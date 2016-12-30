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Ему вручили повестки явиться на судебную коллегию 17 января. О намерении следствия он знал, и мы не рассматриваем вопрос о доведении до самоубийства»
бывший омский судья москаленко покончил с собой после двух повесток в суд
16 января, 17:46
Эксперты пересчитают снежных барсов на Горном Алтае
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|7 января состоялся «Рождественский Заезд — 2017» — чемпионат и первенство Новосибирской области по зимним дисциплинам ездового спорта. Главный приз первого регионального этапа Кубка Сибири взял спортсмен из Омска Даниил Рассказов. Фото Ильнара Салахиева
12.10.2016, 13:08 • статья
Хроника омской авиакатастрофы
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Судья с прокурором посмотрели — и за внешностью типичного представителя технической интеллигенции черты маньяка таки разглядели Колонка Дмитрия Петрова
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Ремонт квартиры: стихийное бедствие или выгодная инвестиция? 9.11.2016, 10:21
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