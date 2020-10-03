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Ремонт не задался: пенсионер из Благовещенска застрял под собственным автомобилем

сегодня 15:48

Фото и видео из группы «Спасатели» в соцсети «ВКонтакте»

Спасателям удалось вытащить мужчину из-под автомобиля; пострадавшего осмотрела бригада сокрой.

На пенсионера из Благовещенска упал автомобиль, съехавший с домкрата во время ремонта. Мужчина застрял.

Амурский областной поисково-спасательный отряд смог вытащить пенсионера из-под машины. Его осмотрела приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи.

Напомним, вчера спасатели достали из погреба пенсионерку со сломанными ногами.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

спасатели
видео
Благовещенск
пенсионер
автомобиль
человек пострадал
ремонт машины

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