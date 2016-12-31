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 дмитрий петров о своём тюремном опыте, свободе и достоинстве    20 января, 15:27
 

Три стартапа: кофе, бургеры и коты

 про то как открыть кофейню, котокафе и бургерную «на раёне»    19 января, 12:57
 

Дневник провинциала в Петербурге: фантастические женщины

 про девушку с голубыми волосами, розенбаума и пулковский меридиан    18 января, 11:33
 

Охота на моржей

 как чукчи бьют морского зверя и что такое тукет и пыр-пыр    17 января, 13:40
 

Короче: Исаакиевский собор

 чем знаменит, кому принадлежал и что с ним станет    13 января, 11:49
новости
 20.01, 18:05

Новосибирские врачи назвали мошенничеством сбор средств обожжённой девочке
 20.01, 15:42

Сотрудник угрозыска в Иркутске километр ехал на капоте машины подозреваемого
 20.01, 13:13

Иркутские прокуроры заставили китайских овощеводов прекратить загрязнять Байкал
 20.01, 12:50

Сборные Сибири и Москвы встретятся на «Матче всех звёзд» чемпионата «Открой рот»
 20.01, 12:30

Замначальника УМВД Барнаула задержан по обвинению во взятке от подозреваемого
 20.01, 11:54

Китайская компания будет производить в Бурятии пляжные зонты и растить орхидеи
новости партнёров
 16.01, 12:49

Сибирские абоненты МТС «прокачали» 9,4 гигабайта новогодних поздравлений в секунду
 19.12, 09:47

Жители Новосибирска получили ключи от квартир в Дивногорском раньше срока
 8.12, 07:37

Группа компаний «Строитель» поможет развивать самбо в Новосибирске
 30.11, 07:00

Абоненты МТС всё чаще переводят деньги по SMS
 19 января, 07:00 • репортаж

Ледяная сказка в зимний вечер

15 — 17 января в Бердске прошли зональные соревнования первенства России по фигурному катанию среди юношей и девушек Сибири и Дальнего Востока. Корреспондент Сиб.фм о соревнованиях как ледяной сказке и празднике для всех.
 12 января, 12:40 • статья

«Кафе Лемитц»: что-то витает в воздухе

Выставка шведского фотографа Андерса Петерсена в красноярском Музейном центре «Площадь Мира» о завсегдатаях одного маргинального гамбургского бара, ставшего «местом силы» 60-х и 70-х годов прошлого века.
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 5 января, 13:01 • статья

Из хамелеонов — в наполеоны

Фильм «David Bowie is...», выходящий в российский прокат 8 января, посвящён международной передвижной выставке-ретроспективе творчества знаменитого музыканта. В «Победе» три сеанса. Читайте про Боуи в СССР и России, смотрите кино.
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорождённых.
 1 января, 16:16 • статья

Тайская кухня на русском столе

Рецепты тайской кухне применительно к сибирскому столу от корреспондента Сиб.фм в Таиланде Алексея Гамзова. Из доступных продуктов.
люди работают
«В Китае есть хороший чай, но есть и плохой чай, и его гораздо больше. Проблема в том, что даже находясь в Китае найти хороший чай — это работа»
Леонид Никитин
чайный эксперт
 
«Наша компания — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей платины и меди, но всё же самые её главные ресурсы — люди»
Андрей Гришин
заместитель директора по персоналу и социальной политике Заполярного филиала
 
«Это напоминает фильм ужасов о том, как бедных разработчиков заставляют работать за копейки по 16 часов в сутки, а руководство покупает себе Porsche»
Евгений Кончиков
CEO
 
«Культура строительства —дело каждого. Каждый должен понимать, что нужно ходить в каске и не быть равнодушным к беспорядку»
Павел Рогожников
руководитель строительных проектов
 
«Когда в компании есть свой стиль и атмосфера, в которой хочется делать что-то большее, чем выполнять задачи — это мотивирует расти»
Саша Стегниенко
Java-разработчик
сюжеты и спецпроекты
 
социальное предпринимательство в Сибири 		 
лучшие монологи на заданную тему 		 
спецпроект Сиб.фм 		 
проект Tele2, где слова становятся делами 		 
необычные истории жизни обычных людей
                       
фото дня
18/01
Улицы Новосибирска ежедневно очищаются от 25–32 тысяч кубометров снега — на данный момент уже убрали и частично утилизировали 1,5 млн. Столько же было вывезено за весь прошлый сезон. Фото Алексея Танюшина
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Рыжков

Сергей
Белоусов

Станислав
Белковский

Мария
Лондон

Василий
Юрченко

Лев
Рубинштейн

Лаврентий
Сорокин
наглядно
больше цифр
выбор редакции
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.

Краткий курс советского эксгибиционизма

 18.11.2016, 11:23 • колонка
Ерлан Байжанов
председатель микрорайона «Щ»
Когда и откуда появились эксгибиционисты в новосибирском Академгородке рассказывает в своей колонке для Сиб.фм Ерлан Байжанов.

Мальчик или девочка?

 9.11.2016, 18:54 • колонка
Надя Тайга
арт-менеджер
Колумнист Сиб.фм Надя Тайга, восемь лет назад уехавшая из Сибири в Америку рассказывает о своей первой президентской кампании, тревогах и надеждах.

Что такое технопарк

 2.11.2016, 12:32 • колонка
Ирина Самахова
пенсионер - энтузиаст
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
 7.10.2016, 07:07 • репортаж

Как Гарик Сукачёв на Алтае кино снимал

Фильм о Чуйской тракте снимает на Алтае Гарик Сукачёв, для этого он пригласил проехать по трассе 200 байкеров. Детали фильма пока держатся в секрете, но фоторепортаж Сиб.фм приоткрывает завесу секретности.
и наконец

Судья с прокурором посмотрели — и за внешностью типичного представителя технической интеллигенции черты маньяка таки разглядели  Колонка Дмитрия Петрова
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