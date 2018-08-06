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Полёты наяву

 Искусство высшего пилотажа в пасмурном небе Новосибирска  6 августа, 14:14

Ксения Лысенко
журналист
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Полёты наяву
фотографии Елизаветы Козловой, видео Евгения Макарова

Уже традиционное для новосибирцев авиашоу на аэродроме Мочище удивило новосибирцев мастерством сотен пилотов на 90 самолётах и рекордными пробками после праздника. В этом году понаблюдать за виртуозными полётами пилотажных групп «Русь», «Барсы» и «Соколы России» собралось около 50 тысяч человек — они приветственно махали мотопланеристам и парашютистам, фотографировали каждый вираж пилотов и наслаждались классическим аккомпанементом Новосибирского симфонического оркестра.

Официально шоу открылось в 10 утра 5 августа, но ярые поклонники авиации прибыли сюда за день — они ночевали в палатках на подготовленной лужайке аэродрома. Старт полётам дали первые лица города и области: врио губернатора региона Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнули, что авиационный праздник в этом году имеет двойную юбилейную дату и посвящён 100-летию Российской армии и 105-летию со дня рождения трижды Героя СССР Александра Покрышкина.

Помимо знаменитых пилотажных групп — «Соколы России» (Липецк), «Русь» (Вязьма) и «Барсы» (Сургут) — в авиашоу своё мастерство продемонстрировали также и частные самолёты из разных уголков Сибири, мотопарапланеристы, парашютисты и мастера купольной акробатики.

С замиранием сердца публика следила за сложными фигурами высшего пилотажа, а самые маленькие зрители даже забирались на автомобили времён Великой Отечественной войны, чтобы получше рассмотреть мельчайшие детали вертолётов и самолетов. Кстати, авиашоу в этом году сопровождалось выставками авиационной техники, военных автомобилей, ретромашин и техники байк-клубов.

Бурные овации сорвали выступления не только именитых пилотов, но и виртуозные полёты женщин-пилотов и ветеранов авиации на ретросамолётах.

Несмотря на пасмурную погоду и тяжёлые нависшие облака, пилоты доказали, что настоящим профессионалам и мрачное небо не помеха. Шоу продолжалось почти три часа, но и этого времени зрителям не хватило — даже после его завершения они вглядывались в небо в надежде увидеть красочные полёты асов авиации.

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