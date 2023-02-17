Кто должен убирать снег в Новосибирске?

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Для Новосибирска снегопад — это почти всегда стихийное бедствие. Во время осадков город парализуют автомобильные пробки, а жители многоквартирных домом буквально "тонут" среди сугробов.

Коммунальные службы должны почистить снег за 3—12 часов с момента окончания снегопада или метели. Устранить гололёд на проезжей части обязаны за 4—12 часов с момента его обнаружения, а на тротуарах и пешеходных дорожках — за 12—24 часа. Если толщина рыхлого снега более 8 сантиметров, на его уборку отводится не более 6 суток.

Кто убирает?



Во дворе — ваша управляющая компания, а дороги — спецслужбы.



Если УК не чистит двор, можно направить им письменную претензию или жаловаться в государственную жилищную инспекцию через сайт или по телефону горячей линии 8 (383) 303-44-69. После получения заявки, двор должны почистить в течении суток.



По качеству уборки дорог и тротуаров в Новосибирске можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 051 (круглосуточно).



За уборку снега и наледи с подземных и надземных переходов отвечает МКУ «Гормост», телефон 8 (383) 362-03-60.



Если это не поможет — писать в прокуратуру. За несвоевременную уборку снега должностных лиц УК и организаций можно привлечь к административной ответственности.

Что такое чрезвычайная ситуация?



Если за один день выпала месячная норма снега, коммунальные службы не способны устранить последствия немедленно.



В первую очередь убирают снег и лёд с проездов к местам, от которых зависят здоровье и безопасность людей. Это:

• Больницы и поликлиники.

• Здания правоохранительных органов.

• Суды.

• Изоляторы временного содержания и места лишения свободы.

• Трансформаторные подстанции, водозаборы, системы отопления, чтобы в случае аварии к ним могли подъехать ремонтные службы.

• Детские сады и школы.



Таким образом, убирать подъезды к жилым домам будут в последнюю очередь.

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