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 чем и почему запомнился уходящий год в сибири    31.12.2016, 14:37
 

На всех парах

 про бум вейпинга, бизнес на пару и грядущих законах и запретах    28.12.2016, 13:09
 

Как закалялся пломбир

 репортаж с производства самого знаменитого мороженого в ссср    28.12.2016, 07:07
 

Особый день для мам с особыми детьми

 как проходит «день без кастрюль» для мамы ребёнка с ограниченными возможностями    26.12.2016, 14:33
 

Тест: дивные горы и горные дива

 что вы знаете о чудесах и легендах дивногорий планеты?    26.12.2016, 07:07
новости
 31.12, 10:00

Новосибирские строители с 75-летним опытом заплатят 1 млн рублей за подкуп коньяком
 30.12, 18:08

Шестилетняя девочка из Кузбасса получила на Новый год протез от Сколково
 30.12, 13:59

Новосибирские приставы вернули матери сына, которого отец скрывал два года
 30.12, 13:09

Гендиректор Tele 2 оказался причастен к незаконной стройке на берегу Байкала
 30.12, 11:18

Глава администрации губернатора Хакасии обвиняется во взятке на 17 млн рублей
 29.12, 20:00

Отстранённая омская биатлонистка Яна Романова убеждена в своей невиновности
новости партнёров
 19.12, 09:47

Жители Новосибирска получили ключи от квартир в Дивногорском раньше срока
 8.12, 07:37

Группа компаний «Строитель» поможет развивать самбо в Новосибирске
 30.11, 07:00

Абоненты МТС всё чаще переводят деньги по SMS
 22.11, 15:38

Новосибирская «Академия кофе» открылась в здании издательства СО РАН
 11.11, 07:00

Сеть кофеен Traveler’s Coffee открыла первый эспрессо-бар
 27.12.2016, 18:01 • статья

Смартфон под ёлкой

Смартфон, согласно исследованиям, один из самых популярных новогодних подарков в России. Какие смартфоны и по какой цене выбрать в качестве подарка под ёлочку, разбирался корреспондент Сиб.фм.
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 27.12.2016, 07:07 • статья

Театр высокого разрешения

Все необходимое о зимней театральной программе кинотеатра «Победа»: расписание, спектакли, режиссеры, исполнители. И ещё немного сверх этого.

Приключения иностранцев в Сибири

 23.12.2016, 13:31 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
Колонка Юрия Юдина об иностранцах в Сибири и их баснословных писаниях: от Марко Поло до Сильвена Тессона.
 23.12.2016, 07:07 • интервью

Израильский коктейль культур

Корреспондент Сиб.фм поговорила с Первым секретарём посольства Государства Израиль в Российской Федерации Ирис Цвайг об израильском кино и израильской кухне (с рецептами).
 22.12.2016, 11:54 • интервью

Я выбираю вертикаль

Журналист Сиб.фм поговорила с альпинистом Александром Парфёновым о том, каково неделю жить на стене над пропастью, о соревнованиях в горах и о будущем альпинизма.
люди работают
«В Китае есть хороший чай, но есть и плохой чай, и его гораздо больше. Проблема в том, что даже находясь в Китае найти хороший чай — это работа»
Леонид Никитин
чайный эксперт
 
«Наша компания — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей платины и меди, но всё же самые её главные ресурсы — люди»
Андрей Гришин
заместитель директора по персоналу и социальной политике Заполярного филиала
 
«Это напоминает фильм ужасов о том, как бедных разработчиков заставляют работать за копейки по 16 часов в сутки, а руководство покупает себе Porsche»
Евгений Кончиков
CEO
 
«Культура строительства —дело каждого. Каждый должен понимать, что нужно ходить в каске и не быть равнодушным к беспорядку»
Павел Рогожников
руководитель строительных проектов
 
«Когда в компании есть свой стиль и атмосфера, в которой хочется делать что-то большее, чем выполнять задачи — это мотивирует расти»
Саша Стегниенко
Java-разработчик
сюжеты и спецпроекты
 
социальное предпринимательство в Сибири 		 
лучшие монологи на заданную тему 		 
спецпроект Сиб.фм 		 
проект Tele2, где слова становятся делами 		 
необычные истории жизни обычных людей
                       
фото дня
23/12
Семь муниципальных бассейнов действует в Новосибирске. Самый новый — «Академ-волна» — был открыт 5 мая 2012 года. Бассейны «Афалина», «Заря» и «Молодость» существуют с советских времён, «Бригантина» — с 1991. «Олимпик» и «Лазурный» работают 10 лет. Фото Анны Масловой
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выбор редакции

Краткий курс советского эксгибиционизма

 18.11.2016, 11:23 • колонка
Ерлан Байжанов
председатель микрорайона «Щ»
Когда и откуда появились эксгибиционисты в новосибирском Академгородке рассказывает в своей колонке для Сиб.фм Ерлан Байжанов.

Мальчик или девочка?

 9.11.2016, 18:54 • колонка
Надя Тайга
арт-менеджер
Колумнист Сиб.фм Надя Тайга, восемь лет назад уехавшая из Сибири в Америку рассказывает о своей первой президентской кампании, тревогах и надеждах.

Что такое технопарк

 2.11.2016, 12:32 • колонка
Ирина Самахова
пенсионер - энтузиаст
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
 7.10.2016, 07:07 • репортаж

Как Гарик Сукачёв на Алтае кино снимал

Фильм о Чуйской тракте снимает на Алтае Гарик Сукачёв, для этого он пригласил проехать по трассе 200 байкеров. Детали фильма пока держатся в секрете, но фоторепортаж Сиб.фм приоткрывает завесу секретности.
 3.10.2016, 12:07 • репортаж

Сибирское мёртвое море

Эбейты — самое большое солёное озеро Омской области, объявленное водным памятником природы и обладающее огромным запасом целебных грязей. Корреспондент Сиб.фм отправился туда и выяснил, как озеро стало жемчужиной внутреннего туризма.
и наконец

Судья с прокурором посмотрели — и за внешностью типичного представителя технической интеллигенции черты маньяка таки разглядели  Колонка Дмитрия Петрова
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