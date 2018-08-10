Помощь по адресу

Микрорайон недалеко от метро «Золотая Нива» — это типичные панельные девятиэтажки, соседствующие с новостройками, несколько десятков киосков, частный сектор, школы, детсады и непрекращающаяся стройка. А ещё это жители со своими вопросами, проблемами и маленькими победами, о которых они торопятся рассказать депутату Георгию Андрееву. О том, как удаётся на общих встречах решать проблемы жителей и где заканчивается депутатская помощь и начинается помощь человеческая — в материале Сиб.фм.

«На хорошее дело денег не жалко»

Свои встречи с жителями округа Георгий Андреев начинает у дома № 27 на улице Есенина. Это панельный девятиэтажный дом, с одной стороны которого расположен детский сад и всегда шумный двор, а с другой — дорога с плотным движением и внутриквартальный проезд. Так что проблем, по словам жильцов дома, хватает.

— Во многих домах рядом находится не всегда удобный сосед, — объясняет ситуацию депутат. — В данном случае — это детский сад. А это, как вы понимаете, постоянный трафик, так как дети с родителями всегда срезают путь через двор именно этого дома. Да и вообще такая проблема знакома и другим домам в округе. Но именно здесь как-то научились договариваться. Посмотрите, здесь всё огорожено, чисто, аккуратно, есть клумбы и газоны.

Но так было не всегда, и с жильцами необычного дома, по признанию депутата, пришлось решать не самые обычные проблемы:

— Обычно подход к благоустройству дома следующий. Асфальтирование, детская площадка, спортивные объекты — можно выбрать что-то из этого и точно попасть в потребности дома. Но с домом № 27 всё было иначе, и потребности жильцов были другими. В первую очередь это местоположение, а во вторую — взгляните на рельеф участка. Ведь такой неровный участок довольно сложно было облагородить.

Впрочем, и детской площадке здесь тоже место найдётся. Как рассказал Георгий Андреев, в 2018 году дому выделят 50 тысяч рублей, которые жители предложили потратить на подготовку посадочной площадки. Сумма пусть и немаленькая, но сделать «ничего глобального не получится», поэтому в этом году рабочие приступят к первому этапу работ, а в 2019 — к установке спортивных элементов.

— Отлично работает и совет дома.

Люди по-хозяйски и небезразлично относятся к своей территории, многие вопросы решают сами,

— добавляет он. — Обычно, когда мы готовим какие-то сюжеты или материалы для журналистов, мы зовём их туда, где есть какие-то проблемы, но этим летом решили устроить себе отдых и, наконец, позвать туда, где всё хорошо.

В том, что на территории дома № 27 «всё хорошо», сомневаться не приходится. Старшая по дому Людвига Иннокентьевна показывает благоустроенный участок рядом — совместными усилиями жильцов пустовавшая под окнами площадка превратилась в пышный сад с кустами роз, гравийными дорожками, декоративными кустарниками и яркими клумбами.

Признаётся, что во многом обустроить его помог депутат и заодно интересуется, получится ли построить комплексную детскую площадку у дома и сможет ли он помочь со средствами при необходимости.

— Давайте обсуждать и рассматривать варианты. На хорошее, нужное дело денег никогда не жалко, так что спортплощадку мы обязательно сделаем, — заверяет Георгий Андреев.

Держать уровень

От дома № 27 перемещаемся к дому № 29. По словам Георгия Андреева, здесь расположен один из двух очагов потенциального социального напряжения на округе, поэтому собрание с жильцами дома он начинает с обсуждения самых важных и острых моментов.

— В первую очередь нам надо обговорить момент с текущим состоянием вашего двора. Напоминаю, что до следующего года мы должны с вами его доблагоустроить, — перечисляет он. — А второе — это соседи, возможно, потенциально беспокойные, неплательщики.

Проблем с ними у жильцов действительно много — здесь и должники, накопившие огромные суммы за обслуживание дома, и нелегальные мигранты, и неопрятные соседи, загрязняющие подъезды, и особо находчивые автомобилисты, огораживающие общие парковочные места цепями. Следующие полчаса Георгий Андреев отвечает на вопросы жильцов и рассказывает о том, как можно повлиять на нерадивых соседей, а после — выслушивает благодарности от жильцов дома.

— Большое спасибо вам за то, что оперативно реагируете на наши жалобы и просьбы. Наконец-то у нашего дома появилась асфальтированная дорожка, — делится один из жильцов дома. — Без малого сорок лет мы спотыкались о камни и неровности, ходили по грязи, а теперь можем спокойно прогуливаться до школы.

На встрече с жильцами дома Георгий Андреев рассказывает о грядущих изменениях — о появлении полноценной детской площадки со спортивными элементами и ликвидации незаконно установленных киосков.

— Работа в этом направлении непрерывно ведётся. Незаконная торговля — вообще бич нашего города, я так считаю, — рассуждает депутат. — Мы совместно с депутатами обсуждаем возможные варианты ужесточения закона в этой области и, надеюсь, на нашем округе подобных незаконных объектов вскоре станет меньше.

В заключение встречи Георгий Андреев назначает следующее собрание и обещает поработать над всеми замечаниями, услышанными от жильцов.

— Есть такая традиционная позиция — помогать самым слабым... то есть разбитым дворам, аварийным домам. И это, безусловно, правильно. Но нужно не забывать и о сильных, потому что именно они и задают планку, помогают держать уровень, — подытоживает депутат. — Мы сегодня прошлись по двум дворам, где живут активные, трудолюбивые и небезразличные люди, которые используют все свои возможности и вкладываются в территорию своего дома. Ну а главное — у них есть чёткие представления о том, каким они хотят видеть двор. Так что я уверен, здесь всё будет хорошо.