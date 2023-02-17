Работник должен быть здоров

В Новосибирской области половина работников считают, что работодатели не заботятся об их здоровье.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Новосибирской области и выяснила, предоставляют ли их работодатели программы заботы о здоровье.

Согласно опросу, добровольное медицинское страхование (ДМС) остается наиболее распространенной составляющей программы заботы о здоровье, которая сегодня есть в компаниях Новосибирской области. О наличии ДМС у своего текущего работодателя заявили 25% сотрудников. Чаще остальных о ДМС говорили банковские работники (76%), ИТ-специалисты (48%), а также занятые в сфере добычи сырья (53%).

10% работающих новосибирцев рассказали, что их компании обеспечивают прохождение диспансеризации. Она доступна каждому третьему работнику сферы медицины, науки и образования и госслужащему.

При этом оплата занятий спортом и фитнесом на стороне работодателя есть лишь у 8% опрошенных, а 7% сообщили о том, что у них в компании проводятся спортивные мероприятия.

Реже всего в программах заботы о здоровье сотрудников задействованы сейчас телемедицина, путёвки в санатории\курорты (по 5%), диетическое питание, лечение в корпоративных клиниках, программы правильного питания\здорового образа жизни (по 2%).

При этом, о полном отсутствии программ заботы о здоровье на работе говорит сейчас половина опрошенных сотрудников из Новосибирской области. И это противоречит потребностям и ожиданиям людей, потому что каждый второй считает, что забота о здоровье должна быть одним из приоритетных направлений, которое нужно развивать работодателям.

Данные опросов hh.ru говорят о том, что каждый пятый человек, находящийся в поиске работы в Сибири, готов рассматривать вакансии с меньшей зарплатой, если он может рассчитывать на то, что ему и членам его семьи будут доступны какие-либо программы заботы, будь то ДМС, бесплатные путевки в санаторий, оплата спортзала и так далее.

Эти результаты говорят о том, что в последнее время соискатели все чаще ищут не просто место, где им будут платить зарплату, но и компанию, готовую заботиться о сотрудниках, в том числе об их эмоциональном состоянии, например. Ценность ментально комфортной среды в обществе растет, а вместе с ней становятся всё более важными корпоративная культура, атмосфера в компании, экологичность в общении друг с другом.