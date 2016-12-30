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 чем знаменит, кому принадлежал и что с ним станет    13 января, 11:49
 

«Кафе Лемитц»: что-то витает в воздухе

 об одном гамбургском баре, томе уэйтсе и поэтике случайных встреч    12 января, 12:40
 

От заката до рассвета

 как живут и умирают последние компьютерные клубы    10 января, 11:10
 

Протоколы повивальных мудрецов

 о родах как допинге, консерватизме акушерства и параллельных мирах    3 января, 07:07
 

Тайская кухня на русском столе

 как приготовить классические тайские блюда из сибирских продуктов    1 января, 16:16
новости
 16.01, 20:08

Избранный от Красноярского края депутат Чилингаров может покинуть Госдуму
 16.01, 19:15

Красноярский священник не сдал 150 тысяч рублей на юбилей митрополита и был уволен
 16.01, 19:04

Житель Алтая за убийство лося веслом приговорён к 250 часам обязательных работ
 16.01, 18:30

Писательница из Великобритании осмыслит историю Сибири через рояли
 16.01, 18:09

Томские учёные предложили удешевить бензин в шесть раз за счёт нефтяного газа
 16.01, 17:38

Энергия землетрясения в Бурятии сравнима со взрывом небольшой атомной бомбы — сейсмолог
новости партнёров
 16.01, 12:49

Сибирские абоненты МТС «прокачали» 9,4 гигабайта новогодних поздравлений в секунду
 19.12, 09:47

Жители Новосибирска получили ключи от квартир в Дивногорском раньше срока
 8.12, 07:37

Группа компаний «Строитель» поможет развивать самбо в Новосибирске
 30.11, 07:00

Абоненты МТС всё чаще переводят деньги по SMS
 16 января, 11:44 • статья

Первые 10 невероятных фактов о ГПНТБ СО РАН

Почему в 2016 году ГПНТБ отметила 50-летний юбилей, а в 2018 отпразднует 100-летний и какую роль в пополнении библиотечного фонда сыграло Леденцовское общество, корреспонденту Сиб.фм рассказал главный научный сотрудник ГПНТБ Александр Посадков.
 5 января, 13:01 • статья

Из хамелеонов — в наполеоны

Фильм «David Bowie is...», выходящий в российский прокат 8 января, посвящён международной передвижной выставке-ретроспективе творчества знаменитого музыканта. В «Победе» три сеанса. Читайте про Боуи в СССР и России, смотрите кино.
 30.12.2016, 11:10 • статья

Новая жизнь с Нового Года

5 способов начать новую жизнь с нового года: выучить французский и английский, привести в порядок личные финансы, заняться фитнесом, найти идеальную кофейню.
 28.12.2016, 13:09 • статья

На всех парах

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в 2016 году вейпер-шопы появлялись, как грибы после дождя, кто их открывает и что ждать вейперам от власти по части законов в новом году.
 28.12.2016, 07:07 • репортаж

Как закалялся пломбир

Как делают самое знаменитое мороженое со времён СССР, почему его вкус считается «золотым стандартом» и можно ли его считать категорией исторической памяти, выяснила корреспондент Сиб.фм на фабрике «Инмарко».
 27.12.2016, 18:01 • статья

Смартфон под ёлкой

Смартфон, согласно исследованиям, один из самых популярных новогодних подарков в России. Какие смартфоны и по какой цене выбрать в качестве подарка под ёлочку, разбирался корреспондент Сиб.фм.
люди работают
«В Китае есть хороший чай, но есть и плохой чай, и его гораздо больше. Проблема в том, что даже находясь в Китае найти хороший чай — это работа»
Леонид Никитин
чайный эксперт
 
«Наша компания — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей платины и меди, но всё же самые её главные ресурсы — люди»
Андрей Гришин
заместитель директора по персоналу и социальной политике Заполярного филиала
 
«Это напоминает фильм ужасов о том, как бедных разработчиков заставляют работать за копейки по 16 часов в сутки, а руководство покупает себе Porsche»
Евгений Кончиков
CEO
 
«Культура строительства —дело каждого. Каждый должен понимать, что нужно ходить в каске и не быть равнодушным к беспорядку»
Павел Рогожников
руководитель строительных проектов
 
«Когда в компании есть свой стиль и атмосфера, в которой хочется делать что-то большее, чем выполнять задачи — это мотивирует расти»
Саша Стегниенко
Java-разработчик
сюжеты и спецпроекты
 
социальное предпринимательство в Сибири 		 
лучшие монологи на заданную тему 		 
спецпроект Сиб.фм 		 
проект Tele2, где слова становятся делами 		 
необычные истории жизни обычных людей
                       
фото дня
10/01
7 января состоялся «Рождественский Заезд — 2017» — чемпионат и первенство Новосибирской области по зимним дисциплинам ездового спорта. Главный приз первого регионального этапа Кубка Сибири взял спортсмен из Омска Даниил Рассказов. Фото Ильнара Салахиева
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выбор редакции

Краткий курс советского эксгибиционизма

 18.11.2016, 11:23 • колонка
Ерлан Байжанов
председатель микрорайона «Щ»
Когда и откуда появились эксгибиционисты в новосибирском Академгородке рассказывает в своей колонке для Сиб.фм Ерлан Байжанов.

Мальчик или девочка?

 9.11.2016, 18:54 • колонка
Надя Тайга
арт-менеджер
Колумнист Сиб.фм Надя Тайга, восемь лет назад уехавшая из Сибири в Америку рассказывает о своей первой президентской кампании, тревогах и надеждах.

Что такое технопарк

 2.11.2016, 12:32 • колонка
Ирина Самахова
пенсионер - энтузиаст
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
 7.10.2016, 07:07 • репортаж

Как Гарик Сукачёв на Алтае кино снимал

Фильм о Чуйской тракте снимает на Алтае Гарик Сукачёв, для этого он пригласил проехать по трассе 200 байкеров. Детали фильма пока держатся в секрете, но фоторепортаж Сиб.фм приоткрывает завесу секретности.
 3.10.2016, 12:07 • репортаж

Сибирское мёртвое море

Эбейты — самое большое солёное озеро Омской области, объявленное водным памятником природы и обладающее огромным запасом целебных грязей. Корреспондент Сиб.фм отправился туда и выяснил, как озеро стало жемчужиной внутреннего туризма.
и наконец

Судья с прокурором посмотрели — и за внешностью типичного представителя технической интеллигенции черты маньяка таки разглядели  Колонка Дмитрия Петрова
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