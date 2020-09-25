Спасатели вызволили ребёнка из заблокированного автомобиля в центре Новосибирска
Фото и видео «МАСС Новосибирск»
В Новосибирске маленький ребёнок оказался заблокирован в машине; для вызволения малыша потребовалась помощь спасателей.
В Новосибирске спасатели разблокировали дверь автомобиля, в котором оказался заперт ребёнок. Об этом говорится в ежедневной сводке муниципально-аварийной службы города.
В 09:35 в субботу, 26 сентября, оперативный дежурный МАСС получил сообщении о происшествии. Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу на Красный проспект, где обнаружили припаркованный автомобиль и взволнованных родителей. Через несколько минут девочку вытащили из автомобиля.
Напомним, автоледи сбила ребёнка в Новосибирске.
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