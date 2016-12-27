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Подошёл к регистратору, спросил, а девушка меня «послала». Старший регистратор говорила со мной в том же духе, пока пациентка не сказала им — это же ваш министр...»
глава забайкальского минздрава пожаловался, что его «послали» в поликлинике
|23/12
|Семь муниципальных бассейнов действует в Новосибирске. Самый новый — «Академ-волна» — был открыт 5 мая 2012 года. Бассейны «Афалина», «Заря» и «Молодость» существуют с советских времён, «Бригантина» — с 1991. «Олимпик» и «Лазурный» работают 10 лет. Фото Анны Масловой
12.10.2016, 13:08 • статья
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