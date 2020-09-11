Ума палата: Новосибирский зоопарк показал, как капуцин справляется с кокосом и арбузом

Скриншот и видео Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк продолжает радовать сибиряков видео из жизни животных; сегодня в кадр попали капуцины.

Новосибирский зоопарк показал таланты капуцинов.

«Приматы известны своей сообразительностью и ловкостью. Мы убеждаемся в этом каждый день. Вот свежий пример: нашим бурым капуцинам принесли кокосы и арбуз. Эти плоды они получают редко, в основе их рациона другие фрукты и овощи. Но бурые капуцины быстро сообразили, что надо делать, чтобы добраться до вкусной, сочной мякоти. Кокосы они разбивали о ветки и с тяжёлым арбузом тоже разобрались», — написали на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

В природе бурые капуцины много времени тратят на поиск и добычу корма, они умеют разбивать, разминать, растирать плоды о камни и ветки, чтобы добраться до желанного лакомства.

Напомним, 15 сентября зоопарк показал повзрослевшего орангутана Джулию.