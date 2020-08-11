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Белка сломалась: лесная гостья в Красноярске впала в кому прямо на видео

сегодня 11:15

Фото и видео mir24 tv

Видео с белкой из Красноярского края, которая зависла на несколько секунд, стало вирусным; у ролика миллионы просмотров и тысячи лайков.

Белка из Красноярска стала звездой соцсетей — видео с её участием бьёт рекорды по просмотрам и набирает тысячи лайков, сообщает mir24 tv.

На кадрах рыжая грызунья угощалась орешками с руки и в какой-то момент застыла на месте. Автор видео пытался вложить ей в лапки угощения, но белка не реагировала. Не то заснула с открытыми глазами, не то впала в кому.

Развисла белка так же внезапно, как и впала в кому. Ухватив несколько орешков, она убежала в лес, даже не подозревая о своей грядущей популярности.

Напомним, ранее счастливые собаки новосибирского приюта стали героями видеоролика.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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