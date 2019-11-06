Гол полузащитника ФК «Новосибирск» назвали одним из самых красивых за последний месяц

Фото и видео из официальной группы ФК «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Мяч, забитый Ильёй Сафроновым из ФК «Новосибирск», попал в тройку лучших по итогам октября; пользователи интернета могут помочь новосибирскому бомбардиру обойти конкурентов.

Профессиональная футбольная лига открыла голосование за самый красивый гол октября в каждой из территориальных групп. В зоне «Восток» на победу претендует мяч, забитый полузащитником ФК «Новосибирск» Ильёй Сафроновым в ворота клуба из Читы.

Конкуренцию ему составят маленькие футбольные шедевры от нападающего «Иртыша» Андрея Разборова и полузащитника «Читы» Владимира Маркова.

Голосование продлится до сегодняшнего вечера.

Напомним, 23 октября ФК «Новосибирск» опроверг сообщения об отставке главного тренера Игоря Чугайнова.