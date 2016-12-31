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 как живут бывшие каннибалы на острове суматра и кем питаются    31 января, 11:07
 

Вместе теплее

 как проходил митинг против повышения тарифов жкх в новосибирске    30 января, 16:45
 

Мессенджеры против соцсетей и спираль молчания

 про самоцензуру в интернете и веру во всемогущество «фейсбука» как разновидность астрологии    30 января, 13:10
 

Аксакал

 о конфликтах, предъявах и возрастной категории 40+    27 января, 09:04
 

Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт

 самые популярные способы мошенничества с банковскими счетами    26 января, 11:38
новости
 1.02, 18:59

Полмиллиарда рублей инвестируют в кемеровский угольный разрез «Трудармейский Южный»
 1.02, 18:30

Алтайский депутат присвоил пять «домов-призраков» на берегу Телецкого озера
 1.02, 17:22

Жители Новосибирска смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ накануне Дня влюблённых
 1.02, 16:13

Власти Новосибирска назвали не чищенные от снега тротуары второстепенным вопросом
 1.02, 15:51

Воспитанник кузбасского хоккея станет персонажем мультсериала «Южный парк»
 1.02, 12:41

Певица из Красноярского края претендует на участие в «Евровидении-2017»
новости партнёров
 1.02, 12:19

Новосибирские разработчики «Электронного города» подключили смартфон к оплате счетов ЖКХ
 30.01, 13:21

Жители Новосибирска предпочли плейлисты с русскими караоке-хитами — МТС
 24.01, 15:43

Минсельхоз договорился с Альфа-Банком о льготном кредитовании
 24.01, 12:53

Банк ВТБ выделил более 7,45 млрд рублей на развитие бизнеса в Сибири
 16.01, 12:49

Сибирские абоненты МТС «прокачали» 9,4 гигабайта новогодних поздравлений в секунду
 27 января, 10:57 • интервью

О красоте и простоте

Разговоры в кинокафе «Премьера» продолжаются: корреспондент Сиб.фм обсудил с директором салона итальянской мебели La Casa Ларисой Казачанской объединение культуры и светской жизни, интерьеры в кино, путешествия и гастрономические открытия.
 25 января, 13:06 • интервью

Практически сверхчеловек

Экстремал Александр Орлов рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, как ему дались все травмы и суды, почему дозу адреналина нужно увеличивать и какими практиками он расширяет диапазон человеческих возможностей.
 24 января, 15:15 • тест

Тест: Годзилла или гайдзин?

К фестивалю японского кино, который пройдет в кинотеатре «Победа» с 27 по 31 января, Сиб.фм предлагает пройти тест на знание страны восходящего солнца. Проверьте, что вы знаете о Японии.
 24 января, 08:02 • короче

Короче: золото скифов

Четыре крымских музея подали коллективный иск к амстердамскому музею Пирсона, требуя вернуть коллекцию золота скифов. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается со скифами и их золотом.
 23 января, 13:57 • тест

Тест: Агент ЦРУ или сибирский валенок?

ЦРУ открыло архивы. Сиб.фм порылся в 7 млн рассекреченных документах, нашел самые интересные донесения о Сибири и составил тест. Проверьте, сможете ли вы отличить «дезу» от настоящих оперативок, которые иногда дадут фору любому фейку!
 23 января, 09:54 • интервью

Разобраться в истории: шесть лет лагерей

Специально для Сиб.фм журналист подготовил неопубликованное интервью с академиком Николаем Покровским начала 90-х о том, почему его лишили права проживания в Москве и чем на самом деле занимались члены «кружка Краснопевцева».
люди работают
«В Китае есть хороший чай, но есть и плохой чай, и его гораздо больше. Проблема в том, что даже находясь в Китае найти хороший чай — это работа»
Леонид Никитин
чайный эксперт
 
«Наша компания — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей платины и меди, но всё же самые её главные ресурсы — люди»
Андрей Гришин
заместитель директора по персоналу и социальной политике Заполярного филиала
 
«Это напоминает фильм ужасов о том, как бедных разработчиков заставляют работать за копейки по 16 часов в сутки, а руководство покупает себе Porsche»
Евгений Кончиков
CEO
 
«Культура строительства —дело каждого. Каждый должен понимать, что нужно ходить в каске и не быть равнодушным к беспорядку»
Павел Рогожников
руководитель строительных проектов
 
«Когда в компании есть свой стиль и атмосфера, в которой хочется делать что-то большее, чем выполнять задачи — это мотивирует расти»
Саша Стегниенко
Java-разработчик
сюжеты и спецпроекты
 
социальное предпринимательство в Сибири 		 
лучшие монологи на заданную тему 		 
спецпроект Сиб.фм 		 
проект Tele2, где слова становятся делами 		 
необычные истории жизни обычных людей
                       
фото дня
27/01
Год Огненного Петуха по восточному календарю наступает 28 января. В середине XIX века российский востоковед Никита Бичурин предположил, что цикл из 12 животных был заимствован из Мючела — календаря хакасских шаманов. Фото Алексея Танюшина
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наглядно
больше цифр
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 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.

Краткий курс советского эксгибиционизма

 18.11.2016, 11:23 • колонка
Ерлан Байжанов
председатель микрорайона «Щ»
Когда и откуда появились эксгибиционисты в новосибирском Академгородке рассказывает в своей колонке для Сиб.фм Ерлан Байжанов.

Мальчик или девочка?

 9.11.2016, 18:54 • колонка
Надя Тайга
арт-менеджер
Колумнист Сиб.фм Надя Тайга, восемь лет назад уехавшая из Сибири в Америку рассказывает о своей первой президентской кампании, тревогах и надеждах.

Что такое технопарк

 2.11.2016, 12:32 • колонка
Ирина Самахова
пенсионер - энтузиаст
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
 7.10.2016, 07:07 • репортаж

Как Гарик Сукачёв на Алтае кино снимал

Фильм о Чуйской тракте снимает на Алтае Гарик Сукачёв, для этого он пригласил проехать по трассе 200 байкеров. Детали фильма пока держатся в секрете, но фоторепортаж Сиб.фм приоткрывает завесу секретности.
и наконец

Судья с прокурором посмотрели — и за внешностью типичного представителя технической интеллигенции черты маньяка таки разглядели  Колонка Дмитрия Петрова
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