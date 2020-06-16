«Нельзя, но можно»: журналисты Сиб.фм проверили, пускают ли в метро и магазины Новосибирска без масок

Фото и видео Сиб.фм

Журналисты Сиб.фм провели видеоэксперимент в крупных торговых центрах Новосибирска, а также в метро и в поликлиниках – они проверили, можно ли пройти без медицинской маски там, где официально это запрещено.

С 28 мая и до 30 июня в Новосибирской области действует масочный режим – это значит, что появляться в общественных местах без лицевой защиты запрещено. Чтобы выяснить, насколько качественно следят за исполнением распоряжения губернатора, журналисты Сиб.фм отправились в небольшой рейд по магазинам и общественному транспорту сибирской столицы. Они не просто смотрели на людей без масок: ради эксперимента они превратились в «нарушителей».

Что из этого вышло, – смотрите в видео.

Напомним, ранее новосибирец снял видео о живописном уголке нетронутой природы рядом с мегаполисом.