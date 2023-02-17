Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Кто должен убирать снег в Новосибирске?

Фото Кто должен убирать снег в Новосибирске?
Фото Кто должен убирать снег в Новосибирске?

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Для Новосибирска снегопад — это почти всегда стихийное бедствие. Во время осадков город парализуют автомобильные пробки, а жители многоквартирных домом буквально "тонут" среди сугробов.

Коммунальные службы должны почистить снег за 3—12 часов с момента окончания снегопада или метели. Устранить гололёд на проезжей части обязаны за 4—12 часов с момента его обнаружения, а на тротуарах и пешеходных дорожках — за 12—24 часа. Если толщина рыхлого снега более 8 сантиметров, на его уборку отводится не более 6 суток.

Кто убирает?

Во дворе — ваша управляющая компания, а дороги — спецслужбы.

Если УК не чистит двор, можно направить им письменную претензию или жаловаться в государственную жилищную инспекцию через сайт или по телефону горячей линии 8 (383) 303-44-69. После получения заявки, двор должны почистить в течении суток.

По качеству уборки дорог и тротуаров в Новосибирске можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 051 (круглосуточно).

За уборку снега и наледи с подземных и надземных переходов отвечает МКУ «Гормост», телефон 8 (383) 362-03-60.

Если это не поможет — писать в прокуратуру. За несвоевременную уборку снега должностных лиц УК и организаций можно привлечь к административной ответственности.
Что такое чрезвычайная ситуация?

Если за один день выпала месячная норма снега, коммунальные службы не способны устранить последствия немедленно.

В первую очередь убирают снег и лёд с проездов к местам, от которых зависят здоровье и безопасность людей. Это:
• Больницы и поликлиники.
• Здания правоохранительных органов.
• Суды.
• Изоляторы временного содержания и места лишения свободы.
• Трансформаторные подстанции, водозаборы, системы отопления, чтобы в случае аварии к ним могли подъехать ремонтные службы.
• Детские сады и школы.

Таким образом, убирать подъезды к жилым домам будут в последнюю очередь.

Подробнее читайте в группе юридического кабинета "Помельцев и Кучеренко" в "ВК".

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Артем Помельцев
Юрист юридического кабинета "Помельцев и Кучеренко"

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8797
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8735
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
8479
Рекордная индексация пенсии в 2023 году: график повышения пенсий в РФ
8397
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента
8365
Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска
7917
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7620
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори