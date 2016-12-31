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Не надо думать, что выпускники Гарвардского университета как-то по качеству опережают выпускников Томского университета»
глава сбербанка сравнил томский университет с гарвардом в подготовке финансистов
26 января, 16:32
Лазерное шоу против роста тарифов ЖКХ устроили в Новосибирске
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|22 января в Новосибирске прошёл чемпионат и первенство Новосибирской области по зимнему экстремальному виду спорта — мотоскийорингу. В соревнованиях приняли участие 35 экипажей. Фото Алексея Игнатовича
12.10.2016, 13:08 • статья
Хроника омской авиакатастрофы
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