Гол полузащитника ФК «Новосибирск» назвали одним из самых красивых за последний месяц

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Гол полузащитника ФК «Новосибирск» назвали одним из самых красивых за последний месяцРубрика: спорт
12.11.2019 11:59
Фото и видео из официальной группы ФК «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»
Мяч, забитый Ильёй Сафроновым из ФК «Новосибирск», попал в тройку лучших по итогам октября; пользователи интернета могут помочь новосибирскому бомбардиру обойти конкурентов.
Профессиональная футбольная лига открыла голосование за самый красивый гол октября в каждой из территориальных групп. В зоне «Восток» на победу претендует мяч, забитый полузащитником ФК «Новосибирск» Ильёй Сафроновым в ворота клуба из Читы.
Конкуренцию ему составят маленькие футбольные шедевры от нападающего «Иртыша» Андрея Разборова и полузащитника «Читы» Владимира Маркова.
Голосование продлится до сегодняшнего вечера.
Напомним, 23 октября ФК «Новосибирск» опроверг сообщения об отставке главного тренера Игоря Чугайнова.
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Лента новостей
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