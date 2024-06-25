Бойцов СВО и членов их семей массово атаковали мошенники: раскрыта схема финансовой аферы

В Новосибирской области и других регионах страны участились мошеннические звонки участникам СВО и членам их семей – об этом сообщают эксперты Банка России. Схема старая: «безопасные счета», на которые нужно срочно спрятать сбережения, которые вот-вот украдут. Почему военнослужащие, вернувшиеся с передовой, могут поверить мошенникам с большей вероятностью, чем гражданские люди, и как этому можно противодействовать – в материале Сиб.фм.

Как выглядит схема?

На первый взгляд, ничего оригинального в ней нет. Мошенники звонят военнослужащему или его близким – и сообщают, что он допустил злостное нарушение дисциплины, проявил несоответствие служебным обязанностям или сделал что-то еще неподобающее. И за это ему грозит штраф, который должен автоматически списаться с его банковского счета. Размером штрафа обычно называют 195 000 рублей – сумма единовременной выплаты, которая полагается всем участникам СВО. Часто в подтверждение своих слов аферисты присылают поддельный приказ Департамента финансового обеспечения Минобороны. А дальше, как всегда, предлагают схему «спасения» денег – временный перевод всех имеющихся накоплений на специальный «безопасный счет».

Ничего страшного, уверяют мошенники. Скоро шумиха с дисциплинарными взысканиями закончится – и сбережения можно будет вернуть. И никто в Минобороны про них уже не вспомнит, говорят они участникам СВО и членам их семей.

О «безопасных счетах» в натуральном виде

Представим себе излюбленную мошенническую схему в более натуральном и наглядном виде, избавив ее от так любимой телефонными аферистами словесной «компьютерно-банковской» мишуры.

Допустим, в вашу дверь постучали – и вы видите на пороге взмыленного после бега человека, размахивающего какой-то малоразборчивой «корочкой» красного цвета.

– Старший капитан Хитроплетов Имярек Остапбендерович, отдел по хищению денег! Вы Александр Борисович Смирнов?

– Ну... Да!

– Прямо сейчас к вашей квартире бегут грабители, я совсем ненадолго успел их опередить, чтобы...

– Ох ты ж еж... (вы пытаетесь закрыть дверь на все замки и еще подпереть чем-нибудь тяжелым)

– НЕТ! (незнакомец тут же вставляет ногу в дверной проем) Проводится спецоперация по задержанию! И если вы откажетесь с нами сотрудничать, пойдете как соучастник!

– Э... Что-то я не очень...

– Следом за грабителями бежит опергруппа, которая никак не может их догнать! Но если вы впустите их в квартиру, пока они будут ее обшаривать в поисках денег и ценностей, мы их и накроем! С поличным! Понимаете меня?

– Стоп. В каком смысле, «обшаривать»? С какой стати я вообще должен давать им что-то обшаривать в моей квартире?

(Вы снова пытаетесь закрыть дверь, чему незнакомец с «корочкой» активно сопротивляется)

– Если вы откажетесь... Мы вас запишем... Соучастником! Потому что вы не даете нам задержать банду опасных грабителей! Вы будете наказаны за них всех, если мы их не поймаем!

– Но почему вы тогда не можете, я не знаю, задержать их, когда они начнут ломиться в мою дверь? Вы же сказали, что они бегут сейчас ко мне, так? А ваши сотрудники их преследуют, но не могут догнать, так? Вот пусть и ловят, когда они застрянут у меня в подъезде...

– Нет! Так нельзя! Они, если дверь закрытую увидят, могут передумать и убежать – и тогда мы их точно не поймаем! А все из-за вас! Это вы во всем виноваты!

– Уфф... Ну хорошо, чего вы от меня хотите?

– Вот так бы сразу. Первое – не запирайте дверь, дождитесь грабителей и постарайтесь задержать их до подхода опергруппы. Второе – соберите в доме все деньги и ценности и отдайте мне, я их спрячу, чтобы они не достались грабителям. Третье...

– Так, стоп! Куда вы собрались прятать мои деньги?

– Это тайна следствия.

– Но это МОИ деньги! Я имею право знать!

– А я не имею право вам сообщать. Потому что грабители вас могут начать пытать – и вы выдадите служебную информацию им! И тогда вы не только лишитесь своих денег, но и пойдете как соучастник, поскольку помогли преступникам обогатиться! Поэтому вам лучше ничего не знать, чтобы они ничего у вас не могли выпытать...

– Вы что, совсем? У меня мало того, что квартиру разгромят, так еще и пытать будут?

– Ничего не поделаешь, придется потерпеть... Но зато ваши деньги будут в безопасности, грабители их не найдут! А у нас будет еще один повод задержать их! Ну чего ты менжуешься, фраер... простите, оговорился. Гражданин, прошу поторопиться! Я уже слышу, как грабители бегут по лестнице! Если они увидят меня здесь, операция сорвется и это будет только ваша вина! Поэтому быстрее давайте мне деньги, чтобы я их спрятал! И документы на квартиру заодно, чтобы они на себя ее не переписали!

