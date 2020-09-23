Нападающий ХК "Сибирь" Эрик О'Делл рассказал, зачем носит бороду

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Интервью с нападающим хоккейной "Сибири" Эриком О'Деллом появилось в официальном паблике клуба; спортсмен рассказал, что думает о новосибирских болельщиках и зачем носит бороду.

Канадец Эрик О'Делл, выступающий за ХК "Сибирь", рассказал о своём отношении к болельщикам, татуировкам и бороде. Спортсмен дал видеоинтервью, которое размещено в официальной группе клуба в соцсети "Вконтакте".

По словам нападающего, в Новосибирске — "лучшие болельщики в лиге".

"Поэтому я был очень рад приехать сюда и стать частью команды", — сказал Эрик.

Хоккеист отметил, что тренируется каждый день и получает большое удовольствие от игры и поддержи команды.

Также канадец поделился своим отношением к татуировкам — их у него много, и первая была сделана в юности. Хоккеист любит рисунки на теле и полагает, что со временем их будет становиться всё больше.

Рассказал нападающий и о том, зачем носит густую бороду.

"Без неё я выгляжу как ребёнок", — признался хоккеист.

Напомним, ранее нападающий "Сибири" Никита Шашков во время интервью подоил козу.