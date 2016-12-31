|
|
Для вновь избранного президента США важно не просто заручиться сибирской поддержкой, но и получить инициированное право на княжение в Америке»
красноярский художник слонов проведёт сибирскую версию инаугурации трампа
20 января, 15:46
Ледовую стену возвели в Томске для кубка России по ледолазанию
|18/01
|Улицы Новосибирска ежедневно очищаются от 25–32 тысяч кубометров снега — на данный момент уже убрали и частично утилизировали 1,5 млн. Столько же было вывезено за весь прошлый сезон. Фото Алексея Танюшина
12.10.2016, 13:08 • статья
Хроника омской авиакатастрофы
|
Судья с прокурором посмотрели — и за внешностью типичного представителя технической интеллигенции черты маньяка таки разглядели Колонка Дмитрия Петрова
|
Ремонт квартиры: стихийное бедствие или выгодная инвестиция? 9.11.2016, 10:21
|
Кризис или просто не договорились? 12.10.2016, 13:05
|
Рынок труда в Новосибирске весной 2016 года 19.07.2016, 14:18