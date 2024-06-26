Рекордный рост тарифов на коммуналку и дорогой паспорт: семь нововведений, которые изменят жизнь новосибирцев с 1 июля

Жилищно-коммунальные услуги значительно подорожают, вырастет цена на крепкий алкоголь, а банки отменят комиссию за оплату услуг ЖКХ для пенсионеров и инвалидов. Сиб.фм публикует обзор нововведений, которые вступят в силу в июле 2024 года.

Рекордное подорожание ЖКУ

1 июля 2024 года тарифы ЖКУ в Новосибирске повысят на 12,7%. Долгое время индексация тарифов держалась на уровне 4,5-5%, но в этом году она, по оценке депутатов Заксобрания, станет «рекордной и неизбежной».

В среднем по области тарифы вырастут на 9,5% (что даже немного меньше среднероссийского прироста в 9,8%), но в отдельных муниципалитетах коммунальные услуги подорожают на 12,7%. Больше всего цены вырастут в Новосибирске, Барабинске, Бердске, Болотном, Искитиме, Карасуке, Коченево, Куйбышеве, Мошково, Оби, Татарске и Черепаново.

Холодная вода, водоотведение, газ и вывоз мусора станут дороже на 9,5%, электричество – на 8,93%, отопление и горячая вода – на 13,91%. В целом за комплекс ЖКУ придется платить на 12,7% больше.

Подорожает крепкий алкоголь

Цена алкоголя с июля тоже вырастет. В этом году Минфин индексировал акцизные сборы на крепкие напитки поэтапно, с января 2024 года повышая минимальную цену на отдельные группы товаров. В июле очередь дойдет до напитков с крепостью от 28 градусов и выше. Со следующей недели поллитровая бутылка водки не сможет стоить дешевле 299 рублей, а за литр коньяка придется заплатить от 1112 рублей.

Отменят банковскую комиссию с социально уязвимых категорий граждан

Теперь банки больше не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ у пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов, ветеранов и членов семей погибших военнослужащих. Об этом говорит вступающий в силу с 1 июля закон № 602-ФЗ, который внес ряд поправок в Жилищный кодекс.

Сложный кредит

Центробанк снова повысил надбавки к коэффициентам риска для кредитных организаций, которые начнут действовать с 1 июля. И это приведет к тому, что банки станут более тщательно оценивать тех, кто захочет взять деньги в кредит.

Если заемщик уже отдает на оплату кредитов свыше половины своего дохода, шансов получить еще один кредит, например, на покупку автомобиля у него будет очень мало. По новым правилам, банки могут выдавать клиентам с кредитной нагрузкой больше 50% не более 20% всех займов.

Штраф за немаркированные товары

Портал «Честный знак» напомнил своим пользователям о том, что срок второй волны маркировки одежды подходит к концу. С 1 июля все продавцы одежды определенных наименований (рубашки, блузы, спортивные костюмы, пальто, куртки, плащи, пуловеры и прочие трикотажные изделия) больше не смогут продавать немаркированные изделия.

За нарушение запрета малая компания может получить штраф от 25 до 150 тысяч рублей, крупная – от 50 до 300 тысяч рублей. Вся немаркированная продукция в этом случае конфисковывается. Тем не менее, оставшиеся запасы немаркированной одежды разрешается хранить на складе (но не продавать) еще три месяца (до 1 октября) – за этот срок можно промаркировать их для последующей реализации.

От маркировки освобождаются, во-первых, секонд-хенды и комиссионные магазины, во-вторых, ателье по ремонту и пошиву одежды на заказ.

Дорогие загранпаспорта

С 1 июля госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации составит 6 тысяч рублей вместо 5 тысяч. А за документ нового поколения для ребенка до 14 лет придется отдать 3 тысячи рублей вместо 2,5 тысяч.

Об этом сообщает рассылка портала «Госуслуги» своим пользователям со ссылкой на Федеральный закон №539-ФЗ от 27 ноября 2023 года. При этом пошлина за старый загранпаспорт, без биометрии и со сроком действия 5 лет вместо 10, не меняется – 2 тысячи рублей за взрослый и тысяча за детский.

Банки вернут деньги, переведённые мошенникам

В конце июля вступит в силу поправка в закон «О национальной платежной системе», согласно которой банки должны проверять денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возмещать им похищенные мошенниками средства.

Возврата денег можно потребовать в следующих случаях. Первый – банк допустил перевод на счет, который находится в базе ЦБ «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Второй – банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода. Третий – если клиент потерял карту и уведомил об этом банк до того, как была совершена транзакция.

Также банки смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счет и уведомлять об этом клиентов. За этот период человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймет, что находится под влиянием злoумышленников.

А еще банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если от МВД поступила информация о том, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств.