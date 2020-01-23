В сети появилось видео эвакуации больного с подозрением на коронавирус
Фото и видео со страницы группы «Настоящий Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте»
В Воронеже местные жители сняли на видео, как эвакуируют пациентов, у которых врачи подозревают смертельный коронавирус; ранее заболевшие посетили Китай.
Пациента на каталке, «запакованного» в оранжевый кокон, сняли на видео жители Воронежа. Его эвакуировали в машину скорой помощи люди в костюмах повышенной защиты. Об этом сообщают подписчики группы «Настоящий Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте».
Как уточнили в департаменте здравоохранения Воронежской области, два пациента – мужчина и женщина, были доставлены в инфекционную больницу.
«Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ у госпитализированных, в срок до 3 дней будет проведён анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора», – сообщили в ведомстве.
По сообщению начальника департамента, исследования будут проводить в Москве.
Напомним, 24 января защитник ФК «Новосибирск» Кирилл Копаев рассказал о встрече со Станиславом Черчесовым.
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