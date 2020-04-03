Трое в невесомости: космонавты поздравили землян с борта МКС
Фото из видеопоздравления, размещённого на сайте Роскосмоса
Видеопоздравление с Днём космонавтики записали 12 апреля российские члены экипажа экспедиции МКС-62 – Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Праздничное обращение к землянам они сделали с борта Международной космической станции.
«Ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым.
Наша страна, победив в тяжёлой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши учёные – умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки.
Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым, его лицо без труда узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов!» – сказали они.
Видеопоздравление, записанное в невесомости, опубликовал Роскосмос.
12 апреля в России отмечается День космонавтики: в 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории человечества вывел на орбиту пилотируемый космический корабль «Восток».
Напомним, в начале апреля барнаульцы сняли видео о начале ледохода на Оби.
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