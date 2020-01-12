Видео новосибирского руфера о 40-градусных морозах в Красноярске бьёт рекорды на YouTube

сегодня 12:24 Поделиться

Скриншот видео Вадима Махорова, видео с канала автора на YouTube

Новосибирский руфер Вадим Махоров опубликовал видео зимнего Красноярска; парящий Енисей и заснеженный город с высоты птичьего полёта поражают воображение.

Почти 200 тысяч человек посмотрели видео новосибирца Вадима Махорова, который запечатлел зимний Красноярск. Съёмки проводились ещё в феврале прошлого года, но, по словам автора, только сейчас у ролика случился настоящий «звёздный час». Видео Вадим Махоров разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«За пару недель на ютубе добавилось больше 150 тыс. просмотров. С одной стороны это радует, с другой стороны это говорит о том, что год назад все были пресыщены информационными потоками Универсиады и мало кто был готов смотреть очередной ролик про город», – написал о своём видео новосибирский руфер (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Он уточнил, что съёмки проходили в лютые морозы. Ночью температура опускалась до минус 40 градусов.

«В этом ролике вы увидите настоящую Сибирскую зиму. У Красноярска есть особенность — зимой река Енисей не замерзает. Она парит, создавая нереальный городской пейзаж», – анонсировал свою работу Вадим Махоров.

Напомним, в декабре в сети появилось видео с танцующей у НОВАТа в 30-градусный мороз молодёжью.