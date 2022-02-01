Сначала была «малютка»: как подлодка «Новосибирский комсомолец» совершила боевые походы в годы ВОВ

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21 декабря 2021 года был поднят флаг на новейшем атомном подводном крейсере «Новосибирск». Он относится к четвёртому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Ясень-М». Это уже четвёртая подводная лодка, которая получает название в честь столицы Сибири. Первая появилась в 1943 году.

В 30-е годы прошлого века Новосибирск оказался в числе городов, активно отправлявших своих лучших комсомольцев на Тихоокеанский флот. Например, в 1939 году туда было направлено из города и области 458 человек. В годы Великой Отечественной войны связь между сибиряками и моряками укрепилась ещё больше. Сибиряки брали шефство над боевыми кораблями и частями Военно-морского флота. Новосибирцы были шефами Северного флота: нашими подопечными являлись лётчики-североморцы, 12-я Краснознаменная бригада морской пехоты и подводная лодка.

В рамках шефства обменивались делегациями и подарками. 25 июня 1943 года Новосибирский обком комсомола направил на флот 125 девушек-добровольцев. В том же году воины-североморцы и трудящиеся Новосибирской области обменялись делегациями трижды. К 26-й годовщине Великого Октября направили для подшефных частей Северного флота 16 вагонов с подарками, среди них – киножурнал «Сибирь во время Отечественной войны», десять гитар, десять балалаек, десять мандолин, три баяна.

В гости друг к другу ездили и творческие коллективы. На Северном флоте побывала концертная бригада новосибирского завода № 179. А перед самой победой в столицу Сибири приезжал ансамбль песни и пляски Северного флота. В программе были известные всем фронтовые песни «Плещут холодные волны» и «Прощайте, скалистые горы», пляски, акробатические номера.

Весомым вкладом в усиление боевой мощи армии и флота стало участие сибиряков в сборе средств на строительство боевой техники и вооружения для Красной армии. Уже в первые дни войны комсомольцы начали собирать деньги на постройку эскадрильи самолётов. А в конце 1942 года по всей Сибири развернулся сбор средств на строительство кораблей для Военно-морского флота.

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К 14 мая 1943 года комсомольцы и молодёжь Новосибирской области собрали 6 миллионов 653 тысячи 367 рублей. На следующий день бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос постройки подводной лодки и звена истребителей и передачи их морякам-североморцам. Бюро приняло решение просить наркома ВМФ Николая Кузнецова приобрести на собранные средства подводную лодку и присвоить ей имя «Новосибирский комсомолец». Нарком с этой идеей согласился. 18 июня 1943 года строящейся для Северного флота подводной лодке типа «М» XII серии его приказом было присвоено наименование «Новосибирский комсомолец». Закладка подводной лодки М-107 состоялась еще до войны – 30 октября 1940 года в городе Горький на заводе «Красное Сормово». Подобные лодки проектировались ЦНИИ военного кораблестроения. В 1935–1941 годах лодки усовершенствовали, они стали значительно надёжнее, но сохранили слабое вооружение и малую глубину погружения. Ласково их называли «малютки».

Спуск на воду сибирской «малютки» произошёл 14 апреля 1941 года. С началом Великой Отечественной войны строительство было законсервировано. В октябре 1942 года подлодку отправили по железной дороге в Мурманск и дальше доставили для достройки в Молотовск. Строительство лодки было продолжено благодаря средствам, собранным по инициативе Новосибирского обкома ВЛКСМ трудящимися города и области. 24 июня 1943 года на субмарине был поднят военно-морской флаг, и приказом народного комиссара ВМФ она была включена в списки Северного флота. Лодка базировалась в городе Полярном в Екатерининской гавани.

10 августа 1943 года состоялась торжественная передача подводной лодки «Новосибирский комсомолец» морякам-североморцам. На флот из Новосибирска была направлена делегация комсомольцев в составе Гончарова, Никитина и Протопопова. Вот как описал это событие корреспондент газеты «Правда»:

– Новая подводная лодка, на рубке которой надпись «Новосибирский комсомолец», стояла у пирса, украшенная гирляндами флагов расцвечивания. На борту выстроилась команда.

На торжество поднятия флага прибыли командующий флотом, делегация комсомольцев Новосибирской области, командиры и краснофлотцы подводных лодок. По команде – «На флаг! Смирно! Флаг поднять!» в торжественной тишине над лодкой взвился военно-морской флаг.

Перед строем краснофлотцев и командиров был зачитан приказ о вступлении в строй подводной лодки «Новосибирский комсомолец».

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Представитель делегации комсомольцев Новосибирской области товарищ Гончаров сказал:

– Мы вручаем вам боевой корабль. В него вложены не только наши средства, но и наш труд, наша горячая любовь к Военно-морскому флоту. Мы призываем вас, товарищи моряки, ещё крепче бить врага, чтобы приблизить день нашей победы. Счастливого вам плавания и скорых побед!

От имени экипажа лодки выступили капитан-лейтенант Кофанов и старшина 1-й статьи Арвачев.

В свой первый боевой поход М-107 отправилась 6 сентября 1943 года к берегам Норвегии. И сразу же открыла свой боевой счёт! Лодка произвела торпедную атаку конвоя, состоящего из одного транспорта и двух тральщиков. Был потоплен германский сторожевой корабль, погибли 29 фашистов.

Вскоре в Новосибирск пришла телеграмма, подписанная капитаном 1-го ранга Колышкиным, в которой сообщалось, что подводная лодка открыла боевой счёт, потопив фашистский транспорт водоизмещением 7 тысяч тонн.

Во второй боевой поход лодка ушла 6 октября в район Варангер-фьорда, где, по данным разведки, наблюдалось оживлённое движение фашистских кораблей. И снова был потоплен транспорт.

Третий поход – с 21 ноября по 29 ноября 1943 года был не столь удачным: плохая видимость, сломался перископ. Так что пришлось возвращаться на базу ни с чем. В четвёртый и последний поход лодка ушла 2 апреля 1944 года, и 9 апреля подводники с победой возвратились на базу.

Всего за год войны лодка «Новосибирский комсомолец» совершила четыре боевых похода (в общей сложности – 24 дня), трижды выходила в атаку, израсходовав шесть торпед, и потопила три транспорта противника.

В составе Северного флота подводная лодка М-107 «Новосибирский комсомолец» находилась до мая 1944 года, после чего совершила переход в Архангельск, откуда была отправлена по внутренним водным системам и железной дороге в город Поти и 6 июня 1944 года вошла в состав Черноморского флота. К концу войны за боевые успехи экипаж лодки был награждён медалью «За оборону Советского Заполярья».

В 1956 году экипаж лодки был расформирован, а она сама превратилась в объект для тренировок водолазов по работе с затонувшей подводной лодкой.