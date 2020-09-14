Стоял на карнизе 9-го этажа: спасатели уговорили новосибирца вернуться в квартиру

Фото и видео из группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирские спасатели убедили мужчину вернуться в помещение; хозяин квартиры несколько часов простоял на карнизе за окном.

29-летний новосибирец мог погибнуть, упав с 9-го этажа: мужчина стоял на оконном карнизе со стороны улицы и не хотел возвращаться в квартиру. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о странном мужчине на пульт дежурного поступило около 16 часов в понедельник. Инцидент произошёл в доме на улице Полевой в Советском районе.

«Прибыв на место, спасатели увидели, что мужчина полностью вышел за окно, стоит на самом краю подоконника и ведёт себя крайне неадекватно. Обеспечив доступ в квартиру, спасатели приблизились к мужчине и уговорили зайти в квартиру», — говорится в сообщении.

После осмотра бригадой медиков мужчину передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств такого поведения.

Напомним, ранее спасатели помогли маленькому мальчику достать палец из отверстия в пластиковой игрушке.