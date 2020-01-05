Митя Фомин возмутил россиян новым образом

сегодня 10:37 Поделиться

Скриншот программы «Мой герой» на YouTube

Именитый новосибирец Митя Фомин на своей странице в Instagram разместил видео, в котором предстал в новом образе; россияне сравнили его с Элтоном Джоном.

На телеканале ТВЦ героем программы Татьяны Устиновой «Мой герой» стал Митя Фомин. Некоторых россиян возмутил новый образ. В очках и пилотке исполнитель стал похож на Элтона Джона, другие же комментаторы сравнили его с Борисом Моисеевым. Фрагмент из передачи артист разместил у себя на страничке в Instagram.

Во время передачи выпускник новосибирского мединститута, ставший знаменитым певцом, рассказывает о своей жизни. Многие эпизоды он озвучил впервые.

В частности он рассказал, что в детстве он хотел быть ветеринаром, но поступил в мединститут и, получив диплом врача-педиатра, уехал в Москву, где стал изучать актёрское мастерство.

Большинство комментаторов пишут, что для своих 46 лет исполнитель выглядит очень хорошо.

Напомним, 5 января Митя Фомин показал подписчикам накачанную грудь.