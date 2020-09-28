Трёх человек зажало в результате ДТП в Новосибирске: видео работы спасателей

Фото службы «АСТ-54», видео МАСС

В Новосибирске произошло жесткое ДТП; для вызволения пассажирки потребовалась помощь спасателей.

В ночь на 5 октября в Кировской районе Новосибирска иномарка врезалась в столб освещения и металлические ограждения тротуара. Об этом сообщила муниципально-аварийная служба города.

«На пересечении ул. Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской произошло ДТП. Автомобиль марки Nissan Premier врезался в столб освещения и металлические ограждения тротуара. В салоне зажаты три человека, требуется помощь спасателей», — говорится в сообщении.

Ещё до приезда спасателей водитель и один из пассажиров сумели выбраться самостоятельно. В разбитом автомобиле находилась женщина с многочисленными травмами и переломом бедра.

«С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали женщину, переложили её на щит и донесли до автомобиля скорой помощи, где передали врачам для дальнейшего оказания ей помощи. Также была обеспечена противопожарная безопасность транспортного средства», — сообщает МАСС.

Напомним, новосибирцы пожаловались на аварийные деревья, которые нависают над проезжей частью.