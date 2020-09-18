В результате ДТП в Новосибирске водитель стал заложником своего автомобиля: появилась видеозапись спасения

Скриншот видео из группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»

Авария произошла на Бердском шоссе; водитель оказался зажат в салоне грузовика.

Вчера вечером спасатели МАСС выезжали на ликвидацию последствий ДТП, произошедшего на Бердском шоссе на участке между проспектами Морской и Университетский.

Грузовик марки «Скания» врезался в столб, после чего выехал через разделительный бордюр на встречную полосу движения и почти полностью перегородил её своим фургоном. Водитель автомобиля оказался зажат в салоне грузовика.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по номерам телефонов 112 или 231-06-49.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход.