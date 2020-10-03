Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Я догнал его, он упал»: обвиняемый в убийстве новосибирского застройщика Арчибасова показал, как расправился с бизнесменом

сегодня 21:16

Кадр из видео Следственного комитета России, видео Следственного комитета России

Видео следственного эксперимента, на котором обвиняемый в убийстве Олега Арчибасова опубликовали силовики; расследование дела об убийстве главы ЖСК «Залесский» завершено.

Опубликовано видео следственного эксперимента по делу об убийстве председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. На кадрах обвиняемый показывает, как происходила расправа над застройщиком. Запись распространила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным Сиб.фм, обвиняемый в убийстве – бизнес-партнёр Арчибасова Анатолий Паровой. Он рассказывает силовикам, как именно был убит застройщик.

По словам обвиняемого, после того, как он сделал первый выстрел, Арчибасов сделал ещё несколько шагов. После этого упал. Предполагаемый убийца догнал его на месте падения и сделал контрольный выстрел.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал все подробности убийства Олега Арчибасова.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

новосибирск
Арчибасов

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81276
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
74640
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32169
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31659
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28953
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27900
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25166
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса