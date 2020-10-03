Ремонт не задался: пенсионер из Благовещенска застрял под собственным автомобилем
Фото и видео из группы «Спасатели» в соцсети «ВКонтакте»
Спасателям удалось вытащить мужчину из-под автомобиля; пострадавшего осмотрела бригада сокрой.
На пенсионера из Благовещенска упал автомобиль, съехавший с домкрата во время ремонта. Мужчина застрял.
Амурский областной поисково-спасательный отряд смог вытащить пенсионера из-под машины. Его осмотрела приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи.
Напомним, вчера спасатели достали из погреба пенсионерку со сломанными ногами.
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