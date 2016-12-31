 
 

Главное — манёвры: как выселить из аварийного жилья

 о том, как молодая мама двоих детей боролась за жилищные права с новосибирскими чиновниками    3 февраля, 11:28
 

Короче: Денисова пещера

 кто такие денисовцы, троглодиты и как они занимались любовью    2 февраля, 12:30
 

Арктика как предчувствие

 что ищут в недрах арктических территорий чиновники, общественники и учёные    2 февраля, 09:40
 

Батаки: самые милые людоеды на свете

 как живут бывшие каннибалы на острове суматра и кем питаются    31 января, 11:07
 

Вместе теплее

 как проходил митинг против повышения тарифов жкх в новосибирске    30 января, 16:45
новости
 3.02, 18:56

Новосибирская компания разработала всесезонные ботинки экспедиций на Северный полюс
 3.02, 18:18

Выборы депутатов Красноярска в трети одномандатных округов могут пройти в июне
 3.02, 17:57

Старейшая муза детского театра России Зоя Булгакова скончалась в Новосибирске
 3.02, 17:17

Искитимского депутата Владимира Шевцова нашли убитым в Новосибирске
 3.02, 16:18

Новосибирские спелеологи обнаружили презерватив во время субботника в алтайской пещере
 3.02, 15:37

Новосибирский инструктор помог МЧС спасти иранскую альпинистку на высоте 5 300 метров
новости партнёров
 1.02, 12:19

Новосибирские разработчики «Электронного города» подключили смартфон к оплате счетов ЖКХ
 30.01, 13:21

Жители Новосибирска предпочли плейлисты с русскими караоке-хитами — МТС
 24.01, 15:43

Минсельхоз договорился с Альфа-Банком о льготном кредитовании
 24.01, 12:53

Банк ВТБ выделил более 7,45 млрд рублей на развитие бизнеса в Сибири
 16.01, 12:49

Сибирские абоненты МТС «прокачали» 9,4 гигабайта новогодних поздравлений в секунду
 30 января, 13:10 • интервью

Мессенджеры против соцсетей и спираль молчания

Корреспондент Сиб.фм поговорил с социологом интернета, сотрудником Высшей школы экономики Полиной Колозариди о самоцензуре в интернете, спирали молчания и влиянии соцсетей на поведение человека.
 27 января, 10:57 • интервью

О красоте и простоте

Разговоры в кинокафе «Премьера» продолжаются: корреспондент Сиб.фм обсудил с директором салона итальянской мебели La Casa Ларисой Казачанской объединение культуры и светской жизни, интерьеры в кино, путешествия и гастрономические открытия.

Аксакал

 27 января, 09:04 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
Дмитрий Петров в очередной колонке для Сиб.фм рассказывает о тактичности людей в тюрьме, адаптации к социуму и смерти и о том, как «насыпают по максбэту».
 26 января, 11:38 • статья

Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт

Корреспондент Сиб.фм разобрался, зачем хакеры заставляют паниковать клиентов финансовых компаний, как определить, что вам звонит мошенник, и как не попасться на удочку фишинга.
 25 января, 13:06 • интервью

Практически сверхчеловек

Экстремал Александр Орлов рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, как ему дались все травмы и суды, почему дозу адреналина нужно увеличивать и какими практиками он расширяет диапазон человеческих возможностей.
 24 января, 15:15 • тест

Тест: Годзилла или гайдзин?

К фестивалю японского кино, который пройдет в кинотеатре «Победа» с 27 по 31 января, Сиб.фм предлагает пройти тест на знание страны восходящего солнца. Проверьте, что вы знаете о Японии.
люди работают
«В Китае есть хороший чай, но есть и плохой чай, и его гораздо больше. Проблема в том, что даже находясь в Китае найти хороший чай — это работа»
Леонид Никитин
чайный эксперт
 
«Наша компания — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей платины и меди, но всё же самые её главные ресурсы — люди»
Андрей Гришин
заместитель директора по персоналу и социальной политике Заполярного филиала
 
«Это напоминает фильм ужасов о том, как бедных разработчиков заставляют работать за копейки по 16 часов в сутки, а руководство покупает себе Porsche»
Евгений Кончиков
CEO
 
«Культура строительства —дело каждого. Каждый должен понимать, что нужно ходить в каске и не быть равнодушным к беспорядку»
Павел Рогожников
руководитель строительных проектов
 
«Когда в компании есть свой стиль и атмосфера, в которой хочется делать что-то большее, чем выполнять задачи — это мотивирует расти»
Саша Стегниенко
Java-разработчик
сюжеты и спецпроекты
 
социальное предпринимательство в Сибири 		 
лучшие монологи на заданную тему 		 
спецпроект Сиб.фм 		 
проект Tele2, где слова становятся делами 		 
необычные истории жизни обычных людей
                       
фото дня
27/01
Год Огненного Петуха по восточному календарю наступает 28 января. В середине XIX века российский востоковед Никита Бичурин предположил, что цикл из 12 животных был заимствован из Мючела — календаря хакасских шаманов. Фото Алексея Танюшина
штука недели
больше штук
люди говорят

Владимир
Рыжков

Сергей
Белоусов

Станислав
Белковский

Мария
Лондон

Василий
Юрченко

Лев
Рубинштейн

Лаврентий
Сорокин
наглядно
больше цифр
выбор редакции
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.

Краткий курс советского эксгибиционизма

 18.11.2016, 11:23 • колонка
Ерлан Байжанов
председатель микрорайона «Щ»
Когда и откуда появились эксгибиционисты в новосибирском Академгородке рассказывает в своей колонке для Сиб.фм Ерлан Байжанов.

Мальчик или девочка?

 9.11.2016, 18:54 • колонка
Надя Тайга
арт-менеджер
Колумнист Сиб.фм Надя Тайга, восемь лет назад уехавшая из Сибири в Америку рассказывает о своей первой президентской кампании, тревогах и надеждах.

Что такое технопарк

 2.11.2016, 12:32 • колонка
Ирина Самахова
пенсионер - энтузиаст
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
 7.10.2016, 07:07 • репортаж

Как Гарик Сукачёв на Алтае кино снимал

Фильм о Чуйской тракте снимает на Алтае Гарик Сукачёв, для этого он пригласил проехать по трассе 200 байкеров. Детали фильма пока держатся в секрете, но фоторепортаж Сиб.фм приоткрывает завесу секретности.
и наконец

Судья с прокурором посмотрели — и за внешностью типичного представителя технической интеллигенции черты маньяка таки разглядели  Колонка Дмитрия Петрова
реклама
присоединяйтесь!
    