 

Не надо думать, что выпускники Гарвардского университета как-то по качеству опережают выпускников Томского университета» 

глава сбербанка сравнил томский университет с гарвардом в подготовке финансистов  
 

Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт

 самые популярные способы мошенничества с банковскими счетами    26 января, 11:38
 

Практически сверхчеловек

 об экстравозможностях, голоде, холоде, боли и новых дозах адреналина    25 января, 13:06
 

Короче: золото скифов

 о раскопанных курганах, петре первом и сибирской коллекции    24 января, 08:02
 

Тест: Агент ЦРУ или сибирский валенок?

 проверьте, отличите ли вы подлинные донесения агентов от дезинформации и фейков    23 января, 13:57
 

Разобраться в истории: шесть лет лагерей

 академик николай покровский о «деле краснопевцева» и хрущёвской оттепели    23 января, 09:54
новости
 26.01, 16:41

Шахту, завод и агрокомплекс оштрафовали за выбросы газов на Кузбассе
 26.01, 15:46

Месячный младенец в Кузбассе погиб от отравления алкоголем
 26.01, 13:14

Кузбасский экс-милиционер отсудил у государства 1,5 млн рублей за 2,5 года СИЗО
 26.01, 12:12

Жители Омска задержали на дороге опасно ехавшего водителя с документами судьи
 26.01, 02:21

Все автодороги Алтайского края временно перекрыты из-за сильной метели
 25.01, 18:57

Мастера граффити создадут галерею на горе в Шерегеше
новости партнёров
 24.01, 15:43

Минсельхоз договорился с Альфа-Банком о льготном кредитовании
 24.01, 12:53

Банк ВТБ выделил более 7,45 млрд рублей на развитие бизнеса в Сибири
 16.01, 12:49

Сибирские абоненты МТС «прокачали» 9,4 гигабайта новогодних поздравлений в секунду
 24 января, 15:15 • тест

Тест: Годзилла или гайдзин?

К фестивалю японского кино, который пройдет в кинотеатре «Победа» с 27 по 31 января, Сиб.фм предлагает пройти тест на знание страны восходящего солнца. Проверьте, что вы знаете о Японии.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
 19 января, 12:57 • интервью

Три стартапа: кофе, бургеры и коты

Как открыть уникальную кофейню, кошачье кафе или «бургерную на раёне»? С какими трудностями сталкиваешься? Корреспондент Сиб.фм поговорила с молодыми людьми, рискнувшими в прошлом году начать свой бизнес.
 19 января, 07:00 • репортаж

Ледяная сказка в зимний вечер

15 — 17 января в Бердске прошли зональные соревнования первенства России по фигурному катанию среди юношей и девушек Сибири и Дальнего Востока. Корреспондент Сиб.фм о соревнованиях как ледяной сказке и празднике для всех.

Дневник провинциала в Петербурге: фантастические женщины

 18 января, 11:33 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
Колонка бывшего кузбасского журналиста и литератора Юрия Юдина о петербургских фантастических женщинах, Пулковской обсерватории и Александре Розенбауме.
 17 января, 13:40 • репортаж

Охота на моржей

Фотограф Андрей Шапран для проекта «Крайние земли» о чукотских зверобоях и охоте на моржей. Крайне натуралистичный репортаж: не рекомендуется к просмотру особо чувствительным читателям.
люди работают
«В Китае есть хороший чай, но есть и плохой чай, и его гораздо больше. Проблема в том, что даже находясь в Китае найти хороший чай — это работа»
Леонид Никитин
чайный эксперт
 
«Наша компания — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей платины и меди, но всё же самые её главные ресурсы — люди»
Андрей Гришин
заместитель директора по персоналу и социальной политике Заполярного филиала
 
«Это напоминает фильм ужасов о том, как бедных разработчиков заставляют работать за копейки по 16 часов в сутки, а руководство покупает себе Porsche»
Евгений Кончиков
CEO
 
«Культура строительства —дело каждого. Каждый должен понимать, что нужно ходить в каске и не быть равнодушным к беспорядку»
Павел Рогожников
руководитель строительных проектов
 
«Когда в компании есть свой стиль и атмосфера, в которой хочется делать что-то большее, чем выполнять задачи — это мотивирует расти»
Саша Стегниенко
Java-разработчик
сюжеты и спецпроекты
 
социальное предпринимательство в Сибири 		 
лучшие монологи на заданную тему 		 
спецпроект Сиб.фм 		 
проект Tele2, где слова становятся делами 		 
необычные истории жизни обычных людей
                       
фото дня
24/01
22 января в Новосибирске прошёл чемпионат и первенство Новосибирской области по зимнему экстремальному виду спорта — мотоскийорингу. В соревнованиях приняли участие 35 экипажей. Фото Алексея Игнатовича
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Лев
Рубинштейн

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Сорокин
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выбор редакции
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.

Краткий курс советского эксгибиционизма

 18.11.2016, 11:23 • колонка
Ерлан Байжанов
председатель микрорайона «Щ»
Когда и откуда появились эксгибиционисты в новосибирском Академгородке рассказывает в своей колонке для Сиб.фм Ерлан Байжанов.

Мальчик или девочка?

 9.11.2016, 18:54 • колонка
Надя Тайга
арт-менеджер
Колумнист Сиб.фм Надя Тайга, восемь лет назад уехавшая из Сибири в Америку рассказывает о своей первой президентской кампании, тревогах и надеждах.

Что такое технопарк

 2.11.2016, 12:32 • колонка
Ирина Самахова
пенсионер - энтузиаст
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
 7.10.2016, 07:07 • репортаж

Как Гарик Сукачёв на Алтае кино снимал

Фильм о Чуйской тракте снимает на Алтае Гарик Сукачёв, для этого он пригласил проехать по трассе 200 байкеров. Детали фильма пока держатся в секрете, но фоторепортаж Сиб.фм приоткрывает завесу секретности.
и наконец

Судья с прокурором посмотрели — и за внешностью типичного представителя технической интеллигенции черты маньяка таки разглядели  Колонка Дмитрия Петрова
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