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Эксперты Сайлюгемского национального парка часто встречают останки архаров. И это не задранные хищниками животные, на многих тушах обнаружены огнестрельные ранения»
видео охоты на краснокнижного архара проверит прокуратура алтая
3 февраля, 05:52
Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области
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|Год Огненного Петуха по восточному календарю наступает 28 января. В середине XIX века российский востоковед Никита Бичурин предположил, что цикл из 12 животных был заимствован из Мючела — календаря хакасских шаманов. Фото Алексея Танюшина
12.10.2016, 13:08 • статья
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