Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Спасатели вызволили ребёнка из заблокированного автомобиля в центре Новосибирска

сегодня 10:16

Фото и видео «МАСС Новосибирск»

В Новосибирске маленький ребёнок оказался заблокирован в машине; для вызволения малыша потребовалась помощь спасателей.

В Новосибирске спасатели разблокировали дверь автомобиля, в котором оказался заперт ребёнок. Об этом говорится в ежедневной сводке муниципально-аварийной службы города.

В 09:35 в субботу, 26 сентября, оперативный дежурный МАСС получил сообщении о происшествии. Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу на Красный проспект, где обнаружили припаркованный автомобиль и взволнованных родителей. Через несколько минут девочку вытащили из автомобиля.

Напомним, автоледи сбила ребёнка в Новосибирске.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

МАСС
новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

115830
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
38887
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
25390
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22004
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21233
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20554
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября
20161
Чума снова посетила монгольский Алтай