Звучит как бред, в который никто в здравом уме не поверит. Но именно это и есть костяк историй про «безопасные счета», на которых «сотрудник всех спецслужб и Центробанка заодно» предлагает «спасти» деньги – и многие, как показывает опыт, на это соглашаются. Разница лишь в том, что вместо грабителей, которые вот-вот ворвутся в дверь, обычно фигурируют хакеры, которые «уже сейчас» взломали все счета и заодно сговорились с сотрудниками банков (а также соседями и родственниками жертвы) и полиции, поэтому ни к кому другому обращаться за помощью нельзя.

Читая этот текст, каждый наверняка подумает: ну, со мной-то такого точно никогда не случится. Но новостей о том, что кого-то снова обманули, оставили без сбережений, без жилья и вдобавок еще заставили что-нибудь поджечь (включая себя самих) меньше не становится.

И военнослужащие на самом деле – одна из самых уязвимых целей телефонных аферистов.

Спасение в бою – и обуза в мирной жизни

Участники СВО становятся лакомой целью мошенников не только потому, что у них «в любом случае есть деньги», но и из-за подсознательной программы следования авторитету, которая вырабатывается у всех, кто оказывается в зоне боевых действий. Это не простое армейское чинопочитание – это действительно безусловный рефлекс «делай как сказано – и не рассуждай».

«Эволюционно так задумано, что с целью экономии энергии нашему мозгу в ситуации стресса проще воспользоваться готовым решением, которое всегда под рукой, чем критически проанализировать ситуацию, все взвесить и принять эффективное решение, – комментирует данную ситуацию психолог-консультант Екатерина Дегтярева. – Поэтому первое, что делают мошенники – вводят в состояние стресса и вызывают чувство вины, стыда, страх, и тут же предлагают надежду на быстрое решение».

Передовая – последнее место, где уместны дискуссии и расспросы. Тебе сказали: «падай» – и ты падаешь, не раздумывая. Подобные рефлексы вырабатывает весь окружающий коллектив, для которого действия могут стать вопросом жизни и смерти (кто-то помедлил лишнюю секунду – и в окоп уже падает вражеский снаряд). И даже когда военнослужащий возвращается в мирную жизнь (особенно если не насовсем, а на время), рефлексы остаются при нем. Если нажать на нужные кнопки, он поступит так, как привык.

«Вариант с дисциплинарным нарушением практически беспроигрышный, потому что точно вызовет у жертвы какую-то свою автоматическую мысль. Каждый обязательно вспомнит в этот момент какой-нибудь единственный случай опоздания, нарушения формы одежды или что-то подобное, чем сам запустит эмоциональную реакцию страха, стыда – и желания как-то избежать возможных последствий, – говорит Екатерина Дегтярева. – А мошенники «помогают» найти решение, одновременно напирая на ограничение по времени, говорят, что надо поторопиться, дело уже завели, все уже решено, деньги вот-вот заберут и так далее».

И еще один важный нюанс – в отличие от большинства разговоров со «старшими капитанами всех силовых министерств», где упор делается все-таки на позитивную мотивацию (просьба помочь следствию, слегка разбавленная предостережением «не сорвать операцию по поимке»), здесь мошенники напирают на мотивацию отрицательную, предлагая не спасти деньги от хакеров или грабителей (и заодно отправить их за решетку), а «обмануть» государство, которое само хочет обмануть жертву. Тем самым потерпевший выталкивается из правового поля. Это из серии «бабушка, я сбил пешехода, пришли деньги следователю, чтобы он дело замял». Мало кто решится написать заявление о том, что кто-то присвоил его деньги, которыми он хотел взятку дать.

Как же быть?

Узнать о распространенных мошеннических схемах, а также о том, как противостоять аферистам, можно на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам» или на сайте «Финансовая культура» в разделе «Грабли».

«Никаких безопасных счетов на самом деле не существует, – комментирует эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Иванов. – Поэтому любые разговоры и переписки по этому поводу нужно сразу же прекращать. Тем более ни под каким предлогом нельзя переводить свои сбережения на неизвестные счета».

Он добавил, что если собеседник представился сотрудником какого-либо ведомства или банка, необходимо уточнить его ФИО и должность, после чего самостоятельно связаться с этим ведомством – и все перепроверить.

Если, конечно, человек, вернувшийся с СВО, сможет заставить себя «переключиться» в этот момент в режим мирной жизни.

СПРАВКА:

По данным ВЦИОМ, 67% опрошенных россиян сообщили о том, что им звонили телефонные мошенники за последние полгода-год. За 2023 год сумма хищений оценивается в 15,8 млрд рублей, сообщает Центробанк.