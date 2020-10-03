«Я догнал его, он упал»: обвиняемый в убийстве новосибирского застройщика Арчибасова показал, как расправился с бизнесменом

Кадр из видео Следственного комитета России, видео Следственного комитета России

Видео следственного эксперимента, на котором обвиняемый в убийстве Олега Арчибасова опубликовали силовики; расследование дела об убийстве главы ЖСК «Залесский» завершено.

Опубликовано видео следственного эксперимента по делу об убийстве председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. На кадрах обвиняемый показывает, как происходила расправа над застройщиком. Запись распространила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным Сиб.фм, обвиняемый в убийстве – бизнес-партнёр Арчибасова Анатолий Паровой. Он рассказывает силовикам, как именно был убит застройщик.

По словам обвиняемого, после того, как он сделал первый выстрел, Арчибасов сделал ещё несколько шагов. После этого упал. Предполагаемый убийца догнал его на месте падения и сделал контрольный выстрел.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал все подробности убийства Олега Арчибасова.