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В результате ДТП в Новосибирске водитель стал заложником своего автомобиля: появилась видеозапись спасения

сегодня 14:15

Скриншот видео из группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»

Авария произошла на Бердском шоссе; водитель оказался зажат в салоне грузовика.

Вчера вечером спасатели МАСС выезжали на ликвидацию последствий ДТП, произошедшего на Бердском шоссе на участке между проспектами Морской и Университетский.

Грузовик марки «Скания» врезался в столб, после чего выехал через разделительный бордюр на встречную полосу движения и почти полностью перегородил её своим фургоном. Водитель автомобиля оказался зажат в салоне грузовика.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по номерам телефонов 112 или 231-06-49.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

спасатели
новосибирск
водитель
человек пострадал
авария, дтп

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