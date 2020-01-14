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Защитник ФК «Новосибирск» рассказал о встрече со Станиславом Черчесовым

сегодня 12:32

Скриншот видео со страницы ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Футбольный клуб «Новосибирск» в социальных сетях начал знакомить болельщиков с игроками команды; про отдых и добрые поступки рассказал Кирилл Копаев.

На странице ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» появилась новая рубрика «Блиц с футболистом». Первым на вопрос ответил защитник клуба Кирилл Копаев.

Он рассказал, что он попросит у тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, как он провёл отпуск и о добрых поступках.

Чтобы узнать, кто будет следующим героем рубрики «Блиц с футболистом», следите за новостями на нашем сайте.

Напомним, 14 января новый тренер ФК «Новосибирск» Сергей Кирсанов поблагодарил областное правительство за оказанное доверие.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

спорт
футбол
фк "Новосибирск"
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