«Культура не умирает». Почему в Новосибирске закрывают легендарный магазин «КапиталЪ»?

Книжный магазин с шестнадцатилетней историей закрылся окончательно. За последние пару-тройку лет он дважды менял место работы, но третьего переезда, как говорят его владельцы, не будет. И это далеко не единственный книжный магазин Новосибирска с именем и историей, навсегда закрывший свои двери. Почему так происходит и что это означает для книголюбов – в материале Сиб.фм.

Как литературный магазин остался без железной книги

Нынешний адрес для «Капитала» – уже третий. Но большую часть своей жизни литературный (не книжный, а именно литературный) магазин «КапиталЪ» прожил по первому месту прописки – в здании по улице Максима Горького по соседству с «Газпромбанком». Он считался самым крупным «книжником» Новосибирска, занимал сразу три этажа, пережил два крупных кризиса, третьим стал COVID-19 – и спустя год после начала пандемии переехал.

Новое место – буквально через дорогу, на второй этаж бизнес-центра, прозванного в народе «Айсбергом», с отдельным, выходящим прямо на Красный проспект, крыльцом. До «Капитала» в помещении успела пожить «Евросеть», которая после продажи «Билайну» перекрасилась в полосатый цвет, потом там работал магазин мобильных аксессуаров, а теперь их место заняли фирменные черные шкафы и диваны «КапиталЪ».

А вот знаменитую железную книгу, которая до 2021 года украшала вход в магазин со стороны Октябрьской магистрали – ее забирать не стали. Потому что арт-объект, сваренный из толстого листового железа, никак нельзя было повесить на пристыкованные друг к другу под непрямым углом стеклянные панели. Книга, как чуть позже пояснили журналистам владельцы магазина, уехала на склад – ни у кого и в мыслях не было выбрасывать такую красоту. Были варианты сделать из нее отдельную архитектурную композицию, но этого так и не случилось. Почему – об этом еще в 2021 году рассказала «Ведомостям» архитектор Светлана Бакшеева.

«Если вдруг книга сама по себе вновь появится в пространстве города как масштабный барельеф, я буду не против. Но его надо устанавливать на плоскость – а где такую взять? Если книгу превращать в скульптуру, то у нее должна появиться обложка, помимо страниц, и устойчивая конструкция, закрепляющая её в пространстве», – высказалась она.

Новый «КапиталЪ» потерял литературную гостиную, сократился по площади почти в десять раз, однако аудиторию он сохранил, как и регулярные литературные встречи – пусть и не в таких масштабах, как раньше. Так или иначе, место было проходное, а ближайший книжный конкурент в лице «Читай-города» (он же бывший «Плиний Старший») к тому времени успел закрыться.

Не успел «КапиталЪ» встать на ноги после 2020 года, как ударил 2022-й. В стеклянном «стакане» литературный магазин не продержался и года, переехав во второй раз чуть ниже по Красному проспекту. Из дома номер 17 в дом 11. Из «проходного двора» у Дома Ленина – к тихому центру.

Но литературная гостиная – она вернулась.

А на прежнем месте готовится к открытию кофейня Niceone – вторая в городе, первая уже работает у Новосибирска-Главного.

Теперь «КапиталЪ» закрывается окончательно – нового места жительства у магазина, как подтвердили продавцы, не будет.

Объявление об этом появилось на странице магазина в сети ВК:

«Дорогие друзья, ну вот и всё, завершается история длиной почти в 16 лет... Мы очень старались на Красном, 11 окружить вас человеческим теплом, подарить уникальные встречи с выдающимися людьми. Встреча с Элеонорой Илларионовной Худошиной в такой значимый день поставила красивую точку. Культура не умирает, пока есть её проводники и носители».

Последним днем работы магазина первоначально назвали 20 июня, но позже дедлайн перенесли на два дня позже. Чтобы еще успеть провести 21 июня литературный вечер «Нечто вроде песни», который был запланирован еще до решения о закрытии магазина.

Но почему магазин с такой историей закрылся именно сейчас?

Рынок растет, а магазины закрываются – как так?

Когда речь заходит о сокращении числа магазинов по продаже чего бы то ни было, первое приходящее на ум объяснение – никто не хочет покупать этот товар. Он устарел, вышел из моды или у людей банально нет денег – неважно. Не покупают и все. А книжные магазины с 2020 года закрываются едва ли не быстрее всех прочих: за три года в России закрылся в среднем каждый третий магазин – из 8,3 тысяч торговых точек осталось до 5,3 тысяч. Такие данные приводит «Контур.Фокус». В отдельно взятой Сибири рынок за эти годы сжимался еще быстрее. Так, в Новосибирской области в 2020-2023 годы закрылись 65 книжных магазинов (39% от общего количества), в Алтайском крае – 54 магазина (47%), в Красноярском крае – 47 (35%), в Республике Тыва – 2 (50%).

Примерно половина всех закрытий пришлась на «коронавирусный» 2020 год.

Насколько же уменьшился спрос на книги за это время?

Ни на сколько. В июне 2024 года Минцифры посчитало продажи бумажных книг (без учета учебной литературы и пиратских изданий) за прошлый год – и насчитало 91,3 млрд рублей за весь 2023 год, что на 9% больше в денежном выражении, чем в 2022 году. Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» оценила стоимость проданных за год книг в 94 млрд. Динамика продаж в штуках также вышла в плюс, пусть и небольшой: 2023 год вырос по сравнению с предшествующим на 3%, всего за этого год было продано 231 млн экземпляров книг.

