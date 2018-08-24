Здесь вам NEMOSKVA!

Смотри быстрей, пока не увезли, — передвижной симпозиум NEMOSKVA приехал на пару дней в Новосибирск. Кроме образовательной программы с лекцией и дискуссией. горожанам также представили выставку идей художников. О чём хотят рассказать миру творцы со всей России и как музыка поможет экологии — в репортаже Сиб.фм.

Международный передвижной симпозиум NEMOSKVA стремительно летит от Москвы до Владивостока, собирая на своём пути лучшие идеи художников и исследуя современную культурную ситуацию в различных регионах страны. В рамках симпозиума показывают отобранные проекты на выставке, читают лекции и проводят дискуссии, а также сеют надежду для художников. Ведь лучшие нереализованные проекты воплотят в реальность на 58-й Венецианской биеннале.

В Новосибирск симпозиум прибыл 23 августа, и в стенах Городского центра изобразительных искусств, после ревю идей художественных проектов новосибирских творцов, открылась выставка «Большая страна — большие идеи». Жителям столицы Сибири представили нереализованные проекты современных российских художников из Нижнего Новгорода, Красноярска, Ижевска, Самары и Екатеринбурга. Также на отдельном стенде — некоторые проекты новосибирских художников.

Выставка проработает чуть больше суток — до 24 августа. Так что в первый же день в стенах ГЦИИ собралось немало людей. Несмотря на то, что проекты представлены от художников из разных регионов страны, в их идеях больше общего, нежели индивидуального. Да, у каждого свои стиль и подача концепции, которые обусловлены чаще — персональной особенностью художника, реже — особенностью локальной культуры своего региона. Но в целом всех интересует одна тема: массовое потребление и его последствия. Творцы преимущественно обращаются к проблемам экологии, всепоглощающих соцсетей и индустриализации. Из всего многообразия корреспондент Сиб.фм отобрал пять наиболее запоминающихся экспозиций, отражающих различные проблемы и темы.

Фотография Александры Перевозчиковой

«500 МЕТРОВ_ОНЛАЙН» — Люда Калиниченко. Больше года художница документирует мусор от продуктов, которые потребляла, сидя в интернете. В итоге получилось тканевое полотно длиной в 500 метров. Семечки, печенье, бананы — именно в таком виде представлен выход виртуальности в реальную среду. Примечательно — чтобы просмотреть все изображения, нужно листать рулон. Как ленту новостей в соцсетях.

Фотография Александры Перевозчиковой

«ТИХАЯ ТРАНСМИССИЯ» — Елизавета Чухланцева. В нереализованном проекте художница затрагивает проблему детства в контексте личных переживаний окружающей визуальной среды поколения подростков конца 90-х и начала 00-х годов. Поиск идентичности, выход за рамки запретов — всё это переосмысливается через артефакты детства.

Фотография Александры Перевозчиковой

«РАСЩЕПЛЕНИЕ ЛИШНЕГО С ПОМОЩЬЮ ЗВУКА» — Кирилл Крючков. С помощью рейва по благоустройству художник призывает защищать окружающую среду. Например, можно установить саунд-системы в лесу и устроить сбор мусора, совмещённый с танцами. Ну или покрасить скамейки в своём дворе — для начала.

Фотография Александры Перевозчиковой

«МУКА ИЗОБРАЖЕНИЯ» — группа «ПРОВМЫЗА». Творцы сняли своеобразный фильм на мукомольном заводе с чернокожими рабочими. Мука превращает людей в необычные скульптуры, становясь то мучной бурей, то тестом. Люди обезличиваются. Главный герой — мука.

Фотография Александры Перевозчиковой

«КЛУБ ДАЙВИНГА „ДЕЛЬФИН“» — Стас Багс. Нередко мы сталкиваемся, мягко говоря, с безответственностью властей, которые выполняют правила просто ради галочки. В итоге предстаёт абсурдная картина: пандусы для инвалидов, которые непригодны для использования, кнопка вызова спасателей в лифте не работает и так далее. По задумке художников всё это отразится в специальном дезориентирующем пространстве. Все предметы будут действовать противоположно своей задаче. Например, холодильник будет греть, являясь, таким образом, насмешкой над самим собой.

До конца выставки осталось возмутительно мало времени — она закроется уже сегодня, 24 августа, в 19:00. Так что стоит поспешить, дабы увидеть вышеописанные и многие другие достойные проекты. А то перед культурными друзьями потом будет стыдно.