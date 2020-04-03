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Трое в невесомости: космонавты поздравили землян с борта МКС

сегодня 13:42

Фото из видеопоздравления, размещённого на сайте Роскосмоса

Видеопоздравление с Днём космонавтики записали 12 апреля российские члены экипажа экспедиции МКС-62 – Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Праздничное обращение к землянам они сделали с борта Международной космической станции.

«Ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым.

Наша страна, победив в тяжёлой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши учёные – умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки.

Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым, его лицо без труда узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов!» – сказали они.

Видеопоздравление, записанное в невесомости, опубликовал Роскосмос.

12 апреля в России отмечается День космонавтики: в 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории человечества вывел на орбиту пилотируемый космический корабль «Восток».

Напомним, в начале апреля барнаульцы сняли видео о начале ледохода на Оби.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

МКС
Гагарин

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