Почему же тогда закрываются книжные магазины?

Причины две. Первая – рост выручки книжного рынка обеспечили не они, а Интернет. В первую очередь, маркетплейсы. 2023 год отметился еще и тем, что впервые в истории доля онлайн-продаж бумажных книг превысила отметку в 50%. Это 45,7 млрд рублей из упомянутых выше 91,3 млрд. Для сравнения, в «докоронавирусном» 2019 году через Интернет продавалось всего 23% бумажных книг.

По оценке «Эксмо», за 2023 год продажи книг на маркетплейсах увеличились на 58%. «Большая тройка» в лице «Озона», «Мегамаркета» и Wildberries, взлетела на 70 и более процентов. А вот «живые» книжные магазины за это же время потеряли от 4 до 6,5%, причем больше всего, согласно отчету Минцифры, потеряла крупнейшая в стране сеть «Читай-город – Буквоед», которая раньше прочих запустила омниканальные продажи и сделала упор на онлайн. И выданный в книжном магазине интернет-заказ шел в зачет онлайн-магазина, а не самой торговой точки, где он был выдан.

Вторая причина – те, кто ищет в книгах в первую очередь не «то, что можно поставить на полку», а именно содержание, сегодня все чаще выбирают электронные библиотеки. И многие компании, строящие вокруг себя потребительские экосистемы, в последние пару-тройку лет стремятся добавить в этот набор и библиотеку. Можно вспомнить «Литрес» и MyBook, которые принадлежат тому же «Эксмо», «Строки» от МТС, «Букмейт» от Яндекса и другие. Пока что продажи цифровых книг и подписок не приносят такой выручки, как бумажные (за весь 2023 год они собрали 12,6 млрд рублей), но динамика роста более впечатляющая – спад 2022 года электронные и аудиокниги уже преодолели и выросли за год почти на 20%. Такие цифры приводит «Эксмо».

Кто еще из книготорговцев покинул Новосибирск?

Лас-Книгас

Книжный гипермаркет, открытый новосибирской компанией «ТОП-книга» появился на карте нашего города в один год с «Капиталом» – годом рождения магазина на Студенческой значится 2008. Хотя самый первый магазин под данным именем было открыт в Москве четырьмя годами ранее. «Лас-Книгас» позиционировал себя как «не просто большой, а очень большой магазин», а средняя заявленная площадь превышала 1000 кв. метров.

На пике роста «Лас-Книгасы» работали в 16 городах, но уже в 2011 году Арбитражный суд Новосибирской области признал «ТОП-книгу» банкротом из-за долгов издательству «АСТ» в размере 1,5 млрд рублей и Сбербанку в размере 890 млн рублей. Тогда руководство компании создало ЗАО «Книгомир», которое должно было платить по долгам «ТОП-Книги», но спустя всего три месяца, в феврале 2012 года суд признал банкротом и его.

К 2012 году во многих городах «Лас-Книгас» пребывал примерно в том же состоянии, что и ювелирная сеть Sunlight – о его скором закрытии знали все, но оно никак не наступало. В них постоянно шли «последние распродажи», после которых завозились новые партии книг. И когда гипермаркеты все же закрывались, этому мало кто удивлялся. Но многие жалели. Некоторые магазины (например, в Перми) проработали до 2015 года. А сайт данной сети, кстати, работает до сих пор. Адресом магазина на нем указана несуществующая в Новосибирске улица, а последняя опубликованная новость датирована 2010 годом.

После 2012 года многие магазины «Лас-Книгас» продолжили работать под вывеской «Читай-город».

Плиний Старший, Book-look и другие

Еще одна новосибирская компания «Аристотель», которой принадлежат бренды «Плиний Старший», «Иван Федоров», Book-look и Book`ля, в 2018 году была продана его основателем Михаилом Трифоновым тому же «Читай-городу». И вскоре заработали под новыми вывесками. И если раньше разные магазины ориентировались на разную аудиторию (Трифонов в 2008 году в интервью «Стратегиям успеха» назвал «Плиния» «зоной, свободной от Донцовой), то с 2019 года все они работали по одной модели. И очень скоро владельцы «Читай-города» решили, что им нет никакого смысла держать два одинаковых магазина на расстоянии одной автобусной остановки.

Так и закончилась история книжного магазина, когда-то гордившегося самой обширной коллекцией изданий на иностранных языках. «Читай-город» на Красном проспекте, 17 (самый большой в Новосибирске, между прочим), не пережил карантинного простоя. И открылся на его месте – как бы иронично это ни звучало – алкомаркет.

Республика

Не все уходы с новосибирского «рынка» книжников происходили по формуле «пришли москвичи с деньгами и вытеснили местных». «Республика» – пример того, как пришедшие в Сибирь москвичи не смогли откусить свой кусок.

Создатель «Республики» Вадим Дымов (владелец марки одноименных колбасных изделий) добрался до Новосибирска достаточно поздно – к этому времени его книжному магазину исполнилось 12 лет. И начал он с бывшей торговой точки Book-look в «Галерее» – к этому времени у Дымова было уже порядка сорока книжных магазинов в западной части России. Вторую точку в Новосибирске он решил открыть в «Меге».

В отличие от «Читай-города», «Республика» пришла к «вирусному» 2020 году в очень слабом состоянии – к началу самоизоляции уже шли сообщения о том, что компания копит долги перед поставщиками и планирует закрыть нерентабельные торговые точки, а полгода спустя «Федресурс» опубликовал официальное сообщение о скором банкротстве «Республики».