда Рыжкина
журналист
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Моделируя парижскую реальность
фотографии Маши Штольц

В минувшие выходные на несколько часов новосибирцы окунулись в атмосферу Парижа, не покидая родного города.

Французский островок расположился напротив здания музыкального театра в Центральном парке. На площадке в тени деревьев посмотреть на выступление артистов собралось не меньше 200 человек, не считая любопытных прохожих, на какое-то время ставших зрителями. Только новосибирцы угощались не круассанами с кофе на французский манер, а утоляли голод жареной кукурузой и мороженым.

Фестиваль FRANÇAIS.Евротур торжественно открылся выступлением музыкальной группы «ТЧК». Далее начались мастер-классы: гости фестиваля обучались мастерству владения шпагой не хуже Д’Артаньяна, попробовали свои силы в роли мима, убедительно перетягивая невидимый канат и соприкасаясь с невидимым стеклом.

«Мим моделирует пространство, он создаёт собственный воображаемый мир, которым и делится с окружающими», — рассказал мастер пантомимы Святослав Панков.

В принципе этот приём отражает весь дух «Евротура», организаторы которого создают совершенно особую реальность, полностью погрузив в неё посетителей.

Под конец дня, когда солнце скрылось за сгустившимися тучами, толпу разогревали музыканты, напомнив о безбашенных временах популярности тектоника.

Автор идеи «Евротура», руководитель культурных центров «Этаж» и «Крыша» Евгений Панов рассказал, что путешествие в Париж стало вторым в проекте. Первая «поездка» — в Британию — состоялась в Нарымском сквере.

«Лето — это время отпусков, путешествий, но не каждый может позволить себе в любой день сорваться и посетить Париж, Лондон и другие города. Поэтому возникла идея провести серию фестивалей и делать каждый месяц „остановку“. Мы выбрали три страны — Великобританию, Францию и Испанию. Европейская культура широка, многообразна, интересна и под стать новосибирцам», — поделился Евгений Панов.

Следующее путешествие запланировано на 26 августа. Но организаторы отмечают, что на этом проект не завершится. В 2019 году в Новосибирске пройдут более крупные фестивали.

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