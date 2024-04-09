Маленький труп под одеялом: в Новосибирске родители умершей от йогурта девочки добиваются наказания врачу

Родители 2-летней девочки Аделины, умершей несколько лет назад после употребления йогурта, ждут приговора врачу, обвиняемого в халатности. По словам родных погибшей, заседания суда переносят уже полгода. Подробности резонансного случая в материале Сиб.фм.

Фатальный йогурт

Трагический случай произошёл в Новосибирске в январе 2020 года. Как ранее писал Сиб.фм, 19 января родители с тремя детьми ходили на горку, а по пути домой зашли в магазин за сладостями. Вечером младшая 2-летняя дочь Аделина выпила йогурт и легла спать, а ближе к полуночи ей стало плохо. По словам родителей, девочка кричала от острой боли и её рвало желчью. Мать и отец вызвали скорую помощь. Прибывшие медики доставили пациентку в детскую городскую клиническую больницу №3. Врачи заявили, что у Аделины в 2-летнем возрасте есть сахарный диабет.

«О диагнозе у дочке мы узнали впервые. Никаких признаков сахарного диабета ранее у Аделины не было», – говорит мать девочки Елена.

В этом медучреждении девочку не оставили, перевели в стационар детской городской клинической больницы №1. Пациентка всю ночь пролежала под капельницей, родителей в палату не пускали, а к утру им позвонили и сказали, чтобы они срочно приехали в больницу. Там врачи сообщили страшную весть: «Крепитесь, мы сделали всё возможное, но ваша дочь умерла».

На тот момент девочка ещё лежала в палате. Мать и отец были в шоке, когда увидели бездыханное тело дочери.

«Дочка лежала несколько часов под одеялом. Она была в том же положении, как и при капельнице. Такое ощущение, что врачи не обращали на неё внимание и она пролежала без помощи всю ночь», – рассказывала тогда мать девочки.

После этого в СМИ разлетелась информация о том, что 2-летняя Аделина умерла от йогурта в больнице, региональный Минздрав провёл проверку. Ведомство заявило, что у погибшей обнаружена врождённая редкая аномалия развития кишечника.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребёнка стал перекрут кишечника вследствие мальротации. Это врождённый дефект, формирующийся на ранних стадиях внутриутробного развития. Кишечный тракт ребёнка поворачивается и фиксируется не так, как должно быть в норме. Патология объединяет различные варианты аномалий развития разных отделов кишечника. У пациентки, судя по заключению судмедэкспертов, была одна из наиболее редких форм данного синдрома», — сообщили в пресс-службе Минздрава по Новосибирской области в 2020 году.

Главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин сообщил, что мальротация является причиной острой кишечной непроходимости.

«Она обычно развивается в первые дни жизни ребёнка и сопровождается частой рвотой, беспокойством из-за выраженного болевого синдрома. Случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки», — пояснил Грамзин.

После случившегося проверку начал и Следственный комитет России по Новосибирской области. Было возбуждено уголовное дело в отношении врача, который принимал девочку, по статье «Халатность». Позже под подозрение попали и родители пациентки. Как ранее сообщал Сиб.фм, от медиков поступила информация о том, что девочка могла подвергнуться избиению, в следствии чего в тот роковой день ей стало плохо. Тупая травма живота, которая была указана в справке, могла образоваться после побоев, говорили медики.

Адвокат Ольга Тонких сообщила, что врачи обнаружили на теле девочки повреждения, что привело к выводу о физическом насилии до госпитализации. Однако юрист заметила, что врачи не отразили информацию о травмах сразу. Поэтому позднее факт издевательства над ребёнком было практически невозможно доказать.

В марте 2020 года родители погибшей малышки приняли участие в программе «Мужское/Женское» на «Первом канале». После эфира московский адвокат Юлия Вербицкая согласилась помочь семье погибшей. Юрист прилетела в центр Сибири, чтобы разобраться в случившемся. По её словам, необходимо было переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую статью – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», за что законом предусмотрено наказание до шести лет колонии, а медиков, подозреваемых в гибели девочки, отстранить от работы. Позже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. Уголовное дело не было переквалифицировано на другую статью. Врача обвиняют в халатности, но он не признаёт вину.

А что сейчас?

Родные девочки добиваются наказания хирургу. Но, по их словам, заседание суда постоянно переносят.

«Мы выступили в суде на первом заседании. Осталось выслушать доводы защиты, а далее сам приговор. Но на протяжении полугода заседание постоянно переносят. А на последнее заседание адвокат со стороны медиков попросту не явился. Судья посчитал это неуважением к процессу. Надеемся, что скоро обвиняемые получат заслуженное наказание за гибель нашей малышки», – говорит мать умершей девочки Елена.

Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявил, что в случае возбуждения уголовного дела, связанного с работой врачей, ведомство проводит внутреннюю проверку.

«Любая смерть рассматривается группой специалистов, которая работает в медицинском учреждении. Проводится клинико-анатомическая конференция, приглашаются сотрудники кафедр, главные специалисты и всё это рассматривается довольно досконально и дотошно. Это делается для того, чтобы в будущем в похожей ситуации сделать всё, чтобы максимально сохранить человеку жизнь. После первого этапа, когда оценивается проведенная работа медицинского учреждения, при необходимости ведомство принимает решение о проверке внешнего контроля. Ни один случай не проходит без контроля», – пояснил Константин Хальзов.

Точка в уголовное деле, связанного с гибелью 2-летней Аделины до сих пор не поставлена. Очередные судебные слушания назначены на 11 апреля. Корреспондент Сиб.фм следит за развитием событий.

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