В Новосибирске мерчандайзер может получать до 85 тысяч рублей

По данным исследования SuperJob в октябре 2023 года установили средние зарплаты и требования для мерчандайзеров в fashion-ритейле Новосибирска.

Для специалистов этой области средняя зарплата составляет 50 тысяч рублей в месяц. В городе существует разнообразие предложений от 30 до 80 тысяч рублей, в зависимости от опыта, навыков и образования.

Специалисты с опытом от двух лет и навыками в разработке планограмм и работе с различными товарами могут рассчитывать на зарплату от 53 до 80 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты предлагаются соискателям с неполным высшим образованием и опытом в формировании концепций размещения товаров.

Более высокие оплаты связаны со знанием основ мерчандайзинга, рекламного и торгового оборудования, а также опытом работы от полугода до двух лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области робот Zet помогает собирать деньги на машину для участников СВО.