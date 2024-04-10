Мошенники предложили новосибирцу попасть в список жертв теракта в «Крокусе» за 2000 долларов

Мошенники пообещали жителю Новосибирска, что внесут его в список пострадавших от теракта в «Крокусе» для погашения долга за кредит.

На жителя Новосибирска вышли неизвестные и пообещали, что за 2000 долларов (более 185 тыс. рублей) внесут его в список пострадавших от теракта в Crocus City Hall, где 22 марта погибли 145 человек, пострадали не менее 550. Об этом сибиряк рассказал корреспонденту Сиб.фм.

До трагедии в Подмосковье Антон (имя изменено) решил найти дополнительный заработок и наткнулся на биржу, благодаря которой якобы можно удвоить свои вложенные средства.

«Меня накрутили на то, что туда нужно вложить, как можно больше денег», — вспоминает Антон.

Поначалу, говорит мужчина, всё было без подозрений. Счётчик денег действительно увеличивался на торговой площадке. Антон продолжал вкладывать средства, ему выделили назначили куратора, который помогал ему и давал советы, как лучше инвестировать.

Чтобы заработать ещё больше, Антон решил взять кредит в банке 750 тыс. рублей под проценты. Сибиряк был уверен, что быстро рассчитается с долгом, так как счёт на бирже с каждым днём увеличивался.

«Они (кураторы, прим.ред.) убеждали меня, что 3-5 дней и всё окупится, и я верну долг банку. Деньги туда завели», — отметил он.

После того, как Антон решил вывести сумму и рассчитаться с долгами, операции по выводу с биржи «заморозились». Приложение показывало, что транзакция якобы в обработке.

«Вот так они в обработке по сей день», — сетует мужчина.

Удивительно, но «помощники» оставались с ним на связи, они уверяли Антона, что нужно просто подождать и деньги обязательно придут на банковскую карту, главное слушать их.

«Уже тогда у меня возникли сомнения, что меня разводят, особенно тогда, когда они стали говорить, что для вывода основных денег нужно вложить сверху небольшую сумму», — рассказывает он.

Антон продолжил общение с мошенниками и связывался со службой поддержки в надежде, что ему вернут хотя бы только вложенную сумму.

После теракта Центральный банк России порекомендовал финансовым организациям простить долги погибших в «Крокусе», а пострадавшим помочь. Тогда у мошенников возникла новая идея, считает Антон.

«Спустя пару дней со мной связался человек, позиционирующий себя как главный трейдер проекта. Он заявил, что у них есть доступ к спискам погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе» и они могут помочь с моим долгом за скромные две тысячи долларов (более 185 тыс. рублей по актуальному курсу валют, прим.ред.)», — заявил сибиряк.

Антон поинтересовался, каким образом его внесут в список жертв, если он даже не был в Москве.

«Они стали говорить, что у них опытные юристы и они спокойно внесут в список его фамилию, так как после теракта все службы в суматохе, никто не будет разбираться, а кредитным организациям проще выполнить все требования ЦБ», — продолжает делиться сибиряк.

После того, как мошенники заметили, что Антон сомневается, решили дать скидку — пообещали его внести в список уже за 1000 долларов, а также стали торопить, якобы скоро такой «дыры» в системе не будет.

«Они стали прям названивать, торопить. Говорили, вот вы сейчас заплатите 1000 долларов, а ваш кредит в 750 тыс. рублей моментально спишут», — заявил Антон.

Однако мужчина стал понимать, что попал в руки мошенников, которые просто манипулируют им на фоне трагедии. Он изучил их соцсети, поняв, что это обычные фейки с ненастоящими фотографиями, предположительно сгенерированными в нейросети. У одного из трейдеров на фотографии стояла автоматическая геолокация из Эстонии.

Антон хотел обратиться в полицию по факту мошенничества, однако понимал, что правоохранители вряд ли помогут, так как кураторы, по его мнению, живут не в России.

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