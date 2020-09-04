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«Мальчик засунул пальчик»: спасатели в Новосибирске помогли любопытному ребёнку

сегодня 17:01

ФОТО PIXABAY.COM

Ребёнок в Новосибирске засунул палец в отверстие пластиковой игрушки; малышу потребовалась помощь спасателей.

Четырёхлетнему мальчику потребовалась помощь спасателей — малыш засунул палец в отверстие пластиковой игрушки и не смог извлечь его самостоятельно. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

«По указанному адресу в Калининский район города выехал оперативный экипаж. Прибыв на место, спасатели осмотрели руку ребёнка. К счастью, пластиковая крышка была сделана из мягкого материала. Пока мама отвлекала и успокаивала малыша, спасатели аккуратно перекусили круглую деталь и освободили пальчик ребёнка», — отчитались специалисты.

Напомним, ранее спасатели сняли с дерева застрявшего среди веток подростка.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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